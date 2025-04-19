Индивидуальная
до 8 чел.
Барские усадьбы на Оке (на вашем автомобиле)
Исследовать памятники архитектуры и погрузиться в их быстротечную судьбу - в поездке из Каширы
Начало: По договорённости с организатором
19 апр в 09:00
20 апр в 09:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
SUP-прогулка «Мосты Оки»
Провести день в заповедных местах Подмосковья с остановками на живописных берегах
Начало: На пляже под Каширой
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Провинциальное очарование Венёва - из Каширы (на вашем автомобиле)
От древних храмов до музея под открытым небом и местных деликатесов
Начало: В Кашире
Сегодня в 09:00
19 апр в 09:00
8500 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кашире в категории «На весь день»
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