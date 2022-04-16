Кремль — место первого поселения казанцев во времена Волжской Булгарии, бывшая Крепость Казанского Ханства, завоеванная Иваном Грозным и вновь отстроенная русскими мастерами.
В Кремле сосредоточена власть и история, культура двух великих народов, проживающих на территории Республики Татарстан. Мы посетим мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор. На территории Кремля после экскурсии, вы сможете самостоятельно зайти в кафе, рестораны, музеи.
Важная информация:
Для посещения мечети и Храма необходимо соблюдать дресс-код: мужчинам и дама желательна одежда ниже колен, также для дам обязательны головные уборы. Во время пандемии необходимы маски.
Ответы на вопросы
Что входит
В услуги входит показ и рассказ о достопримечательностях на территории Казанского Кремля
Посещение Мечети и Храма в часы их работы
Что не входит
Входной билет в Кремль, взрослый — 110 руб. / чел., льготный — 90 руб. /чел.
Посещение туалетов оплачиваются туристами самостоятельно (около 15-20 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Кремлевская, д. 2, Казань
Завершение: Казанский Кремль
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, с 08:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Для посещения мечети и Храма необходимо соблюдать дресс-код: мужчинам и дама желательна одежда ниже колен
Также для дам обязательны головные уборы. Во время пандемии необходимы маски
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.