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Кашира — от старины до наших дней

Погрузиться в прошлое, гуляя центральными улочками, посетить Никитский монастырь и полюбоваться Окой

Евгений
Евгений – Гид из Каширы
Что значит слово «кошира» и правда ли, что каширяне признали Лжедмитрия II? Сколько набегов крымских татар пережил город? Что такое ГОЭЛРО и чем интересна местная ГРЭС? Мы погрузимся вглубь веков и поговорим о главных событиях этой земли.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Кашира — от старины до наших дней
Кашира — от старины до наших дней

Что вас ожидает

Биография города
От первого летописного упоминания до последних новостей — на экскурсии 🧭 вы будете перелистывать страницы истории 📖 Каширы и знакомиться с ее героями. Я расскажу об эпохе татаро-монгольского ига и Смутном времени, о строительстве железной дороги, подвиге горожан в годы ВОВ и современной жизни одного из старейших городков Московской области.

Визитные карточки Каширы
Мы погуляем по старинным улицам и поговорим о владельце усадеб XIX века, осмотрим здания администрации города, местные музеи 🖼 и скверы, а кроме того я продекламирую стихи собственного сочинения об истории 📖 Каширы! На прогулке 👣 вы увидите:

  • Никитский монастырь и церковь ⛪ — главный православный комплекс в Кашире. Здесь я проведу вас на смотровую площадку, откуда открывается живописная панорама города и окрестностей
  • Хлебную площадь у Введенского храма, на которой я расскажу о традиционной Георгиевской ярмарке и старинных торговых рядах, аркады которых гармонировали с формами храма
  • Памятник стрельцу, символизирующий подвиг каширских стрельцов 1572 года, остановивших турецко-крымскую армию на пути к столице
  • Памятники героям ВОВ, проходя мимо которых мы вспомним подвиг отряда генерала Белова
  • Сквер А. С. Пушкина, где вы узнаете, кто из родственников знаменитого поэта жил на Каширской земле
  • Храм Николы Ратного с прилегающим к нему Летним садом и сквером Сергия Радонежского — почему святыня получила двойное название как здесь оказался зарайский памятник преподобному

В завершение мы остановимся у Успенского кафедрального собора, чтобы обсудить красивейший архитектурный ансамбль.

Организационные детали

  • От Москвы до Каширы можно добраться на автомобиле 🚘 или электричке, уходящей с Павелецкого вокзала — в этом случае я могу встретить вас на Ж/Д станции
  • Экскурсия ⛳ пешеходная, но может проводиться на вашем автотранспорте или по предварительной договоренности на трансфере (детали уточняйте в переписке)
  • При желании мы можем посетить Музей 🖼 истории 📖 кукол, стоимость входного билета — 50 руб. /чел.
  • Если вас больше 5 человек, доплата за каждого участника составит 500 руб.
Начало и место завершения
🚩 в городе Кашира
Кашира — от старины до наших дней
Кашира — от старины до наших дней
Кашира — от старины до наших дней
Кашира — от старины до наших дней
Кашира — от старины до наших дней
Кашира — от старины до наших дней
Кашира — от старины до наших дней
Кашира — от старины до наших дней
Кашира — от старины до наших дней
Кашира — от старины до наших дней
Кашира — от старины до наших дней
Кашира — от старины до наших дней
Кашира — от старины до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений. Вот уже много лет я провожу групповые и индивидуальные экскурсии по Кашире. Я сертифицированный гид и долгое время работаю в сфере туризма. Люблю этот город и пишу стихи, посвященные его истории, а также являюсь участником дуэта авторской песни, выступление которого вам, возможно, доведется услышать на экскурсии! :)
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