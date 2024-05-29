Двухдневные экскурсионные туры Казани

Найдено 8 туров в категории «2-дневные туры» в Казани, цены от 5 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
Забыть о заботах наедине с природой и насладиться блюдами, приготовленными на живом огне
Начало: Казань, тц «ЦУМ», 06:45
22 июня в 10:00
3 авг в 10:00
15 900 за человека
Удиви меня, Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Удиви меня, Казань
Начало: Россия, Республика Татарстан, Казань
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 8 070 за человека
Казань на одном дыхании
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Казань на одном дыхании
Начало: Республика Татарстан, Казань
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 5 670 за человека
В Казань день за днем. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В Казань день за днем. Тур выходного дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 060 за человека
Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 7 170 за человека
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж. - д. вокзал ("Казань пассажирская") - к...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
11 000 за человека
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Авторский тур
2 дня
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Начало: Казань, 06:45
6 июля в 07:00
17 авг в 07:00
8 900 за человека
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
5 окт в 11:00
12 окт в 11:00
9 120 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олеся
    29 мая 2024
    Удиви меня, Казань
    Спасибо за маленькое путешествие!! Все понравилось, замечательно! Гиды Екатерина и Рустэм все подробно рассказывали и показывали, много интересной информации!
  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа
    Умница
  • М
    Маргарита
    5 апреля 2024
    Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа
    Все организовано достойно!
    Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!
  • О
    Оксана
    1 апреля 2024
    Казань на одном дыхании
    Хочу выразить благодарность организаторам тура "Добро пожаловать в Казань". Тур прошёл замечательно и интересно! Отдельно хотелось бы отметить моего экскурсовода в Казани
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    - Макарову Елену. Благодаря ей, её профессионализму в своём деле, знаниям, вниманию к каждому, сделал тур незабываемым! От начала до конца всё было безупречно. Подача автобуса, сопровождение, проходы в музеи, обеды, дополнительные экскурсии, развоз туристов по отелям после программы и конечно же интересные рассказы Елены. Всё это вместе взятое сделали тур на десятку из десяти. По окончании, могу точно и с уверенностью сказать, что буду рекомендовать и сама пользоваться туроператором "Большая Страна " Большое спасибо, всем принимавшим участие!!!

  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Удиви меня, Казань
    Моя поездка в Казань прошла отлично. Приятно было, что на вокзале встретили, не теряла времени в поисках гостиницы, места сбора
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    группы. Экскурсоводы профессиональные, рассказывали интересно, знающие и любящие свой край. Обширная,интересная программа тура, за два дня успели осмотреть в Казани много достопримечательностей, получили о городе Казани много интересной и полезной информации.

  • С
    Светлана
    14 марта 2024
    Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа
    Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!
    Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!
  • О
    Оксана
    25 июня 2023
    Удиви меня, Казань
    Всё замечательно, экскурсоводы очень приятные люди
    Всё замечательно, экскурсоводы очень приятные люди
  • Н
    Наталья
    11 июня 2023
    Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
    Шикарный сплав. Шикарная команда

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «2-дневные туры»

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  1. Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
  2. Удиви меня, Казань
  3. Казань на одном дыхании
  4. В Казань день за днем. Тур выходного дня
  5. Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа
Какие места ещё посмотреть в Казани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Храм Всех Религий
  4. Башня Сююмбике
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Старо-татарская слобода
Сколько стоит тур в Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "2-дневные туры" можно забронировать 8 авторских туров от 5 670 до 15 900. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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