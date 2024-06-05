Не у каждого города история столь древняя и богатая, а традиционная еда - столь знаменитая! С двумя этими гранями Казани вы познакомитесь на нашей короткой, но насыщенной прогулке. Пройдёте по
6 причин купить эту экскурсию
- 👣 Прогулка по исторической улице Баумана
- 🏰 Посещение древнего кремля
- 🍰 Дегустация традиционных татарских блюд
- 🧑🤝🧑 Подходит для всех возрастов
- 📚 Интерактивное знакомство с историей Казани
- 🍵 Чай с молоком и чабрецом
Что можно увидеть
- Улица Баумана
- Колокольня Богоявленского собора
- Дом-книжка
- Памятник Коту Казанскому
- Кремль
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка в сердце Казани
Гуляя по красивейшей улице Баумана, вы увидите колокольню Богоявленского собора, дом-книжку, памятник Коту Казанскому. По пути мы откроем вам историю города — в интерактивной манере. Будем искать тайные уголки и изучать архитектуру — модернистские окна и конструктивистские решения. А в древнем кремле вы узнаете, как развивалась Казань до и после её взятия Иваном Грозным.
Пальчики оближешь, или Казань на вкус
Лучший чак-чак в жизни: вы попробуете его и научитесь выбирать. Забежите в старейшее казанское кафе и оцените настоящие эчпочмаки с бульоном. Об особенностях традиционного сбора трав услышите за чашкой чая с молоком и чабрецом — без такого не представить татарский стол. В кремле вы попробуете сладкий пирог губадия, исконно-татарское блюдо. Секретами рецептов поделимся:)
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна и понятна путешественникам любого возраста. Можно приходить с детьми.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Доплата — 700 руб. на человека.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно — 780 руб. на человека
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 34991 туриста
Здравствуйте! Мы — Арсений и Ольга, организаторы крутых и необычных экскурсий. Мы — творческие люди, состоявшиеся в профессии, любящие путешествовать, познавать культуру стран и городов изнутри. Наша главная цель —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Маргарита
5 июня 2024
Очень интересная экскурсия. Азалия постаралась нам рассказать истории о приготовлении и обычаях подачи еды в разные эпохи с секретиками…! Спасибо большое и удачи Вам!!!
А
Анна
3 июня 2024
Хочется поблагодарить гида Диану) Было очень познавательно и вкусно!
Валентина
31 мая 2024
Всем привет) У нас только что закончилась экскурсия с Дианой! Как же нам повезло) Замечательная девушка, эрудированная, обаятельная, рассказывает легко и интересно.
❤️
❤️
Л
Лолита
31 мая 2024
Замечательная вкусная экскурсия!
Оксана
30 мая 2024
Добрый день! Экскурсия очень понравилась!
Александр
26 мая 2024
Были с друзьями на экскурсии у Дианы,очень круто,насыщено чуть прогулялись,зашли в пару мест с национальной кухней,Диана дала рекомендации,что интересного попробовать и рассказывала в процессе об особенностях татарской кухни.
Очень рекомендую легко,интересно без лишней информации
Очень рекомендую легко,интересно без лишней информации
М
Мария
17 мая 2024
Рекомендую для начала экскурсионного маршрута по Казани. Получили море эмоций и впечатлений. Знакомство с кухней было очень интересно и вкусно!!! Экскурсия получилась комплексная узнали о достопримечательностях о истории, культуре Казани. Спасибо Диане!
М
Марина
16 мая 2024
Замечательная экскурсия для начала путешествия по Казани!
А
Александра
12 мая 2024
Очень душевная и теплая экскурссия. Очень приятно было общаться с гидом- Диана интересный рассказчик. Все было интересно и вкусно)
Т
Татьяна
10 мая 2024
Милая деликатная и вежливая девушка - экскурсовод 🤍
Довольны общением и знакомством с городом 🤗
Довольны общением и знакомством с городом 🤗
Вячеслав
8 мая 2024
С нами был гид Диана, замечательный рассказ о татарской кухне!
И
Ирина
7 мая 2024
Сегодня состоялась наша экскурсия. Погода в г. Казань была… ну, в общем, настоящая питерская. Несмотря на проливной дождь и холод, потрясающий экскурсовод Диана, сумела сделать нашу встречу необыкновенно тёплой, интересной, насыщенной и вкусной!
Рекомендую данную экскурсию и обязательно с Дианой, очень приятный собеседник, разносторонний человек с фантастической позитивной энергетикой.
Рекомендую данную экскурсию и обязательно с Дианой, очень приятный собеседник, разносторонний человек с фантастической позитивной энергетикой.
Наталья
7 мая 2024
Несмотря на дождь и холод мы остались очень довольны прогулкой по центру Казани. Диана потрясающий рассказчик с хорошими знаниями истории и очень душевный человек… словили ощущение, что гуляем с другом
I
Ilya
6 мая 2024
Спасибо Диане за прекрасное начало знакомства с Казанью. Было очень душевно! Были втроем, и мне кажется это оптимальный вариант экскурсии. Прогулялись, послушали интересные рассказы, и конечно вкусно перекусили) и даже прохладная погода не омрачила первые впечатления о замечательном городе. Еще раз спасибо за отлично проведенное время!
А
Антон
6 мая 2024
Экскурсию для нас провела Диана. После неё невозможно не влюбиться в татарский чай, эчпочмак, губадию, и, конечно, чак-чак.
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