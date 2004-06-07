Улица Кремлевская, так называемый «Невский проспект в миниатюре»
Величественный ский собор
Один из немногих пассажей в России — Александровский
Свадебный подарок казанского студента или шикарный особняк Ушковой
Студенческая «Сковородка» и казанский университет
Богоявленский собор и его великолепная смотровая площадка
Улица Баумана или в народе «Казанский Арбат»
Одна из самых старинных улиц в Казани и Старо-Татарская слобода
Затерянные сокровища озера Кабан
Вкусный город 🏙️
Начнём маршрут с одной из центральных площадей. Поднимемся к белокаменному Кремлю и направимся гулять 👣 по «Казанскому Невскому проспекту в миниатюре». Увидим Александровский пассаж, главным архитектором которого был член тайного ордена масонов. Обратим внимание на изящный особняк Ушковой с венецианскими зеркалами и собственной радугой в зимнем гроте. На пешеходной улице Баумана осмотрим город 🏙️ с самой высокой колокольни Казани.
Вместе заглянем в уютные и вкусные заведения Казани. Отведаем ароматные треугольники и кыстыбы. Полакомимся татарским street food'ом в одном из самых уютных европейских двориков с видом на Казань. В Старо-Татарской слободе вас будут ждать медовый чак-чак и татарский чай, заваренный по старинному рецепту. Колоритным завершением прогулки станет трапеза в татарском ресторане, где мы узнаем, как в пельменях измеряется любовь новобрачных. А в качестве десерта попробуем на вкус «Птичьи язычки» и «Медовые нити».
Важная информация:
Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения.
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем.
Что входит
Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
Наушники (возьмите свои)
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 ул. Баумана, 7
Место завершения
🏁 ул. Шигабутдина Марджани, 8
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.