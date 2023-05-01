Приглашаем вас в Марусин дом! Это наш семейный проект: здесь вас ждет знакомство с коллекцией народного текстиля, архангелогородский фольклор и кулинарные мастер-классы. На экскурсии вы услышите о создании ярких старинных тканей и о символизме наряда в прошлом и примерите пестрые платки. А если захотите, поучаствуете в мастер-классе и испечете пряники, калитки, обрядовое печенье или пирожки-антидепрессанты!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сарафаны…

В первой части экскурсии вы осмотрите старинные сарафаны Каргопольского и Коношского районов, юбок да казачков. Среди этих нарядов будут даже те, которые моя прабабушка носила! Вы узнаете, как мы собирали эту коллекцию, как создавались эти одежды, какой символизм был заложен в каждом предмете гардероба и его украшении.

да платки

Затем оцените наши платки: печатные — фабрики Рубачева, Гюбнера, Троицкой мануфактуры, платки с золотным шитьём и коммунистической символикой. Узнаете, что значит кубовая и верховая набойка. И как платки «крутить» — повязывать на голову — двумя способами: по-старинному «коровушка» и по-новомоднему «мама, чё ли».

Мастер-класс

По желанию вы можете за доплату заказать один (или даже несколько) кулинарных мастер-классов:

Печатные пряники — вы узнаете, какие бывают типы пряников и что из себя представляют традиционные каргопольские пряники. Научитесь работать с печатными формами и резными скалками. Если же вы хотите чего-то необычного, мы испечем пряник по нашему авторскому рецепту (детали уточняйте в переписке).

Выпечка «калитки» — у нас их традиционно делали с картошкой, такие же испечем и мы! Поговорим о каргопольских блюдах и раскроем секреты вкусной выпечки.

Следующие программы больше подойдут взрослым:

Обрядовое печенье «сказули» — это авторская программа по выпечке печенья в виде слова. Такое печенье исполняет желание; как инструктор по йоге я помогу вам оформить свое послание. Так что работать будем не только с тестом — копнем поглубже!

Пирожки-антидепрессанты со снытью — еще один старинный рецепт с начинкой, которая запускает выработку серотонина.

Организационные детали