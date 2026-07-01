Описание тура
Дорогие гости, в нашем туре мы собрали лучшее, что есть в Дагестане!
Здесь мы посетим все топовые локации, обеды в самых красивых и атмосферных местах Дагестана.
Главная достопримечательность здесь - это дорога от одной локации до другой, поэтому мы с нашими гостями путешествуем на комфортном минивэне.
Наше главное отличие - это совсем небольшая группа в 6-7 человек и индивидуальный подход к каждому гостю. Каждый успевает сделать огромное количество удачных кадров на локациях (в том числе и с нашей профессиональной помощью) и насладиться видами без толп и спешки. За 7 дней наши ребята очень сближаются и, зачастую, продолжают общение и после завершения тура.
Мы всегда готовы скорректировать маршрут и посетить дополнительно какое-то место, если группа этого хочет.
И это всё в сочетании с качественным обслуживанием, где обеспечение безопасности и комфорта гостя - наш приоритет.
В нашем туре вы почувствуете, что такое забота до мелочей - вам останется только получить максимум приятных эмоций от этого гостеприимного края!
- 7 дней полного погружения в состояние изумления и восторга от красот природы.
- Испытаем гастрономический экстаз от национальной кухни Дагестана.
- Встретим рассвет на море верхом на лошади.
- Посетим самый древний город России - Дербент в сопровождении гида-историка
- Устроим пикник с самоваромна высоте более 1500м (над уровнем моря).
- Совершим восхождение на гору Маяк, которая недоступна для гостей в стандартных турах.
- Посетим величественные горы, ущелья, водопады.
- Прогуляемся на сапах в окружении гор по Ирганайскому водохранилищу.
- Спустимся на одном из самых протяженных зиплайнов (1км) над Сулакским каньоном.
- Прокатимся на катере по невероятно красивому Сулакскому Каньону.
- Ощутим на себе гостеприимство горцев.
- Вы влюбитесь в эти места и захотите вернуться сюда снова!
Программа тура по дням
Аэропорт. Бархан Сарыкум
До 12:00 утра мы встречаем наших гостей в аэропорту г. Махачкала (можно приехать накануне тура и разместиться в г. Каспийск, откуда мы заберем вас по указанному адресу).
Залог хорошего тура - это сытый путешественник, поэтому после того, как разместимся - едем на обед знакомиться с вкуснейшей кавказской кухней. Будьте готовы: есть вы здесь будете много и вкусно.
Теперь в дорогу!
Наше удивительное путешествие начнется с самой крупной дюны Евразии. Бархан Сарыкум - это самое жаркое место в Дагестане, поэтому позаботьтесь об одежде и аксессуарах, которые помогут защититься от палящего солнца.
Вдоволь нагулявшись, мы едем в Каспийск, где ужинаем, заселяемся и набираемся сил.
С завтрашнего дня начинается насыщенная программа и силы нам пригодятся!
Рассвет верхом на лошадях. Дербент
Нас ждёт ранний подъём! Ни свет ни заря мы приехали на конюшню и выбираем себе коня, с которым встретим один из самых ярких и красивых рассветов на Каспийском море. Не стоит переживать, если на лошадь вы садитесь впервые - вам выберут самую спокойную и послушную лошадь, с которой вы точно найдёте общий язык.
Прогулка длится около 1 часа. После чего мы возвращаемся домой, где настоятельно рекомендуем ещё часок поспать.
Далее мы едем на завтрак. Нужно как следует подкрепиться, так как день будет активным.
Отправляемся в самый древний город России - Дербент.
Здесь мы вместе с гидом-историком посетим цитадель Нарын-Кала, спустимся в старую часть города по загадочным магалам и зайдем в старейшую Джума мечеть.
Экскурсия идет около 2 часов, поэтому перед долгой прогулкой мы пообедаем.
Возвращаемся в Каспийск.
Ужинаем.
Ирганайское водохранилище. Хунзах
На завтрак в этот день мы выходим сразу с собранными вещами.
А теперь готовьтесь оставить часть своего сердца в горах.
Мы прощаемся с Каспийским морем и едем знакомиться с горным Дагестаном.
Чтобы добраться до него - мы проедем через Гимринский тоннель, это самый длинный автодорожный тоннель в России.
Если погода позволяет- отправляемся на часовую прогулку на сапах по Ирганайскому водохранилищу.
Едем в Хунзах! Главное, что надо сделать здесь прогуляться по краю Хунзахского плато и насладиться видами.
В каньоне Цолотль мы увидим водопад Тобот - один из высочайших водопадов Северного Кавказа и России в целом.
Далее мы отправляемся в природный парк - Каменную чашу. Пройдя по узкому скальному проходу, мы окажемся в большом зале, окруженном высокими скалами. Место с очень сильной энергетикой.
После насыщенного дня едем заселяться в наш дом на ближайшие 2 дня, где нас уже ждет вкусный домашний ужин.
Салтинский водопад. Гуниб. Гора Маяк
После сытного и вкусного завтрака мы отправляемся в подземный Салтинский водопад. Горная речка Салтинка течет через живописный Кудалинский каньон, а потом вдруг буквально проваливается сквозь землю. Под землей мы ее и будем искать. Кстати, фотографии с волшебным светом, которые вы можете увидеть в разделе Фото - как раз сделаны здесь.
Далее мы отправляемся в Сердце Дагестана - село Гуниб. Говорят, что если вы не были в Гунибе - вы не были в Дагестане. Наша цель - гора Маяк. Это одно из самых потрясающих мест, которое вы посетите в Дагестане. Вот увидите! Приятный бонус - это отсутствие толп людей. Место труднодоступное, большие туристические группы сюда не возят.
После 2-х часовой прогулки по свежему воздуху и достижения поставленной цели, мы располагаемся на пикник на краю плато, восхищаемся невероятными видами и наблюдаем как орлы парят ниже нас.
Возвращаемся домой, ужинаем и отдыхаем.
Карадахская теснина. Закат в Гооре (язык Тролля)
Утром выезжаем в Карадахскую теснину. Это извилистый, узкий каньон с высокими стенами. Высота стен каньона достигает 170 м, а ширина прохода составляет около 4 м. Протяженность Карадахской теснины 400 м, но дорога не из простых - вся прогулка у нас займёт около 2 часов.
Далее мы отправляемся в Гоор, где нас уже ждёт гостеприимная тётя Марина с вкуснейшим обедом. В ее красивом доме мы и остановимся. После обеда есть время немного отдохнуть.
Отправляемся в старый Гоор с его сторожевыми башнями. Здесь же нас ждёт Язык Тролля по-дагестански, где можно сделать впечатляющие фото на скальном выступе.
Пьём чай из самовара и провожаем закат. С переполняющими нас эмоциями - возвращаемся в дом, где нас ждет, как и всегда, вкусный ужин и комфортный ночлег.
Сулакский каньон
Позавтракав самой вкусной кураговой кашей в Дагестане, мы отправляемся в сторону визитной карточки Дагестана - Сулакского каньона.
Заедем на обед в место, которое приятно удивит не только вкуснейшими блюдами, но и своей необычной обстановкой.
А теперь мы оценим красоты каньона совсем близко: сначала будем парить над каньоном на зип-лайне (протяженность 1 км), затем прокатимся на катере по этому сказочному месту, которое мы даже не будем браться описать… при всём красноречии невозможно передать даже часть того великолепия, которое предстанет перед глазами.
Выполнив программу максимум - мы возвращаемся туда, где началось наше путешествие. Едем в Каспийск. Там нашу дружную компанию ждет заключительный ужин.
Вылет домой
Сегодня нас ждет еще один совместный завтрак.
Далее осуществляется трансфер в аэропорт.
И тут мы благодарим Вас за доверие, за пережитые вместе эмоции и не прощаемся, а ждём новых встреч!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт (ж/д вокзал)
- Проживание (2-х, 3-х местное размещение)
- Питание: завтраки, обеды, ужины, чай/кофе
- Питьевая вода на всё время путешествия
- Комфортный минивэн
- Базовая аптечка
- Топливо
- Входные билеты
- Прогулка на катере
- Прогулка на сапах
- Зиплайн
- Прогулка на лошадях
- Гигабайты удачных фотографий
- Помощь в покупке авиа (ж/д) билетов
Что не входит в цену
- Авиа (ж/д) билеты до Махачкалы и обратно
- Алкогольная продукция
- Сувениры
О чём нужно знать до поездки
Путешествие будет активным! В горной местности мы будем много ходить - выберите максимально удобную (лучше закрытую) обувь. Постарайтесь не надевать слишком открытую одежду, чтобы отдать дань уважения местным традициям. Это касается не только девушек, но и молодых людей - шортам лучше предпочесть брюки из легкой, дышащей ткани. Девушкам стоит выбрать либо юбки/платья до колена или ниже, либо лёгкие брюки.
Пожелания к путешественнику
Посещение некоторых мест может быть ограничено в связи с погодными условиями, ремонтными работами и другими ситуациями, которые не зависят от организаторов. Просим с пониманием отнестись к возможным ограничениям.