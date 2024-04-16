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Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье
Начало: г. Махачкала
«Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное»»
3 мар в 10:00
10 мар в 10:00
от 25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлеся16 апреля 2024Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
- ММария8 апреля 2024Все супер!
- ННонна22 марта 2024Понравились выбранные локации, комфортабельность отеля. Не понравились долгие переезды (по 6-8 часов в машине за сутки, это не для всех
Водные туры в Каспийске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024