Исследовать исторический центр города, полюбоваться старинными храмами и узнать о знаменитых жителях
4.9
9 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
Каргополь — один из древнейших торговых городов Русского Севера.
Он запомнится вам белокаменными ансамблями Старой Торговой и Соборной площадей, идиллическими панорамами Онеги и купеческими домами.
Я расскажу, как Каргополь создавался и развивался, какими традициями он славится и какие известные люди здесь жили.
Ближайшие даты:
13 окт
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
20 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Главные площади и храмы города
Вы полюбуетесь великолепным архитектурным ансамблем Соборной площади, основу которого составляют старинные храмы. Я покажу вам Христорождественский собор, Введенскую церковь, колокольню и церковь Иоанна Предтечи. Раскрою, при каких обстоятельствах они были построены и какие события с ними связаны. Кроме того, мы посетим Старую Торговую площадь, где вы сможете осмотреть изнутри церковь Рождества Богородицы с иконостасом XVIII века.
Каргополь в лицах
По периметру площадей расположены интересные объекты гражданской архитектуры. Их мы тоже не оставим без внимания! Вы увидите Гостиные дворы, торговую лавку купца А. П. Лёхова и особняк А. А. Вишнякова, где останавливался Александр I. Я поделюсь занимательными фактами о владельцах этих зданий и других жителях, оставивших след в истории города. Например, вы услышите об Александре Баранове — правителе русских поселений в Северной Америке.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Я могу организовать трансфер с ж/д станции Няндома. Детали уточняйте в личном сообщении.
По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Каргополе
Провёл экскурсии для 79 туристов
Меня зовут Кирилл, я родился и вырос в Каргополе, высшее историческое образование получил в Архангельске. Работаю учителем истории и обществознания, в свободное время провожу экскурсии по любимому городу.
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
1 авг 2023
Были на экскурсии 24 июля 2023 года. Немного задержались в пути, Кирилл согласился начать экскурсию позже того времени, на которое договаривались. За это ему отдельное спасибо. Мы свое знакомство с Каргополем начали именно с этой экскурсии, рассказ был очень содержательным и интересным, понятным детям 13 лет, видно, что экскурсовод много знает и любит свой город, отвечал на все вопросы. В конце экскурсии Кирилл подсказал нам, что еще можно посетить, где лучше покушать, что оказалось весьма полезным для нас. Советуем эту экскурсию с Кириллом.
Оксана
13 июля 2023
Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!
М
Маргарита
22 янв 2023
Были в Каргополе 17-19 января 2023 во время проведения 19го фестиваля колокольных мастеров. Очень рекомендуем, дни насыщены разными концертами, экскурсиями, мастер-классами, и над городом все время звучат колокола. Мастера -звонари из многих городов, не похожи друг на друга. Для крещенских праздников лучшего места не найти.
Светлана
12 сен 2022
Отличная экскурсия, интересная информация.
А
Анна
5 сен 2022
Мы просто в восторге от общения с Кириллом. В 9-ть часов Кирилл встретил нас в гостинице, где мы остановились. Очень приятный молодой человек! Два часа в его обществе пролетели незаметно. Он очень подробно рассказал историю Каргополя, ответил на все наши вопросы, рассказал что ещё можно посмотреть, на какие выставки сходить. Благодаря ему наши два дня в Каргополи прошли очень насыщенно и интересно! Огромная благодарность Кириллу!
Е
Елена
1 сен 2022
Кирилл нас встретил, провел экскурсию, было очень интересно и познавательно узнать историю Каргополя. Рекомендую.
Е
Екатерина
21 авг 2022
Спасибо Кириллу за прекрасную экскурсию! За полтора часа познакомились с устройством города, его историей и осознанно спланировали самостоятельную программу на следующий день.
И
Иван
29 июля 2022
Очень плотный и информативный рассказ. Кирилл также помог присоединиться к мега-экскурсии по окрестностям и подвез до поезда в далеком соседнем городе. Большое спасибо!
А
Анна
20 июля 2022
Приезжали в Каргополь на один день. Хотелось провести время максимально насыщенно. Нам это удалось, благодаря Кириллу. Понравилась подача материала, в том числе использование фотографий в качестве наглядного сравнительного материала. За 1,5 часа ознакомились с историей города и основными достопримечательностями. Отдельная благодарность Кириллу за совет посетить музей Шевелёвых и Елизавете Шевелёвой за экскурсию по музею и мастер-класс по изготовлению Каргопольской игрушки. Благодаря Кириллу и Елизавете от посещения города останутся самые теплые воспоминания и памятные сувениры, изготовленные своими руками. Спасибо огромное!!!