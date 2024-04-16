Туры по воде в Каспийске

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Каспийске, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье
Начало: г. Махачкала
«Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное»»
3 мар в 10:00
10 мар в 10:00
от 25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье
    Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
  • М
    Мария
    8 апреля 2024
    Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье
    Все супер!
  • Н
    Нонна
    22 марта 2024
    Огни Дагестана. Весенние каникулы с заездом в воскресенье
    Понравились выбранные локации, комфортабельность отеля. Не понравились долгие переезды (по 6-8 часов в машине за сутки, это не для всех
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    комфортно). Хотелось бы, чтобы в описании указывали продолжительность переездов из одной локации в другую. На всех этапах был готов оказать помощь, рассказал о культуре и традициях местности. Транспорт был некомфортный (многих укачивало).

Водные туры в Каспийске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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