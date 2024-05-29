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Авторский тур
2 дня
Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
Забыть о заботах наедине с природой и насладиться блюдами, приготовленными на живом огне
Начало: Казань, тц «ЦУМ», 06:45
22 июня в 10:00
3 авг в 10:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Удиви меня, Казань
Начало: Россия, Республика Татарстан, Казань
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 8 070₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Казань на одном дыхании
Начало: Республика Татарстан, Казань
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 5 670₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Казань день за днем. Тур выходного дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 060₽ за человека
Авторский тур
2 дня
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 7 170₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж. - д. вокзал ("Казань пассажирская") - к...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
11 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Начало: Казань, 06:45
6 июля в 07:00
17 авг в 07:00
8 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
5 окт в 11:00
12 окт в 11:00
9 120₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлеся29 мая 2024Спасибо за маленькое путешествие!! Все понравилось, замечательно! Гиды Екатерина и Рустэм все подробно рассказывали и показывали, много интересной информации!
- ДДмитрий9 апреля 2024Умница
- ММаргарита5 апреля 2024Все организовано достойно!
- ООксана1 апреля 2024Хочу выразить благодарность организаторам тура "Добро пожаловать в Казань". Тур прошёл замечательно и интересно! Отдельно хотелось бы отметить моего экскурсовода в Казани
- ММарина14 марта 2024Моя поездка в Казань прошла отлично. Приятно было, что на вокзале встретили, не теряла времени в поисках гостиницы, места сбора
- ССветлана14 марта 2024Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!
- ООксана25 июня 2023Всё замечательно, экскурсоводы очень приятные люди
- ННаталья11 июня 2023Шикарный сплав. Шикарная команда
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «2-дневные туры»
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