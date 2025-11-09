Мои заказы

Тур «Море, горы» (на 4 дня)

Вас ждёт тур на четыре дня, во время которого вы побываете в городе Дербенте, посетите Сулакский каньон, Хунзах и Матлас, полюбуетесь мощным экранопланом на берегу моря и увидите много всего интересного: как природные достопримечательности, так и необычные постройки.
Тур «Море, горы» (на 4 дня)
Тур «Море, горы» (на 4 дня)
Тур «Море, горы» (на 4 дня)
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Что вас ждёт? За четыре дня вы посетите все основные красоты Дагестана. Увидите главные визитные карточки республики: Сулакский каньон и древний город Дербент. Искупаетесь в различных водоемах: реке, водопаде и, конечно же, в море. В нашем путешествии вы познакомитесь с культурой, историей и национальной кухней. Посетите уникальные памятники природы: бархан Сарыкум, ущелье «Каменная чаша», а также целых шесть водопадов. Важная информация: Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

С понедельника по четверг в 08:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сулакский каньон
  • Хунзах
  • Бархан Сарыкум
  • Чиркейское водохранилище
  • Смотровая площадка «Тёщин язык»
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Пещера Нохъо
  • Хунзахское плато
  • Водопад «Тобот»
  • Водопад Итлятляр
  • Водопад Хундерилтляр
  • Цолотлинский каньон
  • Аранийская крепость
  • Матласские водопады
  • Матлас
  • Каменная чаша
  • Салтинская теснина
  • Хучни
  • Крепость 7 братьев и 1 сестры
  • Музей
  • Хучнинский водопад
  • Ханагские каскады
  • Экраноплан «Лунь»
  • Пляж Авадана
  • Дербент
  • Цитадель «Нарын-кала»
  • Магалы (старый город)
  • Джума-мечеть
  • Улица Мамедбекова
  • Парк им. Низами Гянджеви
  • Улица Казем-Бека
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Входные билеты: Бархан Сарыкум - 250 руб. /чел., крепость «Нарын-кала» - 200 руб. /чел., крепость Хучни - 50 руб. /чел., пещера и подвесной мост - 500-700 руб. /чел.
  • Прогулка на катере - 5000 руб. (до 10 чел.)
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Дахадаева 76, возле школы №3
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по четверг в 08:00.
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Каспийска

Похожие туры из Каспийска

Лучшее в Дагестане и отдых на море
На автобусе
9 дней
3 отзыва
Лучшее в Дагестане и отдых на море
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
16 июл в 10:00
30 июл в 10:00
от 120 000 ₽ за человека
Восхождение на гору Шалбуздаг
2 дня
Восхождение на гору Шалбуздаг
Начало: Аэропорт Махачкала
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за человека
Сквозь тропический лес к Каспийскому морю
1 день
Сквозь тропический лес к Каспийскому морю
Начало: Аэропорт Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Каспийске
Все туры из Каспийска