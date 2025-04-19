Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Кашире, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

На машине 7 часов Индивидуальная до 8 чел. Барские усадьбы на Оке (на вашем автомобиле) Исследовать памятники архитектуры и погрузиться в их быстротечную судьбу - в поездке из Каширы Начало: По договорённости с организатором 8000 ₽ за всё до 8 чел. SUP-прогулки 6 часов Водная прогулка SUP-прогулка «Мосты Оки» Провести день в заповедных местах Подмосковья с остановками на живописных берегах Начало: На пляже под Каширой от 30 000 ₽ за всё до 10 чел. 8 часов Индивидуальная до 10 чел. Провинциальное очарование Венёва - из Каширы (на вашем автомобиле) От древних храмов до музея под открытым небом и местных деликатесов Начало: В Кашире 8500 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Каширы

Ответы на вопросы от путешественников по Кашире в категории «На весь день»

Отправляйтесь в экскурсионный тур в Каширу на 1 день, гиды Каширы подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Каширу так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2025