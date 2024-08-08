1 день

Приезд. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани»

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

13:45 Пункт сбора отель «Ногай» ул. Баумана д. 19 офис «Экскурсии по Казани» (вход у арки).

14:00 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Вы насладитесь самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел. Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

18:00 Свободное время в центре города.

С 20:15 до 21:45 За доп. плату:

Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды. Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников. Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы: 2300 рублей взрослый, 2100 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).