Увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, минареты
Программа тура по дням
Понедельник. Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля", "Храм всех религий"
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
09:30 «Храм всех религий» на старом Московском тракте.
Комплекс представляет собой необычное архитектурное смешивание разных культур и мировых верований — церкви, мечети, синагоги, пагоды, индуистские храмы, а также верования исчезнувших цивилизаций.
Внутри храм всех религий имеет несколько красиво декорированных залов, посвященных различным верованиям: зал Будды, Египетский зал, Католический зал, зал Иисуса Христа; есть также Театральный зал, картинная галерея, где проходят выставки художников, чайная комната.
Важной составной частью памятника религий выступает и одна из комнат родного дома Ильдара Ханова, в которой он жил.
11:15 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.
Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).
14:00 Окончание программы экскурсионного дня.
20:30-22:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».
Стоимость 1300 рублей. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.
Вторник. Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках»
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках».
Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и скверов.
Первый общественный парк, который возник в Казани в начале XIX века — Чёрное озеро.
12:30 Экскурсия «Цветущая Боратынка».
Посещение музея поэта Е. Боратынского.
Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.
Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи.
Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде.
14:00 Окончание программы экскурсионного дня в центре города.
- 20:30-22:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».
Стоимость 1300 рублей. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.
Среда. Экскурсия «Ангел хранитель». Посещение Иннополиса
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
10:45 Экскурсия «Ангел хранитель».
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в старейшую обсерваторию Казанского Университета.
На территории обсерватории — комплекс зданий начала XX века, музей обсерватории с коллекцией бесценных экспонатов.
У вас есть уникальная возможность прикоснуться к историческим корням университета, узнать историю открытия обсерватории,возможность приобщиться к астрономии, к безграничному и загадочному миру космоса и истории нашей отечественной космонавтики.
12:15 Выезд из обсерватории в Иннополис.
12:45 Посещение Иннополиса.
Университет Иннополиса — интеллектуальное ядро нового города и новый российский вуз, который занимается подготовкой ИТ-специалистов высокого уровня, заимствуя опыт лучших вузов мира.
Это место поражает своей креативностью, совершенством, продуманностью до мелочей.
13:45 Выезд в Казань.
14:45 Окончание экскурсии в центре города.
Свободное время.
20:30-22:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».
Стоимость 1300 рублей. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.
Четверг. Экскурсия «Поэма об университете»
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
10:00 Экскурсия «Поэма об университете».
С давних времён Казань слывёт оплотом образования.
Достаточно вспомнить, что именно в Казани было создано одно из старейших учебных заведений России — Казанский Университет, стены которого взрастили не одну плеяду будущих писателей, математиков, астрономов, химиков, деятельность которых прославила не только наш университет, но и нашу страну.
11:00 Воспоминания о былом и современность, Федоровский бугор.
11:30 История одной библиотеки.
Национальная библиотека республики Татарстан одна из крупнейших и старейших библиотек России, её история насчитывает 155 лет.
Посетив нашу библиотеку, вы осмотрите читальные залы, террасу библиотеки, увидите уникальную инсталляцию из 287 букв 5 татарских алфавитов, насладитесь потрясающими видами исторической и современной части города, панорамой реки Казанки.
Интерес вызывает не только ультрасовременная концепция библиотеки, но и история здания, которое строили совсем по другим стандартам и для иных целей.
12:30 Окончание программы в центре города.
Свободное время.
Пятница. Интерактивная программа «Якын дуслар», Казанский Кремль
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале.
Групповой трансфер, присоединение к экскурсионной программе.
13:15 Обед в кафе или ресторане города.
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.
Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве — фольклоре.
Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.
14:40 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
16:15 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».
Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская Панорама».
Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.
Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета.
17:25 Казанская Святыня.
Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
- 20:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».
Стоимость 1300 рублей. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.
Суббота. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» и дополнительные экскурсии
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
12:00 Окончание программы тура.
Свободное время в центре города или дополнительные экскурсии:
- За доп. плату: речная экскурсия на остров-град Свияжск (2700 рублей).
Экскурсия «Цитадель завоевателя» — остров-град Свияжск.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
- В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: автобусная экскурсия на остров-град Свияжск (2300 рублей).
17:30 Отправление т/х в Казань.
19:30 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.
- Экскурсия за доп. плату с 20:15 до 21:45: авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.
Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.
Стоимость программы: 2300 рублей взрослый, 2100 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
Воскресенье. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан»
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
09:40 Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан».
В 45 км от современной Казани, располагается целый комплекс археологических и природных объектов, входящих в охранную зону Иске-Казанского государственного музея-заповедника.
На территории музея построен историко-культурный и ремесленный комплекс периода Казанского ханства.
А экспозиция этнографического музея раскроет взаимосвязь между современной Казанью и Иске Казан (Старая Казань).
Соревнования по стрельбе из лука на звание «Лучший лучник Иске Казан».
Участие в мастер-классах по вышивке бисером «Казанская тюбетейка».
Фольклорная программа «Нурлы Казан».
Выступление татарского ансамбля, состоящего из бабушек, исполнение национальных песен.
11:40 Отъезд в Казань.
12:40 Окончание программы для туристов с ранним выездом.
Трансфер на ж/д вокзал. (поезда раннего отправления из Казани).
13:00 Национальный обед "Кулинарное путешествие".
Презентация технологии приготовления татарского национального блюда от шеф-повара.
Окончание программы.
Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города.
- В 14:15-18:15 за доп. плату: загородная экскурсия «Овеянная легендами земля»в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Стоимость 1600 рублей. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.
- 20:30-22:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».
Стоимость экскурсии 1300 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|Тип завтрака в туре
|"Тур без проживания" 2024
|17.05.2024-03.10.2024
|18190
|17790/17990
|«Амакс Сафар Отель» 3* (STD TWIN/DBL/TRPL) 2024
|17.05.2024-03.10.2024
|23190
|17790/22990
|23190
|25190
|3200/4200
|Шведский стол
|«Кристалл» 3* (STD TWIN/DBL) 2024
|17.05.2024-03.10.2024
|23190
|17790/22990
|23190
|25390
|3200/4300
|Шведский стол
|«Биляр Палас отель» 4* (STD TWIN/DBL) 2024
|17.05.2024-03.10.2024
|23590
|17790/23390
|23590
|27790
|3400/5500
|Шведский стол
|«Сулейман Палас Отель» 4* (STD TWIN/DBL) 2024
|17.05.2024-03.10.2024
|23590
|17790/23390
|23590
|26390
|3400/4800
|Шведский стол
|«Ногай» 4* (STD TWIN/DBL) 2024
|17.05.2024-03.10.2024
|27790
|17790/27590
|27790
|34790
|5500/9000
|Шведский стол
|«Отель Корстон Tower» 4* (STD TWIN/DBL) 2024
|17.05.2024-03.10.2024
|25390
|17790/25190
|25390
|28790
|4300/6000
|Шведский стол
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен).
При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное — 1 большая кровать, TWIN — двухместное 2 раздельные кровати, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.
Подселение отсутствует. За одноместное размещение — доплата (если турист едет один).
Варианты проживания
Отель «AMAKS Safar»
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель «Кристалл»
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля «Кристалл» оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля «Кристалл» можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе – в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель «Биляр Палас»
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы – в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Сулейман Палас Отель»
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро – «Площадь Тукая».
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе «шведский стол». На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай»
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств – чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Отель «Корстон Tower»
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1000-1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
- Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии: экскурсия "Огни Казани" - 1300 руб. /чел. экскурсия "Овеянная легендами земля" - 1600 руб. /чел. экскурсия на остров-град Свияжск: на теплоходе - 2700 руб. /чел. на автобусе (при невозможности теплоходной) - 2300 руб. /чел. экскурсия в "Гостеприимный дом Бая":2300 рублей взрослый2100 рублей детский до 14 лет1000 рублей дети до 6 лет
- Экскурсия «Огни Казани» - 1300 руб. /чел
- Экскурсия «Овеянная легендами земля» - 1600 руб. /чел
- Экскурсия на остров-град Свияжск: на теплоходе - 2700 руб. /чел. на автобусе (при невозможности теплоходной) - 2300 руб. /чел
- На теплоходе - 2700 руб. /чел
- На автобусе (при невозможности теплоходной) - 2300 руб. /чел
- Экскурсия в «Гостеприимный дом Бая»:2300 рублей взрослый2100 рублей детский до 14 лет1000 рублей дети до 6 лет
- 2300 рублей взрослый
- 2100 рублей детский до 14 лет
- 1000 рублей дети до 6 лет
- Аренда наушников для экскурсий по желанию (радио-гиды) - 150 руб. /сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой график выезда на экскурсионную программу из отелей?
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете о ставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
1 день:
Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 08:00.
- 08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
- 08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
- 08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
- 08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
- 08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл.
- 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
2 день:
Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 09:00.
- 09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
- 09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
- 09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
- 09:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
- 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".
- 10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
3 день:
Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 09:00.
- 09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
- 09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
- 09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
- 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
- 09:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".
- 10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
4 день:
Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 09:00.
- 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
- 09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
- 09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
- 09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
- 09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".
- 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
5 день:
- 11:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
- 12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
- 12:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
- 12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
- 12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".
- 13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
- 14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале.
Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
6 день:
Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 09:00.
- 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
- 09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
- 09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
- 09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
- 09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".
- 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
7 день:
Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 08:00.
- 08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов».
- 08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
- 08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас» встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
- 08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
- 08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".
- 08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.
Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.