Добро пожаловать в Казань
Мы посетим основные знакомые локации города, отправимся на экскурсию в Казанский кремль, побываем в выставочно-зрелищном комплексе «Городская Панорама» и поучаствуем в интерактивной программе, где сможем прикоснуться к вековой культуре татарского народа. С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке Добро пожаловать в Казань. Осень и зима.Стоимость тура без проживания — 6400 руб. Стоимость тура с проживанием — от 7850 руб.
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Программа тура по дням
Интерактивная программа "Якын дуслар". Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани"
Самостоятельное прибытие в гостиницу. Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за доп. плату.
Время выезда на программу из отеля фиксированное.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. в разделе Важно знать).
13:45 Обед в кафе или ресторане города.
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве — фольклоре.
Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.
14:50 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».
Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, старейшая мечеть Марджани, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
17:20 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
20:00 Дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани» (за доп. плату).
Экскурсия "Белокаменная крепость". Экскурсия "Прогулка по Казани разных эпох"
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. в разделе Важно знать).
11:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный Кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
12:45 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».
Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская Панорама». Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития.
Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани. Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета.
На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань. Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада. Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.
14:00 Окончание программы.
Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города.
15:00–19:00 Дополнительная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь (за доп. плату).
20:15–21:45 Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» (за доп. плату).
Проживание
Стоимость тура без проживания:
- взрослый — 6400 руб. /чел.;
- ребенок до 7 лет — 6200 руб. /чел.;
- ребенок до 14 лет — 6300 руб. /чел.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL
|05.10.2023–26.12.2023
|7850
|6200/7750
|7850
|8700
|2150/3000
|«Амакс Сафар Отель» 3* (эконом TWIN/DBL/TRPL)
|05.10.2023–26.12.2023
|8000
|6200/7900
|8000
|9000
|2300/3300
|«Давыдов Инн» 2* стандартный номер TWIN или DBL
|05.10.2023–26.12.2023
|8000
|6200/7900
|8000
|8700
|2300/3000
|«Отель «Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL)
05.10.2023–18.10.2023,
09.11.2023–26.12.2023
|8000
|6200/7900
|8000
|9000
|2300/3300
|«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт TWIN/DBL)
|05.10.2023–26.12.2023
|8200
|6200/8100
|8200
|9200
|2500/3500
|«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|05.10.2023–26.12.2023
|8200
|6200/8100
|8200
|9200
|2500/3500
|«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|05.10.2023–26.12.2023
|8300
|6200/8200
|8300
|10000
|2600/4300
|«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
05.10.2023–18.10.2023,
09.11.2023–26.12.2023
|8300
|6200/8200
|8300
|9200
|2600/3500
|«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
05.10.2023–18.10.2023,
09.11.2023–26.12.2023
|8500
|6200/8400
|8500
|10300
|2800/4600
|«IT Парк Отель – Центр города» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|05.10.2023–26.12.2023
|8600
|6200/8500
|8600
|10200
|2900/4500
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
05.10.2023–18.10.2023,
09.11.2023–26.12.2023
|8800
|6200/8700
|8800
|11400
|3100/5700
|«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|05.10.2023–26.12.2023
|8900
|6200/8800
|8900
|10700
|3200/5000
|«Гранд Отель Казань» 4* (стандартный TWIN/DBL)
05.10.2023–18.10.2023,
09.11.2023–26.12.2023
|9000
|6200/8900
|9000
|10700
|3300/5000
|«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)
05.10.2023–18.10.2023,
09.11.2023–26.12.2023
|9250
|6200/9150
|9250
|10800
|3550/5100
|«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)
05.10.2023–18.10.2023,
09.11.2023–26.12.2023
|9380
|600/9280
|9380
|11200
|3680/5500
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)
05.10.2023–18.10.2023,
09.11.2023–26.12.2023
|9750
|6200/6950
|9750
|11800
|4050/6100
Стоимость тура на 1 человека в праздничные дни в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|«Отель «Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL)
|19.10.2023–08.11.2023
|8200
|6200/8100
|8200
|9200
|2500/3500
|«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|19.10.2023–08.11.2023
|8700
|6200/8600
|8700
|10050
|3000/4350
|«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|19.10.2023–08.11.2023
|8700
|6200/8600
|8700
|10500
|3000/4800
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|19.10.2023–08.11.2023
|9000
|6200/8900
|9000
|11600
|3300/5900
|«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)
|19.10.2023–08.11.2023
|9400
|6200/9300
|9400
|11100
|3700/5400
|«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)
|19.10.2023–08.11.2023
|9430
|6200/9330
|9430
|10700
|3730/5000
|«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)
|19.10.2023–08.11.2023
|9750
|6200/9650
|9750
|11650
|4050/5950
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)
|19.10.2023–08.11.2023
|9900
|6200/9800
|9900
|12100
|4200/6400
Во всех гостиницах включен завтрак «шведский стол».
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места. При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Размещение: SGL — одноместное, TWIN — 2 раздельные кровати, DBL — 1 большая кровать, TRPL — три раздельные кровати, ExB — доп. место.
Варианты проживания
«Татарстан» 3
«Татарстан» — это гостиничный комплекс, который расположен в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.
13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 211 номеров, которые поделены на различные категории: от койко-места до «люкса». Все они очень уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью, техникой и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть Вы сможете в местных баре и ресторане в которые вмещают в себя до 120 человек.
Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле, камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км.
«Амакс Сафар Отель» 3
«Амакс Сафар Отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов. Он находится неподалеку от делового и культурного центра города и отлично подходит для проведения деловых вопросов и запоминающегося отдыха. Гости смогут приятно провести время в сауне с бассейном, поиграть в бильярд, а так же повеселиться в ночном клубе. К основным услугам можно отнести следующие: доступ в Интернет, автомобильная парковка на территории отеля, вызов такси, сейф для хранения ценных вещей, прачечная и организация экскурсий по городу. Кроме того, здесь работает медицинский кабинет, где предоставляется необходимое обслуживание по лечению и профилактике заболеваний.
К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.
«Давыдов Инн» 2
Мини-гостиница «Давыдов Инн» располагается в центральной части Казани. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. В числе удобств высокоскоростной интернет, камера хранения багажа. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из них имеются удобные кровати, рабочий стол, шкаф для одежды. Собственная ванная комната оснащена душевой кабиной, туалетом, раковиной и гигиеническими принадлежностями. Уборка в номерах проводится ежедневно.
Каждое утро в гостинице сервируется вкусный завтрак. Пообедать и поужинать гости могут в ближайших заведениях общественного питания.
В пределах двух километров расположен парк Черное озеро, Ленинский сад, Кремль, Казанский цирк, Ботанический музей, развлекательный комплекс Пирамида. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около трех километров, а до аэропорта 27 км.
"Отель"Давыдов " 3
Отель «Давыдов» находится в центральной части Казани. Высокий уровень обслуживания в сочетании с широким набором услуг позволят отдохнуть и получить незабываемые впечатления. Досуг разнообразят экскурсии по интересным достопримечательностям города. Кроме того, персонал поможет организовать отличный праздник или банкет.
Номерной фонд отеля состоит из множества удобных номера нескольких категорий. Каждый укомплектован современной мебелью и всей бытовой техникой, находящейся в исправном состоянии. Из дополнительных удобств имеются индивидуальные ванные комнаты.
В ресторане гостей накормят вкусным и сытным завтраком, стоимость которого включена в проживание. Также, можно посетить бар.
Бизнесмены смогут с успехом провести деловые мероприятия, если воспользуются конференц-залом.
Рядом есть театр и зооботанический сад. Расстояние до ж/д вокзала составляет 3 км.
«Кристалл» 3
Отель «Кристалл» расположился в Казани. Гостям предоставляется парковочная территория. Кроме того, можно пользоваться прачечной и бесплатным Wi-Fi. Персонал может помочь с заказом такси или билетов.
Номерной фонд состоит из большого количества номеров, каждый из них располагает удобной кроватью, собственными ванными комнатами с современными душевыми кабинами и необходимой техникой. Внутри царит атмосфера изысканности и тепла.
Для утоления голода можно посетить ближайшее заведение общественного питания или приобрести продукты в супермаркете.
Рядом имеется памятник компасу, драматический театр и музей. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 100 метров.
«Парк Отель Центр» 3
Трехзвездочная гостиница "Парк Отель" располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро Площадь Тукая. К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.
Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.
В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.
До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.
«Отель Ибис» 3
Отель находится в центральной части Казани, всего в 15 минутах ходьбы от главной городской достопримечательности - Казанского кремля. Здесь оказывается широкий спектр услуг, в который входят экскурсионное обслуживание, прачечная, крытая автостоянка. Владельцы домашних животных оценят возможность проживания с питомцами.
В номерном фонде отеля 155 современных номеров различной категории, которые оформлены в современном стиле и оснащены разнообразной мебелью и техникой. В каждом варианте размещения есть телевизор, кондиционер и собственная ванная комната с полным набором сантехники.
В ресторане «Ibis Kitchen» предлагают меню европейской кухни, а также традиционные татарские и русские блюда. В баре широкий выбор закусок и напитков круглосуточно. Это приветливое место позволит отвлечься от дневной суеты в беззаботной атмосфере.
Для проведения деловых переговоров, конференций, обучений, презентаций и тренингов в отеле имеется 3 конференц-зала разной площади. Различные варианты расстановки мебели залов с легкостью разместят всех участников мероприятия. Залы оснащены кондиционером, экраном, мультимедийным проектором и бесплатным Wi-Fi.
«Биляр Палас отель» 4
Современная гостиница бизнес-класса «Биляр Палас Отель» - расположилась в центральном района города, рядом с развитой инфраструктурой.
Сам комплекс представлен десятиэтажным сооружением с оригинальным дизайном. Размещение предлагается в высококомфортабельных номерах, оборудованных всем необходимым для уюта гостей.
В 5 минутах пешей прогулки имеются рестораны и бары, в которых можно вкусно пообедать.
Для проведения деловых встреч и семинаров имеется специально оснащенный оргтехникой конференц-зал.
В шаговой доступности находятся знаменитые достопримечательности, памятники архитектуры, музеи и многое другое, что позволит занимательно провести время.
«IT Парк Отель - Центр города» 3
«ИТ- Парк» — это современная гостиница, которая расположилась в историческом центре Казани.
Номерной фонд состоит из 52 комфортных номеров, оборудованных всем необходимым для полноценного отдыха. Дизайн выполнен в современном стиле. В каждой категории есть мини-кухня с посудой, холодильником, микроволновой печью и чайником.
На территории есть ресторан, в котором организованны завтраки по системе «Шведский стол». В остальное время гостям подаются блюда традиционной татарской, а также европейской и итальянской кухни.
К услугам гостей предложено несколько конференц-залов и переговорных комнат различной площади, оборудованные всей необходимой техникой, отвечающей последним стандартам.
Гостиница «ИТ-Парк» Казань, расположенная в историческом центре столицы республики, в 15 минутах от Кремля. Также в шаговой доступности находится пешеходная улица Баумана.
«Сулейман Палас Отель» 4
«Сулейман Палас Отель», расположенный в Казани, давно зарекомендовал себя среди гостей и жителей города в качестве идеального места для отдыха. Здесь предлагается широкий выбор услуг, которые включают в себя прачечную, трансфер, бассейн и сауну. Оставить транспорт возможно на автомобильной парковке у здания.
Весь интерьер отеля отличается современным дизайном, в облик которого вложены восточные мотивы. Разнообразный номерной фонд поможет подобрать как категории по доступной цене, так и заселиться в роскошный люкс с собственной ванной-джакузи. Все гости получают доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак в формате "шведский стол". В распоряжении гостей рестораны "Шафран" и "Шафран Браун", лобби-бар.
«Ногай» 3
Отель «Ногай» располагается в Казани. Здание находится в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Номера представлены различной категории, которые выполнены в индивидуальном стиле и светлых тонах. В каждом из них установлена необходимая мебель и техника для комфортного проживания.
Пообедать или поужинать можно в близлежащем кафе или ресторане.
Для важных мероприятий и деловых встреч можно арендовать конференц-зал.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 23,7 км, а до железнодорожного вокзала 670 м.
«Гранд Отель Казань» 4
Гранд Отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов. Здесь гости смогут провести свой отдых, деловое или торжественное мероприятие. Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности.
В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.
На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.
Рабочие встречи, конференции и совещания возможно провести в специально отведенных пространствах - конференц-залах, переговорных комнатах и выставочном зале.
Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта - 22,8 км, до железнодорожного вокзала - 1,5 км.
«Отель Корстон Tower» 4
Отель «Korston Tower Kazan» расположен в столице Татарстана - Казани. Для гостей был предусмотрен широкий спектр дополнительных услуг: ночной клуб, крытый бассейн, караоке, массаж, СПА и многое другое.
Каждый номер, вне зависимости от категории, оборудован уютной и мягкой мебелью, спутниковым и кабельным телевидением, IP-телефонией, системой климат-контроля, Wi-Fi, сейфом, мини-баром и собственной ванной комнатой, в которой постояльцам предоставляется фен и банные халаты.
На территории работает бар и ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд разных кухонь.
В отеле имеются конференц-залы, где можно провести деловое мероприятие или торжественную встречу. Все они выполнены в современном стиле, имеют различную площадь и функциональность, а также прекрасно оборудованы.
Расстояние до аэропорта составляет - 26 км, а до ж/д вокзала - 4,7 км. Неподалёку находится «парк им. Горького» и основные достопримечательности.
Шаляпин Палас Отель
«Шаляпин Палас Отель» является памятником архитектуры прошлого века, который был восстановлен в наше время. Это воплощение гостеприимства, комфортабельности и уюта.
Постояльцам предоставлены 123 номера, которые выполнены в классическом стиле с использованием современных материалов и атрибутов декора.
В тихой и спокойной обстановке апартаментов можно продуктивно поработать с помощью высокоскоростного Интернета, или успешно провести переговоры в оборудованных Конференц-залах и Бизнес-центре.
Все желающие могут воспользоваться услугами фитнес-центра, где есть бесплатные бассейн, сауна и тренажерный зал для тренировок. А после напряженного дня имеется возможность насладится изысканными блюдами ресторана «Капелла».
В непосредственной близости находятся Казанский Кремль, набережная реки Казанки, множество кафе и ресторанов.
Отель «Корстон Royal» 5
Отель «Korston Royal Kazan» расположен в столице Татарстана - Казани. Для гостей предусмотрен широкий спектр дополнительных услуг: ночной клуб, крытый бассейн, караоке, кинотеатр, массаж, СПА и многое другое.
Номера всех категорий оборудованы уютной и мягкой мебелью, спутниковым и кабельным телевидением, IP-телефонией, системой климат-контроля, Wi-Fi, сейфом, мини-баром и собственной ванной комнатой, в которой постояльцам предоставляется фен и банные халаты.
На территории работает бар и ресторан, где гости могут насладиться блюдами разных кухонь.
Отель предлагает в аренду конференц-залы, где можно провести деловое мероприятие или торжественную встречу. Все они выполнены в современном стиле, имеют различную площадь и функциональность, а также прекрасно оборудованы.
Расстояние до аэропорта составляет - 26 км, а до ж/д вокзала - 4,7 км. Неподалёку находится «парк им. Горького» и основные достопримечательности.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе:день 1: обеддень 2: завтрак, при выборе тарифа с проживанием
- День 1: обед
- День 2: завтрак, при выборе тарифа с проживанием
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Казани и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта — от 800/1300 руб. за легковой автомобиль до 3 человек
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Завтрак, при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе
- Наушники для экскурсий — радиогиды — 100 руб. за сутки экскурсионного обслуживания
- Экскурсия «Огни Казани» (состоится при группе от 10 человек) — 1100 руб. /чел.
- Экскурсия «Овеянная легендами земля» (состоится при группе от 10 человек) — 1300 руб. /чел.
- Интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» (состоится при группе от 15 человек):взрослый — 2100 руб. /чел. ребенок до 14 лет — 2000 руб. /чел. ребенок до 5 лет — 1000 руб. /чел.
- Взрослый — 2100 руб. /чел.
- Ребенок до 14 лет — 2000 руб. /чел.
- Ребенок до 5 лет — 1000 руб. /чел
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- График выезда на экскурсионную программу из отелей
День 1
12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
12:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
12:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Шаляпин», «Татарстан» встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8).
13:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой: +7 965 580 20 80.
14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале.
Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
День 2
09:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).
10:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).
10:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
10:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).
10:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).
- Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50–100 м) слышит все объяснения гида через наушник. Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
- Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания.
- Какие есть дополнительные программы?
1. Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани» (состоится при наборе минимум 10 человек).
2. Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь (состоится при наборе минимум 10 человек).
Раифская обитель расположена в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.
Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).
3. Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» (состоится при наборе минимум 15 человек).
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.
За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательные рассказы в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. В туре представлено множество вариантов размещения. Они отличаются по стоимости, по классу, по месту расположения, это даёт туристам право выбирать, где именно они хотели бы проживать.
Надеемся, что вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!