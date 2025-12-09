Индивидуальная
до 15 чел.
Кашира - от старины до наших дней
Погрузиться в прошлое, гуляя центральными улочками, посетить Никитский монастырь и полюбоваться Окой
Начало: В городе Кашира
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Водная прогулка
Сап-прогулка «Мосты Оки»
Провести день в заповедных местах Подмосковья с остановками на живописных берегах
Начало: На пляже под Каширой
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
от 30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Провинциальное очарование Венёва - из Каширы (на вашем автомобиле)
От древних храмов до музея под открытым небом и местных деликатесов
Начало: В Кашире
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Барские усадьбы на Оке (на вашем автомобиле)
Исследовать памятники архитектуры и погрузиться в их быстротечную судьбу - в поездке из Каширы
Начало: По договорённости с организатором
11 дек в 16:00
12 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кашире в категории «Успенский Собор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кашире
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Кашире
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кашире в декабре 2025
Сейчас в Кашире в категории "Успенский Собор" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кашире на 2025 год по теме «Успенский Собор», 45 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль