Мои заказы

Барские усадьбы на Оке (на вашем автомобиле)

Исследовать памятники архитектуры и погрузиться в их быстротечную судьбу - в поездке из Каширы
Эта экскурсия по барским усадьбам на юге Подмосковья. Какие-то из них уже восстанавливаются и обретут в будущем вторую жизнь. А какие-то — доживают последние годы. Я хочу показать вам эти уникальные места и рассказать об их известных владельцах.

В дороге прочту свои стихи по теме программы и поделюсь интересными фактами о городах Кашира и Озёры.
Барские усадьбы на Оке (на вашем автомобиле)© Евгений
Барские усадьбы на Оке (на вашем автомобиле)© Евгений
Барские усадьбы на Оке (на вашем автомобиле)© Евгений
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Первая остановка — усадьба Тарасково. Это имение впервые упоминается в 1760 году, а её владельцы, Глебовы, были связаны с Львом Николаевичем Толстым.

Следом — село Богословское, в котором находилась усадьба известного обер-прокурора Саблера. Вы увидите остатки великолепной церкви, огромного училища, организованного Саблером, и здание больницы 1892 года, которое до сих пор эксплуатируется.

По пути из Каширы в Озёры я расскажу об усадьбах Лиды и Зендиково — сегодня забытых, когда-то процветавших.

Дальше — прогулка по усадьбе Сенницы. В числе владельцев — князья Гагарин и Шаховской, граф Келлер. Мы пройдём два километра к часовне на озере, святому источнику и остаткам старинных построек. При желании заглянем в ресторан на чашку кофе.

Финал — село Горы на левом берегу Оки. Это место — владения графа Скавронского, брата Екатерины I. Здесь сохранилась Сергиевская церковь и здание школы 19 века.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто интересуется историей России, судьбой известных и неизвестных имён, уходящей красотой прошлого.

Организационные детали

  • Поездка проходит на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида
  • Ограничение по возрасту 14+
  • Маршрут предполагает переезды на машине и пешие переходы. Общее расстояние пешеходной части — 3–4 км
  • Из соображений безопасности заброшенные объекты мы осматриваем только со стороны
  • Лучшее время для этой программы весна, лето и осень

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Кашире
Провёл экскурсии для 507 туристов
Меня зовут Евгений. Вот уже много лет я провожу групповые и индивидуальные экскурсии в городах Кашира, Зарайск, Венёв, Озёры. Я сертифицированный гид и долгое время работаю в сфере туризма. Люблю эти города и стараюсь сделать так, чтобы их история понравились и вам. Надеюсь, что наши путешествия оставят у вас только хорошие впечатления!
Задать вопрос

Похожие экскурсии из Каширы

Кашира - от старины до наших дней
Пешая
3 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Кашира - от старины до наших дней
Погрузиться в прошлое, гуляя центральными улочками, посетить Никитский монастырь и полюбоваться Окой
Начало: В городе Кашира
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Сап-прогулка «Мосты Оки»
SUP-прогулки
6 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Сап-прогулка «Мосты Оки»
Провести день в заповедных местах Подмосковья с остановками на живописных берегах
Начало: На пляже под Каширой
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
от 30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Провинциальное очарование Венёва - из Каширы (на вашем автомобиле)
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Провинциальное очарование Венёва - из Каширы (на вашем автомобиле)
От древних храмов до музея под открытым небом и местных деликатесов
Начало: В Кашире
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
8500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кашире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кашире