Вкусный город 🏙️

Начнём маршрут с одной из центральных площадей. Поднимемся к белокаменному Кремлю и направимся гулять 👣 по «Казанскому Невскому проспекту в миниатюре». Увидим Александровский пассаж, главным архитектором которого был член тайного ордена масонов. Обратим внимание на изящный особняк Ушковой с венецианскими зеркалами и собственной радугой в зимнем гроте. На пешеходной улице Баумана осмотрим город 🏙️ с самой высокой колокольни Казани.

Вместе заглянем в уютные и вкусные заведения Казани. Отведаем ароматные треугольники и кыстыбы. Полакомимся татарским street food'ом в одном из самых уютных европейских двориков с видом на Казань. В Старо-Татарской слободе вас будут ждать медовый чак-чак и татарский чай, заваренный по старинному рецепту. Колоритным завершением прогулки станет трапеза в татарском ресторане, где мы узнаем, как в пельменях измеряется любовь новобрачных. А в качестве десерта попробуем на вкус «Птичьи язычки» и «Медовые нити».

Важная информация: