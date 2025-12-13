Индивидуальная
до 10 чел.
Кашин - «город русского сердца»
Погулять по живописному старинному городу и побывать в крупнейшем храме Тверской области
Начало: На Соборной площади
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Милые сердцу города: Калязин - Кашин - Углич (на вашем авто)
За 2 дня прогуляться по берегу Волги, найти затопленную колокольню и попробовать лучший сыр
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
40 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр13 декабря 2025Очень всё понравилось, было интересно👍🙂
- ЛЛариса6 ноября 2025Огромное спасибо Наталье за экскурсию по Кашину, проведенную с большой любовью к своему городу. Наталья показала все красивые места города, рассказала историю, порекомендовала что можно привезти в подарок из Кашина.
- ДДмитрий6 августа 2025Экскурсия интересная и познавательная. Елена отличный экскурсовод, прекрасно знает материал, замечательно его преподносит. Нам всё очень понравилось! Спасибо большое!
- ККсения4 августа 2025Наталья-очень приятная женщина. Прекрасно владеет материалом, ответила на все вопросы, показала все, что заявлено в программе, и даже больше. Ехали без особых ожиданий, но были приятно удивлены.
- ААлексей3 августа 2025Отличный экскурсовод, Наталья! Спасибо за замечательную и познавательную программу!
- ААлександра18 июля 2025Понравился город и экскурсия от Натальи, которая всё подробно рассказывала, показывала, где-то терпеливо ждала, пока мы что-то обсуждали, поднимались на
- ТТатьяна11 июля 2025Очень рады тому,что вновь побывали в этом замечательном городе. Экскурсовод Наталья очень любящий свой город человек,эту любовь она дарит гостям Кашина. Благодарим за профессионализм и увлеченность! В следующий раз вновь обратимся в Трипстер.
- оольга5 июля 2025Наталья - отличный экскурсовод! Спасибо за экскурсию! Внимательна (у меня проблемы с ногами, ходить много не могу, и Наталья составила маршрут индивидуально), с юмором, с любовью к своему городу. Знания, речь - на высоте. Спасибо!!!!!
- ЕЕлена1 июля 2025В Кашине мы были проездом. Стараемся всегда пройти с гидом наши атмосферные российские провинциальные городки! Наталья смогла нам в дождливую
- ТТатьяна10 июня 2025Наталья очень доступно и понятно рассказала нам о городе Кашин. Экскурсия нам очень понравилась! Спасибо ей огромное!!!
