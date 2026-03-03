В Марусином доме вас ждет знакомство с коллекцией народного текстиля, архангелогородский фольклор и кулинарные мастер-классы. Узнаете о создании ярких старинных тканей и символизме наряда в прошлом.Примерите пестрые платки и поучаствуете

в мастер-классе по выпечке пряников, калиток, обрядового печенья или пирожков-антидепрессантов. Коллекция включает старинные сарафаны Каргопольского и Коношского районов, платки фабрики Рубачева, Гюбнера и Троицкой мануфактуры. Узнаете, что значит кубовая и верховая набойка, и как платки «крутить» - повязывать на голову двумя способами. Дополнительно можно заказать кулинарные мастер-классы и примерить наряды для фотосессии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Каргополя и участия в мастер-классе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться мероприятием в полной мере. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно провести время с удовольствием, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой и ранней весной условия менее благоприятны, но мероприятие в помещении всё равно остаётся доступным.

Сейчас август — это идеальное время.