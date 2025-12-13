А Александр Кашин - «город русского сердца» Очень всё понравилось, было интересно👍🙂

Л Лариса Кашин - «город русского сердца» Огромное спасибо Наталье за экскурсию по Кашину, проведенную с большой любовью к своему городу. Наталья показала все красивые места города, рассказала историю, порекомендовала что можно привезти в подарок из Кашина.

Д Дмитрий Кашин - «город русского сердца» Экскурсия интересная и познавательная. Елена отличный экскурсовод, прекрасно знает материал, замечательно его преподносит. Нам всё очень понравилось! Спасибо большое!

К Ксения Кашин - «город русского сердца» Наталья-очень приятная женщина. Прекрасно владеет материалом, ответила на все вопросы, показала все, что заявлено в программе, и даже больше. Ехали без особых ожиданий, но были приятно удивлены.

А Алексей Кашин - «город русского сердца» Отличный экскурсовод, Наталья! Спасибо за замечательную и познавательную программу!

А Александра Кашин - «город русского сердца» читать дальше колокольню. Открытие: вкуснейшие кашинские пряники и вода, красивые старинные усадьбы, которые потихоньку восстанавливают, и конечно, святыни России, церкви и монастыри, которым много сотен лет. Отдельное спасибо за историю Анны Кашинской и возможность прикоснуться к ее мощам. Советую посетить город и экскурсию всем, кто любит путешествовать по России, узнавать историю разных городов, открывать для себя новые пейзажи, дороги и впечатления. Понравился город и экскурсия от Натальи, которая всё подробно рассказывала, показывала, где-то терпеливо ждала, пока мы что-то обсуждали, поднимались на

Т Татьяна Кашин - «город русского сердца» Очень рады тому,что вновь побывали в этом замечательном городе. Экскурсовод Наталья очень любящий свой город человек,эту любовь она дарит гостям Кашина. Благодарим за профессионализм и увлеченность! В следующий раз вновь обратимся в Трипстер.

о ольга Кашин - «город русского сердца» Наталья - отличный экскурсовод! Спасибо за экскурсию! Внимательна (у меня проблемы с ногами, ходить много не могу, и Наталья составила маршрут индивидуально), с юмором, с любовью к своему городу. Знания, речь - на высоте. Спасибо!!!!!

Е Елена Кашин - «город русского сердца» читать дальше погоду скрасить настроение! Столько информации о небольшой местности с такой богатой историей! Два часа пролетели незаметно. Очень приятно, что сейчас есть такая возможность пройти с индивидуальной экскурсией по историческим местам и с такой теплотой и любовью услышать о них из уст местных экскурсоводов. Огромное спасибо Наталье! Кашин обязательно нужно посетить! В Кашине мы были проездом. Стараемся всегда пройти с гидом наши атмосферные российские провинциальные городки! Наталья смогла нам в дождливую