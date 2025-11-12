Эта экскурсия по барским усадьбам на юге Подмосковья. Какие-то из них уже восстанавливаются и обретут в будущем вторую жизнь. А какие-то — доживают последние годы. Я хочу показать вам эти уникальные места и рассказать об их известных владельцах. В дороге прочту свои стихи по теме программы и поделюсь интересными фактами о городах Кашира и Озёры.

Описание экскурсии

Первая остановка — усадьба Тарасково. Это имение впервые упоминается в 1760 году, а её владельцы, Глебовы, были связаны с Львом Николаевичем Толстым.

Следом — село Богословское, в котором находилась усадьба известного обер-прокурора Саблера. Вы увидите остатки великолепной церкви, огромного училища, организованного Саблером, и здание больницы 1892 года, которое до сих пор эксплуатируется.

По пути из Каширы в Озёры я расскажу об усадьбах Лиды и Зендиково — сегодня забытых, когда-то процветавших.

Дальше — прогулка по усадьбе Сенницы. В числе владельцев — князья Гагарин и Шаховской, граф Келлер. Мы пройдём два километра к часовне на озере, святому источнику и остаткам старинных построек. При желании заглянем в ресторан на чашку кофе.

Финал — село Горы на левом берегу Оки. Это место — владения графа Скавронского, брата Екатерины I. Здесь сохранилась Сергиевская церковь и здание школы 19 века.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто интересуется историей России, судьбой известных и неизвестных имён, уходящей красотой прошлого.

Организационные детали