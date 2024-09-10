Татары принимают гостей с особой душевностью. Визитёр не выйдет из их дома, не попробовав разнообразные сытные блюда. Откуда пошла эта традиция, вы узнаете на нашей насыщенной вкусами и историями экскурсии. Будете не только вкусно есть и пить, но и услышите много интересного о национальной кухне. Главное — приходите голодными!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вкусно погуляем
- На шумной улице Баумана вас будет ждать первая дегустация — ароматный татарский чай и праздничное блюдо татар чак-чак. А ещё отведаете необычный национальный десерт — талкыш келеве
- В старинной аптеке вы услышите о её основателях — семье Бренингов. И выпьете кислородный коктейль, прямо как в детстве
- В колоритном комплексе «Туган Авылым» продегустируете коймаки. Даже звучит вкусно, верно? Это пышные оладушки на основе кефира, пахты или катыка. О рецептах мы тоже, конечно, поговорим!
- В Старо-Татарской слободе зафиналим гастропутешествие эшпешмаками с мясной начинкой и беккенами с яйцами и капустой
За сытными дегустациями обсудим:
- Какие вехи истории оказали влияние на татарскую кухню
- Какие кулинарные особенности и пристрастия в итоге сформировались у жителей Татарстана
- Какие современные традиции связаны с религией и народными обычаями
- Какими национальными блюдами обычно угощают гостей местные жители
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, все дегустации и трансфер на автомобиле SsangYong Actyon II, Toyota Corolla Axio или Chevrolet Orlando
- Если вы добавите ещё один час к нашей программе, то у вас получится полноценная обзорная экскурсия по городу. «Два зайца», так сказать! Стоимость каждого часа — 2000 рублей
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Забираем с места нахождения туристов (отель, апарты, кафе)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 394 туристов
Меня зовут Эльмира Мира. Я тревел-блогер, аккредитованный гид-экскурсовод, турагент, автор многих туристических программ по Казани, России и за границей. В туризме более 6 лет. Моя любовь к нетипичным экскурсиям вызванаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
10 сен 2024
Нашим гидом в этой экскурсии был Константин и это одна из лучших экскурсий, на которые мне удалось попасть! Безумно вкусно, интересно и насыщенно по материалу и истории! В конце он сводил нас за лучшими казами и чак-чаком, а также помог нам попасть в лучший ресторан города. Константин, благодарим вас за прекрасно проведенное время!
Надежда
30 авг 2024
Огромное спасибо гиду Константину за прекрасный гастрономический вечер. Всё было вкусно, добро душно, интересно, познавательно, увлекательно. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым Константина, гида
Л
Лола
29 авг 2024
Благодарим команду Трипстера за замечательную экскурсию, которую подарил нам гид Константин. Трудно сказать, что интереснее - собственно экскурсия или общение с Константином. Побывали и в туристических местах, и увидели, какие
Б
Будрис
28 авг 2024
Экскурсия оставила приятное послевкусие и самые тёплые впечатления. Экскурсоводу Константину отдельный респект за познавательное и увлекательное путешествие. Рекомендуем.
Т
Татьяна
23 авг 2024
Нашей семье экскурсия пришлась по душе! Мы посетили четыре знаковых места города. Узнали много нового. Делали остановки на чаепитие с восточными сладостями и национальной выпечкой. Очень вкусно! Спасибо Зиле за интересное знакомство с Казанью!
О
Ольга
21 авг 2024
Провели и показали вкусные места. Сама экскурсия понравилась, узнала много того, о чем раньше не довелось услушать, увидеть.
М
Мария
19 авг 2024
Прекрасная экскурсия от идеального гида! Эльмира сделала наш день)
Нам понравилось все! С момента встречи и до финальной точки экскурсии. Даже расставаться не хотелось) При чем компания у нас разновозрастная -
Нам понравилось все! С момента встречи и до финальной точки экскурсии. Даже расставаться не хотелось) При чем компания у нас разновозрастная -
Н
Наталья
10 авг 2024
Спасибо большое за экскурсию! Было интересно, познавательно и вкусно! Благодарим нашего экскурсовода Виталия! Время пролетело незаметно. Нисколько не устали, не надоело, слушали и гуляли с удовольствием. Ни один из вопросов не остался без внимания. Однозначно рекомендуем!
Н
Надежда
3 авг 2024
Мы были у Эльмиры на экскурсии в прошлом году. И сейчас вновь приехали на пару дней в Казань и, конечно же, взяли «вкусную» экскурсию, и ни разу не пожалели!
Во время
Во время
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