Вы побываете в самых знаменитых достопримечательностях, включая Кремль –
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани»
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
13:45 Пункт сбора отель «Ногай» ул. Баумана д. 19 офис «Экскурсии по Казани» (вход у арки).
14:00 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».
Вы насладитесь самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел. Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
18:00 Свободное время в центре города.
С 20:15 до 21:45 За доп. плату:
Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды. Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников. Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
Стоимость программы: 2300 рублей взрослый, 2100 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
Свободный день
С 07:00 завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Расчетное время выезда из отеля 12:00. При необходимости вещи можно сдать в камеру хранения отеля (бесплатно). (Возможно продление номера за доп. плату по желанию, если поздний выезд).
За доп. плату с 14:15— 18:15:
Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).
Стоимость экскурсии: 1600 рублей.
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|Тип завтрака в туре
|«Тур без проживания»
|25.04.2024-02.10.2024
|5670
|5470/5570
|«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL
|16.05.2024-02.10.2024
|7270
|5470/7170
|7270
|9040
|2300/4070
|Шведский стол
|«Давыдов ИНН» 2* (стандартный номер TWIN или DBL)
|16.05.2024-02.10.2024
|7720
|5470/7620
|7720
|8970
|2750/4000
|Шведский стол
|«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.05.2024-02.10.2024
|8170
|5470/8070
|8170
|9270
|3200/4300
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3* (эконом-стандарт номер TWIN/DBL)
|16.05.2024-02.10.2024
|8170
|5470/8070
|8170
|9170
|3200/4200
|Шведский стол
|Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL)
|16.05.2024-02.10.2024
|8170
|5470/8070
|8170
|9470
|3200/4500
|Шведский стол
|«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.05.2024-02.10.2024
|8370
|5470/8270
|8370
|10170
|3400/5200
|Шведский стол
|«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.05.2024-02.10.2024
|8370
|5470/8270
|8370
|10470
|3400/5500
|Шведский стол
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.05.2024-02.10.2024
|8370
|5470/8270
|8370
|9770
|3400/4800
|Шведский стол
|«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.05.2024-02.10.2024
|8370
|5470/8270
|/
|10150
|3400/5180
|Шведский стол
|« IT Парк» 3* (стандартный номер (возможен полуцокольный этаж) TWIN/DBL)
|16.05.2024-02.10.2024
|8640
|5470/8540
|8640
|10620
|3670/5650
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)
|16.05.2024-02.10.2024
|9320
|5470/9220
|9320
|11170
|4350/6200
|Шведский стол
|«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.05.2024-02.10.2024
|8770
|5470/8670
|8770
|10470
|3800/5500
|Шведский стол
|«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)
|16.05.2024-02.10.2024
|9270
|5470/9170
|9270
|10970
|4300/6000
|Шведский стол
|«Ногай» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.05.2024-02.10.2024
|9720
|5470/9620
|9270
|12470
|4750/7500
|Шведский стол
|«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.05.2024-02.10.2024
|9970
|5470/9870
|/
|12370
|5000/7400
|Шведский стол
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)
|16.05.2024-02.10.2024
|10670
|5470/10570
|10670
|12470
|5700/7500
|Шведский стол
|«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL)
|16.05.2024-02.10.2024
|13470
|5470/13370
|13470
|19470
|8500/14500
|Шведский стол
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Варианты проживания
Татарстан
«Татарстан» - это гостиничный комплекс, расположенный в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.
13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 211 номеров, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью, техникой и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть вы сможете в местных баре и ресторане, которые вмещают в себя до 120 человек.
Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле; камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала 1,4 км.
Давыдов Инн
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Каждое утро в мини-гостинице «Давыдов Инн» сервируют завтрак «шведский стол».
Мечеть Кул-Шариф находится в 2,2 км от мини-гостиницы, а ресторанно-развлекательный комплекс «Туган Авылым» — в 2,3 км. Расстояние от мини-гостиницы «Давыдов Инн» до международного аэропорта Казань составляет 27 км.
Кристалл
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля «Кристалл» оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером. В ресторане отеля «Кристалл» можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля «Кристалл», а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе — в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Давыдов
Отель «Давыдов» находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски. Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса.
Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км. Прогулка до станции метро «Суконная слобода» занимает 7 минут, а поездка до центрального вокзала Казани - 10 минут. Международный аэропорт Казани расположен в 20 км. Услуги трансфера предоставляются гостям за дополнительную плату.
АМАКС Сафар-отель
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Персонал отеля поможет спланировать экскурсии. По запросу организуется трансфер из международного аэропорта Казань.
Сеть/бренд отелей: Amaks Hotels & Resorts.
Ибис Казань
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки. На круглосуточной стойке регистрации отеля можно записаться на экскурсии по достопримечательностям Казани, включая озеро Кабан и мечеть Нурулла.
Поездка на автомобиле и поезде «аэроэкспресс» до международного аэропорта Казани займет 30 минут. Гости, путешествующие на автомобиле, могут воспользоваться частной платной крытой парковкой с ограниченным количеством мест. Предварительная резервация парковочных мест не предусмотрена.
Биляр Палас
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Отель находится в 1,1 км от мечети аль-Марджани, в 1,8 км от Петропавловского собора и в 1,6 км от площади Свободы.
Стойка регистрации открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер, для гостей организован трансфер от/до аэропорта. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном.
Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол». Гостям отеля «Биляр Палас» предлагается целый спектр велнес-услуг.
В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна. Поблизости находятся такие достопримечательности, как храм Воздвижения Креста Господня, ресторанно-развлекательный комплекс «Туган Авылым» и Казанский федеральный университет. Расстояние от отеля «Биляр Палас» до международного аэропорта Казань составляет 24 км.
Suleiman Palace Hotel
К услугам гостей этого элегантного 4-звездочного отеля крытая веранда с чарующей атмосферой, бизнес-бар и ресторан. Гости могут отдохнуть в оздоровительном клубе на территории. Отель Suleiman Palace находится в самом сердце Казани.
В фонде отеля представлены стильные стандартные номера и номера-студио. По утрам накрывается бесплатный завтрак «шведский стол». В собственной ванной комнате установлена ванна. В оздоровительном клубе имеется бесплатный плавательный бассейн. В распоряжении гостей также массажный и косметический кабинеты.
В уютном баре предлагаются разнообразные напитки. При отеле Suleiman Palace работает со вкусом оформленный ресторан «Шафран», где подаются блюда региональной и европейской кухонь. Бизнес-бар открыт круглосуточно. Здесь можно провести встречу за кофе или другими напитками, арендовать ноутбук и воспользоваться Wi-Fi в деловых целях.
Поездка на автомобиле от отеля Suleiman Palace до железнодорожного и речного вокзалов Казани занимает 10 минут. Поблизости налажено хорошее транспортное сообщение.
Парк Отель Казань
Трехзвездочная гостиница "Парк Отель" располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро Площадь Тукая. К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.
Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.
В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.
До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.
IT Park
Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Сотрудники отеля будут рады организовать для вас трансфер от и до аэропорта. В современном бизнес-центре вы можете завершить срочные дела, а также воспользоваться факсом и ксероксом. Если у вас возникнет вопрос, вы всегда сможете обратиться к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации. Также к вашим услугам обслуживание номеров.
Не допускается курение на территории отеля.
Гранд отель Казань
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле. Гости отеля Grand Hotel Kazan могут воспользоваться превосходными помещениями различной вместимости для проведения конференций и деловых мероприятий.
Кроме того, в распоряжении гостей бизнес-центр. В главном ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин с блюдами русской, татарской и европейской кухни. При отеле также работает бар. Отель Grand Hotel Kazan — первый в городе отель с вертолетной площадкой на крыше.
От стойки регистрации отеля Grand Hotel Kazan можно пройти прямо в торгово-развлекательный центр «Кольцо» с кинотеатром, бильярдным залом и кафе. Места на многоэтажной парковке в этом центре предоставляются за дополнительную плату.
Relita-Kazan
Отель «RELITA-KAZAN» расположен всего в 5 минутах езды от исторического центра Казани, Кремля и мечети Кул-Шариф.
К услугам гостей номера с кондиционером и ресторан татарской кухни. В чисто убранных номерах можно пользоваться телевизором с плоским экраном и ванной комнатой с душем. В ресторане отеля предлагают блюда татарской и русской кухни.
Прогулка до ближайшего торгового центра занимает 1 минуту. Отель находится в 4 км от футбольного стадиона «Казань Арена», в 1,5 км от аквапарка «Ривьера» и в 4,5 км от Казанского железнодорожного вокзала. Поездка на автомобиле до международного аэропорта Казани занимает 35 минут.
Корстон Тауэр Казань
Отель «Корстон Тауэр Казань» расположен в Казани. К услугам гостей хаммам, крытый бассейн и фитнес-центр. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
Cреди удобств в номерах — кондиционер, гостиная зона, мини-бар и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.
Гости могут пообедать в ресторане отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Также при отеле работает бар. По запросу гостям подают завтрак в номер. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе прочих удобств — бильярд, ночной клуб и караоке.
Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф находятся в 3 км от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Казани составляет 6,5 км, а до аэропорта Казани — 25 км.
Ногай
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Отель «Ногай» находится в 500 метрах от Казанского федерального университета и в 1 км от Казанского кремля. Расстояние до международного аэропорта Казани составляет 23 км. Прогулка до Центрального железнодорожного вокзала Казани занимает 15 минут.
Шаляпин Палас
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле. По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол».
В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
В числе прочих удобств помещения для совещаний различной вместимости. Поблизости расположен Казанский кремль, собор Богоявления, Казанский государственный университет и другие местные достопримечательности.
Корстон Роял Казань
Отель Korston Royal Kazan с бесплатным Wi-Fi и бесплатной парковкой расположен в Казани, недалеко от исторических достопримечательностей.
Гости отеля Korston Royal Kazan по достоинству оценят приветливое обслуживание и комфортабельные номера. Все номера оформлены в современном стиле и хорошо укомплектованы. В люксах есть отдельная гостиная зона и роскошный телевизор. В стоимость проживания входит завтрак «шведский стол».
К услугам гостей крытый бассейн и спа-центр с хаммамом и фитнес-центром.
Расстояние от гостиницы до международного аэропорта Казани составляет 20 км.
Мираж
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Деловые путешественники по достоинству оценят превосходные конференц-залы и бизнес-услуги, в том числе аудио- и видеооборудование, а также услуги синхронного и письменного перевода. На 2 этаже отеля Mirage работает уникальный бизнес-центр с различным компьютерным оборудованием, где также предлагаются услуги секретаря.
Отель Mirage — отличная отправная точка для ознакомления с Казанью. В нескольких минутах ходьбы можно посетить такие достопримечательности, как Казанский кремль, Петропавловский собор, Национальный музей Республики Татарстан, мечеть «Кул-Шариф» и Государственный академический театр.
После напряженного гости могут посетить ресторан Milli с великолепным панорамным видом на Кремль, где предлагают изысканные блюда. В уютном баре Pivovar приятно провести вечер с друзьями и семьей.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице
- Питание по программе
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Индивидуальный трансфер с вокзала / из аэропорта - от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек
- Наушники для экскурсий - радиогиды - стоимость 150 рублей за сутки
- Дополнительные экскурсии:
- Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» - 2300 рублей
- Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь - 1600 рублей
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Радиоборудование в туре
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник. Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.