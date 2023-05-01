Каргопольская пестрядина: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс

Рассмотреть старинные наряды, научиться повязывать платки и узнать секреты местной выпечки

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Приглашаем вас в Марусин дом! Это наш семейный проект: здесь вас ждет знакомство с коллекцией народного текстиля, архангелогородский фольклор и кулинарные мастер-классы.

На экскурсии вы услышите о создании ярких старинных тканей и о символизме наряда в прошлом и примерите пестрые платки.

А если захотите, поучаствуете в мастер-классе и испечете пряники, калитки, обрядовое печенье или пирожки-антидепрессанты!
Каргопольская пестрядина: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Каргопольская пестрядина: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Каргопольская пестрядина: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Каргопольская пестрядина: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Каргопольская пестрядина: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Каргопольская пестрядина: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Каргопольская пестрядина: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Каргопольская пестрядина: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сарафаны…

В первой части экскурсии вы осмотрите старинные сарафаны Каргопольского и Коношского районов, юбок да казачков. Среди этих нарядов будут даже те, которые моя прабабушка носила! Вы узнаете, как мы собирали эту коллекцию, как создавались эти одежды, какой символизм был заложен в каждом предмете гардероба и его украшении.

да платки

Затем оцените наши платки: печатные — фабрики Рубачева, Гюбнера, Троицкой мануфактуры, платки с золотным шитьём и коммунистической символикой. Узнаете, что значит кубовая и верховая набойка. И как платки «крутить» — повязывать на голову — двумя способами: по-старинному «коровушка» и по-новомоднему «мама, чё ли».

Мастер-класс

По желанию вы можете за доплату заказать один (или даже несколько) кулинарных мастер-классов:

  • Печатные пряники — вы узнаете, какие бывают типы пряников и что из себя представляют традиционные каргопольские пряники. Научитесь работать с печатными формами и резными скалками. Если же вы хотите чего-то необычного, мы испечем пряник по нашему авторскому рецепту (детали уточняйте в переписке).
  • Выпечка «калитки» — у нас их традиционно делали с картошкой, такие же испечем и мы! Поговорим о каргопольских блюдах и раскроем секреты вкусной выпечки.

Следующие программы больше подойдут взрослым:

  • Обрядовое печенье «сказули» — это авторская программа по выпечке печенья в виде слова. Такое печенье исполняет желание; как инструктор по йоге я помогу вам оформить свое послание. Так что работать будем не только с тестом — копнем поглубже!
  • Пирожки-антидепрессанты со снытью — еще один старинный рецепт с начинкой, которая запускает выработку серотонина.

Организационные детали

  • Доплата за мастер-класс составит 1750 руб. за 1-5 человек или 350 руб. за каждого, если вас больше (по желанию; экскурсию также можно провести без мастер-класса)
  • По желанию вы можете примерить наряды и устроить в них фотосессию. Аренда одного наряда — 500 руб. /чел. В наряд входят нижняя рубаха, сарафан. платок, фартуки расписные в пояс, бусы; либо же казачок-парочка (пиджачок и юбка). Всего 15 нарядов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Марусиного дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1 мая 2023
Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!!
Хозяйка очень гостеприимна и общительна!! Испекли пряники и пили чай с травами - очень вкусно!!
Рекомендую!!
Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!!

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