Индивидуальная
2 часа
Кашин - «город русского сердца»
Погулять по живописному старинному городу и побывать в крупнейшем храме Тверской области
Начало: На Соборной площади
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Кашину с посещением Музея каши
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 января 2024Огромная благодарность Наталье за экскурсию! Нам все очень понравилось. Мороз не помешал нам посетить живописнейший город Кашин, а Наталье с увлечением поведать о нем! Много узнали интересных моментов из истории города и страны. Обязательно приедем летом!
- ООльга2 октября 2023Спасибо большое Наталье за проведенную экскурсию! Нашей компании все очень понравилось.
- ИИрина5 августа 2023Душевно, профессионально, доходчиво, мы очень довольны!
Ответы на вопросы от путешественников по Кашину в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Кашину в июне 2024
Сейчас в Кашине в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4 из 5
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