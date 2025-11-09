Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждёт тур на четыре дня, во время которого вы побываете в городе Дербенте, посетите Сулакский каньон, Хунзах и Матлас, полюбуетесь мощным экранопланом на берегу моря и увидите много всего интересного: как природные достопримечательности, так и необычные постройки.

АЯ-Тур Ваш гид в Каспийске Написать вопрос Групповой тур Длитель­ность 4 дня Размер группы 1-19 человек На чём проводится На автобусе Когда С понедельника по четверг в 08:00. 27 900 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00

Описание тура Что вас ждёт? За четыре дня вы посетите все основные красоты Дагестана. Увидите главные визитные карточки республики: Сулакский каньон и древний город Дербент. Искупаетесь в различных водоемах: реке, водопаде и, конечно же, в море. В нашем путешествии вы познакомитесь с культурой, историей и национальной кухней. Посетите уникальные памятники природы: бархан Сарыкум, ущелье «Каменная чаша», а также целых шесть водопадов. Важная информация: Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

С понедельника по четверг в 08:00. Выбрать дату