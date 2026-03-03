Лучшее время для посещения Каргополя и участия в мастер-классе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться мероприятием в полной мере. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно провести время с удовольствием, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой и ранней весной условия менее благоприятны, но мероприятие в помещении всё равно остаётся доступным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старинные сарафаны
Платки фабрики Рубачева
Платки Гюбнера
Платки Троицкой мануфактуры
Описание мастер-класса
Сарафаны…
В первой части экскурсии вы осмотрите старинные сарафаны Каргопольского и Коношского районов, юбок да казачков. Среди этих нарядов будут даже те, которые моя прабабушка носила! Вы узнаете, как мы собирали эту коллекцию, как создавались эти одежды, какой символизм был заложен в каждом предмете гардероба и его украшении.
да платки
Затем оцените наши платки: печатные — фабрики Рубачева, Гюбнера, Троицкой мануфактуры, платки с золотным шитьём и коммунистической символикой. Узнаете, что значит кубовая и верховая набойка. И как платки «крутить» — повязывать на голову — двумя способами: по-старинному «коровушка» и по-новомоднему «мама, чё ли».
Мастер-класс
По желанию вы можете за доплату заказать один (или даже несколько) кулинарных мастер-классов:
Печатные пряники — вы узнаете, какие бывают типы пряников и что из себя представляют традиционные каргопольские пряники. Научитесь работать с печатными формами и резными скалками. Если же вы хотите чего-то необычного, мы испечем пряник по нашему авторскому рецепту (детали уточняйте в переписке).
Выпечка «калитки» — у нас их традиционно делали с картошкой, такие же испечем и мы! Поговорим о каргопольских блюдах и раскроем секреты вкусной выпечки.
Следующие программы больше подойдут взрослым:
Обрядовое печенье «сказули» — это авторская программа по выпечке печенья в виде слова. Такое печенье исполняет желание; как инструктор по йоге я помогу вам оформить свое послание. Так что работать будем не только с тестом — копнем поглубже!
Пирожки-антидепрессанты со снытью — еще один старинный рецепт с начинкой, которая запускает выработку серотонина.
Организационные детали
Доплата за мастер-класс составит 1750 руб. за 1-5 человек или 350 руб. за каждого, если вас больше (по желанию; экскурсию также можно провести без мастер-класса)
По желанию вы можете примерить наряды и устроить в них фотосессию. Аренда одного наряда — 500 руб. /чел. В наряд входят нижняя рубаха, сарафан. платок, фартуки расписные в пояс, бусы; либо же казачок-парочка (пиджачок и юбка). Всего 15 нарядов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Марусиного дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маруся — ваша команда гидов в Каргополе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 6 часов 20 минут
Провели экскурсии для 92 туристов
Марусин дом — наш семейный проект. Можно сказать, что началось все с моей матери, которая уже 40 лет собирает сарафаны и платки. Из этой коллекции — и, конечно, из нашего читать дальшеуменьшить
интереса к старине и традициям — и вырос проект. Работаем над ним вчетвером: я, матушка моя, мои сыновья. Проводим квартирники, домашние спектакли, мастер-классы, семинары и практикумы. Можем и вечорку устроить, и хоровод поводить, и кадриль поплясать. Встречаем и школьные группы, и исследователей фольклора. А на этнографических обедах угощаем авторскими блюдами на основе старинных рецептов. Пожалуйте в гости, будет интересно и вкусно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Побывали в Марусином доме в феврале 2026 года. Чудесное место, где соединились и дополнили друг друга бережно хранимые вещи родных и близких людей, тепло уютного дома, яркие наряды и, конечно читать дальшеуменьшить
же, любовь и уважение к истории семьи и родного Каргополя. Мы провели в этом доме почти три часа и не только смотрели и слушали, но и сами ручками "поработали" - попробовали сделать из платка необычный головной убор и испекли вкуснейшие медовые пряники. А каким вкусным чаем нас напоили - мечта со вкусом лета! Спасибо!
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Елена
Совершенно потрясающая Маруся и ее дом, в котором мы провели больше пяти (!) часов. Чего только ни поделали: платки завязывали, пряники и сказули пекли, сказку на поморской говоре слушали. Душевный вечер. Марусиному дому - самые добрые пожелания и всевозможных успехов.
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Анастасия
Мы были не на экскурсии, а побывали в гостях!!! Очень уютно и душевно от начала до конца!!! Узнали много нового и интересного, а ещё это интересное можно трогать руками и читать дальшеуменьшить
внимательно разглядеть всю красоту. Рассказ о палатках обсалютно уникальный, а формат подачи материала это очарование хозяйки Маруси! Детям оооочень понравилось печь пряники. Ещё бы… им дали взбивать основу для теста мутовкой, спели неповторимо "дурацкую" песню, прочитали авторскую сказку, научили делать красивую вкусноту! Рекомендуем такую чудесную встречу, как обязательный пункт программы во время путешествия в Каргополь.
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А
Алла
Очень рада, что нашла Марусю и побывала у нее в гостях! Почувствовала себя каргополочкой, примерила наряды, рассматривала яркие платки и очень задорно потанцевала! Мы с подругами до сих пор вспоминаем этот теплый вечер у Маруси. Спасибо вам большое!
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Денис
Прекрасный дом и его хозяйка! Душевная собеседница, прекрасный организатор. Мы пришли в 19 часов, а ушли практически в 23 часа… Маруся, удачи, счастья и успешного развития всего бизнеса!
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Л
Лада
Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов, как в музее, вас еще и оденут в «музейные» экспонаты, расскажут семейную историю каждой вещи! Чувствуется, что все сделано с душой! Нам все очень понравилось:)
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