Погрузитесь в историю Каргополя, одного из древнейших городов Русского Севера. Исследуйте храмы, купеческие дома и узнайте о знаменитых жителях
Каргополь - один из древнейших торговых городов Русского Севера.
Здесь вы увидите белокаменные ансамбли Соборной и Старой Торговой площадей, насладитесь панорамами Онеги и осмотрите купеческие дома.
Узнаете, как город создавался и развивался, читать дальшеуменьшить
какими традициями он славится и какие известные люди здесь жили.
Экскурсия включает посещение Христорождественского собора, Введенской церкви, колокольни и церкви Иоанна Предтечи. Вы также увидите Гостиные дворы, торговую лавку купца А.П. Лёхова и особняк А.А. Вишнякова, где останавливался Александр I. Пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов, возможен трансфер с ж/д станции Няндома
🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Каргополя - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а архитектурные памятники открыты для посещения. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулки могут быть затруднены из-за снега и холода, но всё же можно насладиться зимней атмосферой и тишиной города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Соборная площадь
Христорождественский собор
Введенская церковь
Колокольня
Церковь Иоанна Предтечи
Старая Торговая площадь
Церковь Рождества Богородицы
Гостиные дворы
Торговая лавка купца А.П. Лёхова
Особняк А.А. Вишнякова
Описание экскурсии
Главные площади и храмы города
Вы полюбуетесь великолепным архитектурным ансамблем Соборной площади, основу которого составляют старинные храмы. Я покажу вам Христорождественский собор, Введенскую церковь, колокольню и церковь Иоанна Предтечи. Раскрою, при каких обстоятельствах они были построены и какие события с ними связаны. Кроме того, мы посетим Старую Торговую площадь, где вы сможете осмотреть изнутри церковь Рождества Богородицы с иконостасом XVIII века.
Каргополь в лицах
По периметру площадей расположены интересные объекты гражданской архитектуры. Их мы тоже не оставим без внимания! Вы увидите Гостиные дворы, торговую лавку купца А. П. Лёхова и особняк А. А. Вишнякова, где останавливался Александр I. Я поделюсь занимательными фактами о владельцах этих зданий и других жителях, оставивших след в истории города. Например, вы услышите об Александре Баранове — правителе русских поселений в Северной Америке.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Я могу организовать трансфер с ж/д станции Няндома. Детали уточняйте в личном сообщении.
По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Каргополе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 268 туристов
Меня зовут Кирилл, я родился и вырос в Каргополе, высшее историческое образование получил в Архангельске. Работаю учителем истории и обществознания, в свободное время провожу экскурсии по любимому городу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
Татьяна
Отличная экскурсия! кирилл замечательный рассказчик, отлично знает историю города, умеет подать информацию, ответил на всё наши вопросы. Рекомендую эту экскурсию всем, кто впервые в каргополе
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Вера
Кирилл любит свой город и отлично знает его историю 👍
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А
Алла
Начну с того, что этот отзыв я собиралась написать ещё в июле:) Кирилл, спасибо вам большое, вы замечательный рассказчик! Очень понравилась ваша экскурсия, подробный рассказ и интересный рассказ про староверов из Каргополя. Отдельное спасибо за то, что помогли организовать наше путешествие в Кенозерский национальный парк. Рассказываю всем друзьям про наше незабываемое путешествие! Всем советую приезжать в середине-конце июля, не пожалеете!
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Ольга
Замечательная экскурсия. Спасибо Кириллу за любовь к родному краю и за огромное желание поделиться его историей. Свободное владение информацией, невероятное количество имён,связанных с городом, трепетное отношение ко всему, что происходило и происходит в Каргополе и его окрестностях.
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Олег
Хочется выразить признательность экскурсоводу Кириллу! Благодаря его рассказу Каргополь ещё интереснее раскрылся для нашей экскурсионной группы. Замечательно и познавательно как непринуждённая прогулка прошли полтора часа. Многое из того, что мы читали ранее интересно увязалось с новой информацией. Экскурсия по самому интересному району Каргополя, дала ответы на многие вопросы и замотивировала приезжать ещё.
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Наталия
Добрый день, огромное спасибо Кириллу за экскурсию. Рассказ был интересным, не чувства, что слушать историю надоело. Кирилл рассказывал интересно, отвечал на все вопросы содержательно. Очень грамотно продумал маршрут экскурсии.