Рассмотреть старинные наряды, научиться повязывать платки и узнать секреты местной выпечки
На экскурсии вы услышите о создании ярких старинных тканей и о символизме наряда в прошлом и примерите пестрые платки.
А если захотите, поучаствуете в мастер-классе и испечете пряники, калитки, обрядовое печенье или пирожки-антидепрессанты!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Сарафаны…
В первой части экскурсии вы осмотрите старинные сарафаны Каргопольского и Коношского районов, юбок да казачков. Среди этих нарядов будут даже те, которые моя прабабушка носила! Вы узнаете, как мы собирали эту коллекцию, как создавались эти одежды, какой символизм был заложен в каждом предмете гардероба и его украшении.
да платки
Затем оцените наши платки: печатные — фабрики Рубачева, Гюбнера, Троицкой мануфактуры, платки с золотным шитьём и коммунистической символикой. Узнаете, что значит кубовая и верховая набойка. И как платки «крутить» — повязывать на голову — двумя способами: по-старинному «коровушка» и по-новомоднему «мама, чё ли».
Мастер-класс
По желанию вы можете за доплату заказать один (или даже несколько) кулинарных мастер-классов:
- Печатные пряники — вы узнаете, какие бывают типы пряников и что из себя представляют традиционные каргопольские пряники. Научитесь работать с печатными формами и резными скалками. Если же вы хотите чего-то необычного, мы испечем пряник по нашему авторскому рецепту (детали уточняйте в переписке).
- Выпечка «калитки» — у нас их традиционно делали с картошкой, такие же испечем и мы! Поговорим о каргопольских блюдах и раскроем секреты вкусной выпечки.
Следующие программы больше подойдут взрослым:
- Обрядовое печенье «сказули» — это авторская программа по выпечке печенья в виде слова. Такое печенье исполняет желание; как инструктор по йоге я помогу вам оформить свое послание. Так что работать будем не только с тестом — копнем поглубже!
- Пирожки-антидепрессанты со снытью — еще один старинный рецепт с начинкой, которая запускает выработку серотонина.
Организационные детали
- Доплата за мастер-класс составит 1750 руб. за 1-5 человек или 350 руб. за каждого, если вас больше (по желанию; экскурсию также можно провести без мастер-класса)
- По желанию вы можете примерить наряды и устроить в них фотосессию. Аренда одного наряда — 500 руб. /чел. В наряд входят нижняя рубаха, сарафан. платок, фартуки расписные в пояс, бусы; либо же казачок-парочка (пиджачок и юбка). Всего 15 нарядов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Марусиного дома
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Хозяйка очень гостеприимна и общительна!! Испекли пряники и пили чай с травами - очень вкусно!!
Рекомендую!!