Выездные экскурсии из Кашина

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Кашине, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Кашин - «город русского сердца»
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кашин - «город русского сердца»
Погулять по живописному старинному городу и побывать в крупнейшем храме Тверской области
Начало: На Соборной площади
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши на транспорте туристов
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Милые сердцу города: Калязин - Кашин - Углич (на вашем авто)
13 часов
Индивидуальная
Милые сердцу города: Калязин - Кашин - Углич (на вашем авто)
За 2 дня прогуляться по берегу Волги, найти затопленную колокольню и попробовать лучший сыр
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
40 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    13 декабря 2025
    Кашин - «город русского сердца»
    Очень всё понравилось, было интересно👍🙂
  • Л
    Лариса
    6 ноября 2025
    Кашин - «город русского сердца»
    Огромное спасибо Наталье за экскурсию по Кашину, проведенную с большой любовью к своему городу. Наталья показала все красивые места города, рассказала историю, порекомендовала что можно привезти в подарок из Кашина.
  • Д
    Дмитрий
    6 августа 2025
    Кашин - «город русского сердца»
    Экскурсия интересная и познавательная. Елена отличный экскурсовод, прекрасно знает материал, замечательно его преподносит. Нам всё очень понравилось! Спасибо большое!
  • К
    Ксения
    4 августа 2025
    Кашин - «город русского сердца»
    Наталья-очень приятная женщина. Прекрасно владеет материалом, ответила на все вопросы, показала все, что заявлено в программе, и даже больше. Ехали без особых ожиданий, но были приятно удивлены.
  • А
    Алексей
    3 августа 2025
    Кашин - «город русского сердца»
    Отличный экскурсовод, Наталья! Спасибо за замечательную и познавательную программу!
  • А
    Александра
    18 июля 2025
    Кашин - «город русского сердца»
    Понравился город и экскурсия от Натальи, которая всё подробно рассказывала, показывала, где-то терпеливо ждала, пока мы что-то обсуждали, поднимались на
    читать дальше

    колокольню. Открытие: вкуснейшие кашинские пряники и вода, красивые старинные усадьбы, которые потихоньку восстанавливают, и конечно, святыни России, церкви и монастыри, которым много сотен лет. Отдельное спасибо за историю Анны Кашинской и возможность прикоснуться к ее мощам. Советую посетить город и экскурсию всем, кто любит путешествовать по России, узнавать историю разных городов, открывать для себя новые пейзажи, дороги и впечатления.

  • Т
    Татьяна
    11 июля 2025
    Кашин - «город русского сердца»
    Очень рады тому,что вновь побывали в этом замечательном городе. Экскурсовод Наталья очень любящий свой город человек,эту любовь она дарит гостям Кашина. Благодарим за профессионализм и увлеченность! В следующий раз вновь обратимся в Трипстер.
  • о
    ольга
    5 июля 2025
    Кашин - «город русского сердца»
    Наталья - отличный экскурсовод! Спасибо за экскурсию! Внимательна (у меня проблемы с ногами, ходить много не могу, и Наталья составила маршрут индивидуально), с юмором, с любовью к своему городу. Знания, речь - на высоте. Спасибо!!!!!
  • Е
    Елена
    1 июля 2025
    Кашин - «город русского сердца»
    В Кашине мы были проездом. Стараемся всегда пройти с гидом наши атмосферные российские провинциальные городки! Наталья смогла нам в дождливую
    читать дальше

    погоду скрасить настроение! Столько информации о небольшой местности с такой богатой историей! Два часа пролетели незаметно. Очень приятно, что сейчас есть такая возможность пройти с индивидуальной экскурсией по историческим местам и с такой теплотой и любовью услышать о них из уст местных экскурсоводов. Огромное спасибо Наталье! Кашин обязательно нужно посетить!

  • Т
    Татьяна
    10 июня 2025
    Кашин - «город русского сердца»
    Наталья очень доступно и понятно рассказала нам о городе Кашин. Экскурсия нам очень понравилась! Спасибо ей огромное!!!

