читать дальше

пекарни и рестораны ценят коренные казанцы. Попробовали чак-чак, элеш, эчпочмак, талкыш, казылык, вяленого гуся и многое другое. Узнали историю каждого блюда, как готовится, как традиционно подается. А параллельно Константин рассказывал нам обо всем - о городе, о казанцах, об Иване Грозном… К гастрономической экскурсии была добавлена еще прогулка по знаменательным местам Казани, и Константин сумел показать нам Кремль, башню Сююмбике, Татарскую слободу и т. д. с информацией от древних времен до современных версий. Константин знает и любит Татарстан - его историю, традиции, язык. Человек он невероятно разносторонний, открытый для общения. Мы и не заметили, как пролетело практически 5 часов экскурсии! А в нашей компании из 4 ульяновцев была и девочка 11 лет, которая не скучала ни одной минуты. Так что рекомендуем прекрасную "гастрономически-историческую" экскурсию всем - и взрослым, и детям, и даже тем, кто думает, что много знает о Казани!