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Описание тура

Дорогие гости, в нашем туре мы собрали лучшее, что есть в Дагестане!

Здесь мы посетим все топовые локации, обеды в самых красивых и атмосферных местах Дагестана.



Главная достопримечательность здесь - это дорога от одной локации до другой, поэтому мы с нашими гостями путешествуем на комфортном минивэне.

Наше главное отличие - это совсем небольшая группа в 6-7 человек и индивидуальный подход к каждому гостю. Каждый успевает сделать огромное количество удачных кадров на локациях (в том числе и с нашей профессиональной помощью) и насладиться видами без толп и спешки. За 7 дней наши ребята очень сближаются и, зачастую, продолжают общение и после завершения тура.



Мы всегда готовы скорректировать маршрут и посетить дополнительно какое-то место, если группа этого хочет.



И это всё в сочетании с качественным обслуживанием, где обеспечение безопасности и комфорта гостя - наш приоритет.



В нашем туре вы почувствуете, что такое забота до мелочей - вам останется только получить максимум приятных эмоций от этого гостеприимного края!