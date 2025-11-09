Вас ждёт тур на четыре дня, во время которого вы побываете в городе Дербенте, посетите Сулакский каньон, Хунзах и Матлас, полюбуетесь мощным экранопланом на берегу моря и увидите много всего интересного: как природные достопримечательности, так и необычные постройки.
Описание тураЧто вас ждёт? За четыре дня вы посетите все основные красоты Дагестана. Увидите главные визитные карточки республики: Сулакский каньон и древний город Дербент. Искупаетесь в различных водоемах: реке, водопаде и, конечно же, в море. В нашем путешествии вы познакомитесь с культурой, историей и национальной кухней. Посетите уникальные памятники природы: бархан Сарыкум, ущелье «Каменная чаша», а также целых шесть водопадов. Важная информация: Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
С понедельника по четверг в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Хунзах
- Бархан Сарыкум
- Чиркейское водохранилище
- Смотровая площадка «Тёщин язык»
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Пещера Нохъо
- Хунзахское плато
- Водопад «Тобот»
- Водопад Итлятляр
- Водопад Хундерилтляр
- Цолотлинский каньон
- Аранийская крепость
- Матласские водопады
- Матлас
- Каменная чаша
- Салтинская теснина
- Хучни
- Крепость 7 братьев и 1 сестры
- Музей
- Хучнинский водопад
- Ханагские каскады
- Экраноплан «Лунь»
- Пляж Авадана
- Дербент
- Цитадель «Нарын-кала»
- Магалы (старый город)
- Джума-мечеть
- Улица Мамедбекова
- Парк им. Низами Гянджеви
- Улица Казем-Бека
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Проживание
- Завтраки и обеды
Что не входит в цену
- Ужины
- Входные билеты: Бархан Сарыкум - 250 руб. /чел., крепость «Нарын-кала» - 200 руб. /чел., крепость Хучни - 50 руб. /чел., пещера и подвесной мост - 500-700 руб. /чел.
- Прогулка на катере - 5000 руб. (до 10 чел.)
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Дахадаева 76, возле школы №3
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по четверг в 08:00.
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
