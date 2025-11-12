Мы пройдём по старинному центру Каширы и раскроем тайны купеческих домов. Вы представите, где раньше находились Венёвская застава и граница города. Затем отправимся в Венёв — один из старейших городов Подмосковья. Погрузимся в историю монастыря и отдохнём у святого источника.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Кашира (2 часа)
- Никитский монастырь 19 века
- Смотровая площадка над Окой — полюбуетесь рекой и просторами
- Хлебная и Соборная площади — узнаете об их значении в жизни города
- Введенская колокольня и памятник Стрельцу
Венёв (3,5 часа)
- Музей железнодорожной техники — осмотрите теплушку, настоящий паровоз под открытым небом
- Палаты 17 века, где находится экспозиция Краеведческого музея
- Венёв-монастырь — услышите истории и легенды о монахе Евстафии, князе Юрии Святославиче и архиепископе Пимене
- Святой источник «12 ключей» — узнаете, какие поверья с ним связаны
- Венёвская булочка — по желанию познакомитесь с кулинарным символом города
- Обед в кафе в центре города (оплачивается по меню)
Я расскажу о знаменитых людях, чьи имена связаны с этими местами: Петре I, Александре II, Кутузове, Ушакове и других.
Организационные детали
- Поездка проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида. Мы можем передвигаться и на двух автомобилях, уточните детали в переписке
- Дорога в Венёв занимает 1 час
- Рекомендую экскурсию для детей старше 12 лет
- Можно провести экскурсию только в Венёве, обсудите условия в переписке
Дополнительные расходы
- Подъём на колокольню в Венёве с экскурсией — 300 ₽ за чел.
- Посещение краеведческого музея с экскурсией — 300 ₽ за чел.
- Обед, сувениры и гастрономические символы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кашире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Кашире
Провёл экскурсии для 507 туристов
Меня зовут Евгений. Вот уже много лет я провожу групповые и индивидуальные экскурсии в городах Кашира, Зарайск, Венёв, Озёры. Я сертифицированный гид и долгое время работаю в сфере туризма. Люблю эти города и стараюсь сделать так, чтобы их история понравились и вам. Надеюсь, что наши путешествия оставят у вас только хорошие впечатления!
