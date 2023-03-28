Пройти по самым ярким местам древней цитадели, наслаждаясь атмосферой умиротворения
Город засыпает — и начинается… магия! С наступлением сумерек Казанский Кремль особенно красив — необычная подсветка многих объектов представляет архитектурный ансамбль в новом обличье. Я познакомлю вас с чарующей красотой вечернего города. Расскажу, что скрывает Кремль под маской ночи. Поведаю таинственные и необычные истории о судьбах людей, живших в этих местах.
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Описание
Что вас ожидает
Когда на город опускается вечер…
В Казанском Кремле интересно — и многолюдно — практически в любое время дня. Поэтому я рекомендую изучать его вечером: все здания красиво подсвечиваются и выглядят в лучах фонарей просто фантастически. Я проведу для вас увлекательную экскурсию, в ходе которой вы не только узнаете тайны и историю нашего Кремля, но и посетите эффектные видовые точки для фотосессии.
Где назначаются любимые встречи
- Мы встретимся на одной из главных площадей города. Сделаем фото городской панорамы и обсудим, почему же Иван Грозный так хотел взять Казань.
- Далее пройдем через Спасскую башню на территорию Кремля, где даже брусчатка определенного цвета несет важный смысл.
- Возле главной мечети города, Кул-Шариф, поговорим о её загадках и сделаем фото закатного неба (это как раз западная часть Кремля).
- Проследуем до старейшего православного храма Казани — Благовещенского собора. Здесь я объясню вам, как определить, что именно псковские зодчие строили этот храм.
- Выйдем на главную смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на оба берега реки Казанки и город. Именно здесь мы совершим мини-обзорную экскурсию, находясь в Кремле и не перемещаясь на транспорте!
- Особое внимание уделим падающей башне Сююмбике — одному из главных символов Казани. Узнаем, почему и куда она падает, а также что планируется предпринять.
- Завершим экскурсию на второй смотровой площадке Кремля, где снова сделаем закатные фото, а также разберёмся, где же всё-таки Волга, а где — Казанка. Обсудим, почему в Казани два Президентских дворца, а президента нет…
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Оптимальное время начала экскурсии зависит от сезона, поэтому рекомендую посоветоваться со мной перед бронированием. Следует учесть, что в 18:30–18:45 закрываются Благовещенский Собор и мечеть Кул-Шариф, поэтому, если вы планируете осмотреть их изнутри, начинать экскурсию нужно не позднее 17:30.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль: взрослые — 150 руб. /чел., школьники/льготники — 130 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади 1 Мая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Казани
Провели 55 экскурсий для 138 туристов
Меня зовут Олег и я с рождения (1986 г.) живу в Казани. Являюсь аккредитованным гидом и доцентом Казанского федерального университета и представляю команду гидов, моих коллег-преподавателей. Мы расскажем вам о нашем городе, а также его окрестностях. Откройте для себя Казань вместе с нами!Задать вопрос
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