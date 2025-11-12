Исследовать памятники архитектуры и погрузиться в их быстротечную судьбу - в поездке из Каширы
Эта экскурсия по барским усадьбам на юге Подмосковья. Какие-то из них уже восстанавливаются и обретут в будущем вторую жизнь. А какие-то — доживают последние годы. Я хочу показать вам эти уникальные места и рассказать об их известных владельцах.
В дороге прочту свои стихи по теме программы и поделюсь интересными фактами о городах Кашира и Озёры.
Первая остановка — усадьба Тарасково. Это имение впервые упоминается в 1760 году, а её владельцы, Глебовы, были связаны с Львом Николаевичем Толстым.
Следом — село Богословское, в котором находилась усадьба известного обер-прокурора Саблера. Вы увидите остатки великолепной церкви, огромного училища, организованного Саблером, и здание больницы 1892 года, которое до сих пор эксплуатируется.
По пути из Каширы в Озёры я расскажу об усадьбах Лиды и Зендиково — сегодня забытых, когда-то процветавших.
Дальше — прогулка по усадьбе Сенницы. В числе владельцев — князья Гагарин и Шаховской, граф Келлер. Мы пройдём два километра к часовне на озере, святому источнику и остаткам старинных построек. При желании заглянем в ресторан на чашку кофе.
Финал — село Горы на левом берегу Оки. Это место — владения графа Скавронского, брата Екатерины I. Здесь сохранилась Сергиевская церковь и здание школы 19 века.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто интересуется историей России, судьбой известных и неизвестных имён, уходящей красотой прошлого.
Организационные детали
Поездка проходит на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида
Ограничение по возрасту 14+
Маршрут предполагает переезды на машине и пешие переходы. Общее расстояние пешеходной части — 3–4 км
Из соображений безопасности заброшенные объекты мы осматриваем только со стороны
Лучшее время для этой программы весна, лето и осень
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Кашире
Провёл экскурсии для 507 туристов
Меня зовут Евгений. Вот уже много лет я провожу групповые и индивидуальные экскурсии в городах Кашира, Зарайск, Венёв, Озёры. Я сертифицированный гид и долгое время работаю в сфере туризма. Люблю эти города и стараюсь сделать так, чтобы их история понравились и вам. Надеюсь, что наши путешествия оставят у вас только хорошие впечатления!