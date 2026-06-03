Город засыпает - и начинается магия! С наступлением сумерек Казанский кремль особенно красив - необычная подсветка многих объектов представляет архитектурный ансамбль в новом обличье.
Гид познакомит вас с чарующей красотой вечернего
Гид познакомит вас с чарующей красотой вечернего
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерняя подсветка Казанского кремля
- 📸 Уникальные фотосессии на видовых точках
- 🕵️♂️ Таинственные истории и легенды
- 🏰 Посещение исторических объектов
- 👣 Прогулка по малолюдным местам
- 🌉 Панорамные виды на город и реки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для посещения Казанского кремля в вечерних огнях. В это время дни длинные, и вы сможете насладиться закатами, которые придают особую атмосферу историческим зданиям. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно прогуляться по кремлю. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно насладиться красотой архитектуры и сделать отличные фотографии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Казанский кремль
- Спасская башня
- Кул-Шариф
- Благовещенский собор
- Падающая башня Сююмбике
- Смотровые площадки
Описание экскурсии
Когда на город опускается вечер…
В Казанском кремле интересно — и многолюдно — практически в любое время дня. Поэтому я рекомендую изучать его вечером: все здания красиво подсвечиваются и выглядят в лучах фонарей просто фантастически. Я проведу для вас увлекательную экскурсию, в ходе которой вы не только узнаете тайны и историю нашего кремля, но и посетите эффектные видовые точки для фотосессии.
Где назначаются любимые встречи
- Мы встретимся на одной из главных площадей города. Сделаем фото городской панорамы и обсудим, почему же Иван Грозный так хотел взять Казань.
- Далее пройдем через Спасскую башню на территорию кремля, где даже брусчатка определенного цвета несет важный смысл.
- Возле главной мечети города, Кул-Шариф, поговорим о её загадках и сделаем фото закатного неба (это как раз западная часть кремля).
- Проследуем до старейшего православного храма Казани — Благовещенского собора. Здесь я объясню вам, как определить, что именно псковские зодчие строили этот храм.
- Выйдем на главную смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на оба берега реки Казанки и город. Именно здесь мы изучим весь исторический центр, находясь при этом в кремле и не перемещаясь на транспорте!
- Особое внимание уделим падающей башне Сююмбике — одному из главных символов Казани. Узнаем, почему и куда она падает, а также что планируется предпринять.
- Завершим экскурсию на второй смотровой площадке кремля, где снова сделаем закатные фото, а также разберёмся, где же всё-таки Волга, а где — Казанка. Обсудим, почему в Казани два Президентских дворца, а президента нет…
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Оптимальное время начала экскурсии зависит от сезона, поэтому рекомендую посоветоваться со мной перед бронированием. Следует учесть, что в 18:30–18:45 закрываются Благовещенский Собор и мечеть Кул-Шариф, поэтому, если вы планируете осмотреть их изнутри, начинать экскурсию нужно не позднее 17:30.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в кремль: взрослые — 150 руб. /чел., школьники/льготники — 130 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 1 Мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3029 туристов
Меня зовут Олег и я с рождения (1986 г.) живу в Казани. Являюсь аккредитованным гидом и доцентом Казанского федерального университета и представляю команду гидов, моих коллег-преподавателей. Мы расскажем вам о нашем городе, а также его окрестностях. Откройте для себя Казань вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 188 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромная благодарность нашему гиду Борису за незабываемые впечатления! Мы брали у него экскурсию по Казанскому кремлю и остались в полном восторге. Борис — невероятно добродушный человек с отличным чувством юмора,
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М
Экскурсию нам провела Наталья, замечательный человек и профессионал своего дела. Были с супругой и двумя детьми подростками. Рассказ был увлекательным, понятным и интересным, много подробностей, фактов и легенд.
Мы зачарованно слушали рассказ Натальи и ни минуты не было скучно. Очень рекомендую этого гида и тему экскурсии. Огромное спасибо Наталье от всей нашей семьи🙏
Мы зачарованно слушали рассказ Натальи и ни минуты не было скучно. Очень рекомендую этого гида и тему экскурсии. Огромное спасибо Наталье от всей нашей семьи🙏
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гид Людмила поведала нам о кремлёвских древностях Казани и исторических фактах на закате дня. Жаль, что во внутрь Благовещенского собора Казанского кремля — древнейшего из сохранившихся в Казани памятников истории
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Доброе утро, провели в стенах Кремля увлекательную экскурсию в вечерних огнях. Экскурсию провел профессиональный гид Олег. Были вместе 7-й дочерью, была вовлечена в экскурсию Олегом, время прошло очень быстро! Олег
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Е
Наталья - замечательный экскурсовод. Интересно и увлекательно провела экскурсию. Смогла увлечь наших шустрых детей. Огромное спасибо!
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О
спасибо за прекрасную экскурсию. Знакомство в Казанью было очень увлекательным.
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