Не у каждого города история столь древняя и богатая, а традиционная еда - столь знаменитая! С двумя этими гранями Казани вы познакомитесь на нашей короткой, но насыщенной прогулке. Пройдёте по

улице Баумана, изучая архитектуру. Перенесётесь во времена Ивана Грозного в кремле. И продегустируете чак-чак, эчпочмак, губадию и татарский чай там, где их готовят лучше всего. Гуляя по красивейшей улице Баумана, вы увидите колокольню Богоявленского собора, дом-книжку, памятник Коту Казанскому. По пути откроется история города - в интерактивной манере. Будем искать тайные уголки и изучать архитектуру - модернистские окна и конструктивистские решения. А в древнем кремле узнаете, как развивалась Казань до и после её взятия Иваном Грозным. Лучший чак-чак в жизни: попробуете его и научитесь выбирать. Забежите в старейшее казанское кафе и оцените настоящие эчпочмаки с бульоном. Об особенностях традиционного сбора трав услышите за чашкой чая с молоком и чабрецом - без такого не представить татарский стол. В кремле попробуете сладкий пирог губадия, исконно-татарское блюдо. Секретами рецептов поделимся

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка в сердце Казани

Гуляя по красивейшей улице Баумана, вы увидите колокольню Богоявленского собора, дом-книжку, памятник Коту Казанскому. По пути мы откроем вам историю города — в интерактивной манере. Будем искать тайные уголки и изучать архитектуру — модернистские окна и конструктивистские решения. А в древнем кремле вы узнаете, как развивалась Казань до и после её взятия Иваном Грозным.

Пальчики оближешь, или Казань на вкус

Лучший чак-чак в жизни: вы попробуете его и научитесь выбирать. Забежите в старейшее казанское кафе и оцените настоящие эчпочмаки с бульоном. Об особенностях традиционного сбора трав услышите за чашкой чая с молоком и чабрецом — без такого не представить татарский стол. В кремле вы попробуете сладкий пирог губадия, исконно-татарское блюдо. Секретами рецептов поделимся:)

Организационные детали