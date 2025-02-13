2 дня 20 часов
Трёхдневное путешествие по горному Дагестану: от бархана до аулов
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана: от песчаных барханов до горных аулов и водопадов. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за человека
3.5 дня
Влюбиться в Дагестан за 4 дня
Начало: Выезжаем из вашего отеля
Сегодня в 11:00
17 фев в 08:00
38 000₽ за человека
5 дней
Тур «Сокровища Дагестана» (на 5 дней)
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина 50, справа от Магнита
Расписание: По понедельникам с 08:00.
24 фев в 08:00
3 мар в 08:00
35 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Водопад Тобот»
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