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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Сулакский каньон, Янтарное, бархан Сарыкум
- 10:30 Сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.
- 11:00 Сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале.
- 11:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
11:30 Начало программы дня.
Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость).
Бархан Сарыкум.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Если посещение какого-либо объекта, включенного в тур, невозможно из-за погодных или других условий (это получится узнать только в день события, максимум накануне) производится равноценная замена.
Километраж: 260 км., продолжительность 9 часов.
Гамсутль, Чох, Карадахская теснина
07:00 Завтрак.
07:30 Начало программы дня.
Программа дня:
Переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день — 315 км., продолжительность — 9 часов.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.
Экраноплан Лунь, обзорная экскурсия по Дербенту
08:00Начало программы дня.
Программа дня:
Переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день — 190 км, продолжительность — 8-9 часов.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.
Обзорная экскурсия по Махачкале, отъезд
07:30 Завтрак.
08:00Начало программы дня.
Программа дня:
Переезд в Махачкалу — обзорная экскурсия по Махачкале: город-порт, молодая столица.
Посещение рынка. Покупка сувениров в дорогу.
Километраж за день — 70 км, продолжительность — 4 часа.
12:00 Трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура ЗА НОМЕР в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Период действия цены/даты заезда
Twin/Double
Single
Triple*
2Ad+1Ch
|ГК Океан 3*, г. Избербаш
|17.12.2023 - 06.04.2024
|50000
|34000
|72000
|69000
|Отель AZIMUT 4*, г. Каспийск
|03.03, 06.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03.2024
|56000
|42000
|78000
|71000
* при трехместном варианте размещения гостиницы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
2Ad+1Ch — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Гостиница «Океан»
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
AZIMUT Каспийск
Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна.
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер.
При отеле работает бар. В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
- Размещение в отеле по программе тура
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзала Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
- для посещения заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и нескользящей подошве;
- вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя (они пригодятся в случае похолодания);
- головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах вне зависимости от сезона;
- одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца;
- при посещении святынь понадобиться соответствующая одежда: в мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
- Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?
Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
На всех этапах был готов оказать помощь, рассказал о культуре и традициях местности. Транспорт был некомфортный (многих укачивало).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с транспортом в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации транспорта и тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!