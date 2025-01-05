3 дня
ТРЁХДНЕВНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА В ГОРАХ ДАГЕСТАНА
Начало: МЕСТО ВСТРЕЧИ ОБГОВАРИВАЕТСЯ С ТУРИСТАМИ
5 янв в 07:30
6 янв в 07:30
27 000₽ за человека
1 день
Уникальное путешествие по тропическому лесу к Каспийскому морю
Погрузитесь в мир необычайной природы без покидания России. Тропический лес, редкие виды и Каспийское море ждут вас
Начало: Аэропорт Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за человека
5 дней 5 часов
Гнездо солнца: путешествие по южному Дагестану
Начало: Г. Каспийск
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
49 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Необычные»
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