Экскурсия по Казанскому Кремлю (ЮНЕСКО)

Казанский Кремль - древнейшая часть Казани, поэтому именно

Индивидуальная
Казанский Кремль — древнейшая часть Казани, поэтому именно в этом месте лучше всего знакомится с тысячелетней историей Казани.

Отправляйтесь на пешеходную экскурсию по Казанскому Кремлю, с посещением главной мечети и православного храма.
Экскурсия по Казанскому Кремлю (ЮНЕСКО)
Экскурсия по Казанскому Кремлю (ЮНЕСКО)
Экскурсия по Казанскому Кремлю (ЮНЕСКО)
Экскурсия по Казанскому Кремлю (ЮНЕСКО)
Экскурсия по Казанскому Кремлю (ЮНЕСКО)
Экскурсия по Казанскому Кремлю (ЮНЕСКО)

Что вас ожидает 🤩

  • Спасскую и Тайницкую башни
  • Территорию Спассо-Преображенского Монастыря
  • Здание Присутственных Мест
  • Мечеть Кул Шариф
  • Кафедральный Благовещенский Собор
  • Падающую башню Сююмбике
  • Мавзолей Казанских Ханов
  • Парадную Резиденцию Президента РТ
  • Пушечный Двор

Что вас ожидает:

    Многовековая история города в одном комплексе
    Кремль — место первого поселения казанцев во времена Волжской Булгарии, бывшая Крепость Казанского Ханства, завоеванная Иваном Грозным и вновь отстроенная русскими мастерами.
    В Кремле сосредоточена власть и история, культура двух великих народов, проживающих на территории Республики Татарстан. Мы посетим мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор. На территории Кремля после экскурсии, вы сможете самостоятельно зайти в кафе, рестораны, музеи.

    Важная информация:

    • Для посещения мечети и Храма необходимо соблюдать дресс-код: мужчинам и дама желательна одежда ниже колен, также для дам обязательны головные уборы. Во время пандемии необходимы маски.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • В услуги входит показ и рассказ о достопримечательностях на территории Казанского Кремля
    • Посещение Мечети и Храма в часы их работы
    Что не входит
    • Входной билет в Кремль, взрослый — 110 руб. / чел., льготный — 90 руб. /чел.
    • Посещение туалетов оплачиваются туристами самостоятельно (около 15-20 руб.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: ул. Кремлевская, д. 2, Казань
    Завершение: Казанский Кремль
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно, с 08:00 до 17:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
    Важная информация
    • Для посещения мечети и Храма необходимо соблюдать дресс-код: мужчинам и дама желательна одежда ниже колен
    • Также для дам обязательны головные уборы. Во время пандемии необходимы маски
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно, с 08:00 до 17:00

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