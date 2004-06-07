Аудиоэкскурсия по Казани: познакомиться с городом и отведать местную кухню

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Казани
Приехать в Казань и не попробовать её на вкус — невозможно.

Отправляйтесь на прогулку 👣 с яркими достопримечательностями 🏛️ «Третьей столицы ⭐️ России».

«Рәхим итегез!» Добро пожаловать в красивую и вкусную Казань! Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️ города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 890 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия по Казани: познакомиться с городом и отведать местную кухню
Аудиоэкскурсия по Казани: познакомиться с городом и отведать местную кухню

Что вы увидите

  • Площадь Тысячелетия
  • Казанский Кремль
  • Улица Кремлевская, так называемый «Невский проспект в миниатюре»
  • Величественный ский собор
  • Один из немногих пассажей в России — Александровский
  • Свадебный подарок казанского студента или шикарный особняк Ушковой
  • Студенческая «Сковородка» и казанский университет
  • Богоявленский собор и его великолепная смотровая площадка
  • Улица Баумана или в народе «Казанский Арбат»
  • Одна из самых старинных улиц в Казани и Старо-Татарская слобода
  • Затерянные сокровища озера Кабан
Вкусный город 🏙️
Начнём маршрут с одной из центральных площадей. Поднимемся к белокаменному Кремлю и направимся гулять 👣 по «Казанскому Невскому проспекту в миниатюре». Увидим Александровский пассаж, главным архитектором которого был член тайного ордена масонов. Обратим внимание на изящный особняк Ушковой с венецианскими зеркалами и собственной радугой в зимнем гроте. На пешеходной улице Баумана осмотрим город 🏙️ с самой высокой колокольни Казани.
Вместе заглянем в уютные и вкусные заведения Казани. Отведаем ароматные треугольники и кыстыбы. Полакомимся татарским street food'ом в одном из самых уютных европейских двориков с видом на Казань. В Старо-Татарской слободе вас будут ждать медовый чак-чак и татарский чай, заваренный по старинному рецепту. Колоритным завершением прогулки станет трапеза в татарском ресторане, где мы узнаем, как в пельменях измеряется любовь новобрачных. А в качестве десерта попробуем на вкус «Птичьи язычки» и «Медовые нити».

Важная информация:

  • Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
  • Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения.
  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 ул. Баумана, 7
Место завершения
🏁 ул. Шигабутдина Марджани, 8
Аудиоэкскурсия по Казани: познакомиться с городом и отведать местную кухню
Аудиоэкскурсия по Казани: познакомиться с городом и отведать местную кухню
Аудиоэкскурсия по Казани: познакомиться с городом и отведать местную кухню
Аудиоэкскурсия по Казани: познакомиться с городом и отведать местную кухню
Аудиоэкскурсия по Казани: познакомиться с городом и отведать местную кухню

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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