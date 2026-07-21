Каргополь - один из древнейших торговых городов Русского Севера.Здесь вы увидите белокаменные ансамбли Соборной и Старой Торговой площадей, насладитесь панорамами Онеги и осмотрите купеческие дома.Узнаете, как город создавался и развивался,

какими традициями он славится и какие известные люди здесь жили. Экскурсия включает посещение Христорождественского собора, Введенской церкви, колокольни и церкви Иоанна Предтечи. Вы также увидите Гостиные дворы, торговую лавку купца А.П. Лёхова и особняк А.А. Вишнякова, где останавливался Александр I. Пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов, возможен трансфер с ж/д станции Няндома

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Каргополя - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а архитектурные памятники открыты для посещения. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулки могут быть затруднены из-за снега и холода, но всё же можно насладиться зимней атмосферой и тишиной города.

Сейчас август — это идеальное время.