читать дальше комфортно). Хотелось бы, чтобы в описании указывали продолжительность переездов из одной локации в другую. На всех этапах был готов оказать помощь, рассказал о культуре и традициях местности. Транспорт был некомфортный (многих укачивало).

Понравились выбранные локации, комфортабельность отеля. Не понравились долгие переезды (по 6-8 часов в машине за сутки, это не для всех