Что вас ожидает
Биография города
От первого летописного упоминания до последних новостей — на экскурсии 🧭 вы будете перелистывать страницы истории 📖 Каширы и знакомиться с ее героями. Я расскажу об эпохе татаро-монгольского ига и Смутном времени, о строительстве железной дороги, подвиге горожан в годы ВОВ и современной жизни одного из старейших городков Московской области.
Визитные карточки Каширы
Мы погуляем по старинным улицам и поговорим о владельце усадеб XIX века, осмотрим здания администрации города, местные музеи 🖼 и скверы, а кроме того я продекламирую стихи собственного сочинения об истории 📖 Каширы! На прогулке 👣 вы увидите:
- Никитский монастырь и церковь ⛪ — главный православный комплекс в Кашире. Здесь я проведу вас на смотровую площадку, откуда открывается живописная панорама города и окрестностей
- Хлебную площадь у Введенского храма, на которой я расскажу о традиционной Георгиевской ярмарке и старинных торговых рядах, аркады которых гармонировали с формами храма
- Памятник стрельцу, символизирующий подвиг каширских стрельцов 1572 года, остановивших турецко-крымскую армию на пути к столице
- Памятники героям ВОВ, проходя мимо которых мы вспомним подвиг отряда генерала Белова
- Сквер А. С. Пушкина, где вы узнаете, кто из родственников знаменитого поэта жил на Каширской земле
- Храм Николы Ратного с прилегающим к нему Летним садом и сквером Сергия Радонежского — почему святыня получила двойное название как здесь оказался зарайский памятник преподобному
В завершение мы остановимся у Успенского кафедрального собора, чтобы обсудить красивейший архитектурный ансамбль.
Организационные детали
- От Москвы до Каширы можно добраться на автомобиле 🚘 или электричке, уходящей с Павелецкого вокзала — в этом случае я могу встретить вас на Ж/Д станции
- Экскурсия ⛳ пешеходная, но может проводиться на вашем автотранспорте или по предварительной договоренности на трансфере (детали уточняйте в переписке)
- При желании мы можем посетить Музей 🖼 истории 📖 кукол, стоимость входного билета — 50 руб. /чел.
- Если вас больше 5 человек, доплата за каждого участника составит 500 руб.