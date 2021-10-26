Казанский кремль — сердце города

С умом погулять по старинной крепости и открыть все ее секреты

5
42 отзыва
Ваше знакомство с казанским кремлем будет осмысленным и увлекательным! В программе все его памятники, посещение Благовещенского собора и мечети Кул-Шариф.

Вы заглянете в душу города, где слились разные эпохи и религии, Восток и Запад.

Проследите путь Казани от маленькой деревянной крепости до современного мегаполиса — и заодно полюбуетесь его панорамами.
Казанский кремль — сердце города
Казанский кремль — сердце города
Казанский кремль — сердце города
Казанский кремль — сердце города
Казанский кремль — сердце города
Казанский кремль — сердце города
Казанский кремль — сердце города
Казанский кремль — сердце города
Казанский кремль — сердце города
Казанский кремль — сердце города
Казанский кремль — сердце города
Казанский кремль — сердце города

Что вас ожидает

Памятники архитектуры

Перед вами предстанут стены и башни, построенные по указу Ивана Грозного на руинах ханской крепости. На территории кремля вы осмотрите убранство Благовещенского собора и его главные святыни, узнаете историю Казанской иконы Божьей матери. По соседству зайдете в мечеть Кул-Шариф, услышите чтецов Корана и раскроете, почему в молельном зале начертано имя Иисуса. А еще обсудим, что скрывает и почему падает башня Сююмбике.

Хроники, факты и секреты

Деревянная крепость Волжской Булгарии, главный город Казанского ханства, центр губернии и столица Татарстана — я расскажу об истории и буду ориентироваться на ваши интересы. Покажу тайные знаки, поделюсь легендами и подлинными сюжетами о Казани и ее жителях.

Открыточные виды города

Вас ждут высокие смотровые площадки, откуда видно место слияния двух рек, старинные и современные районы. Здесь лучшие ракурсы для фото.

Организационные детали

  • Билеты в кремль оплачиваются дополнительно: полный — 110 руб. /чел., льготный — 80 руб. /чел. (билет для гида не нужен)
  • Экскурсия рекомендована для взрослых и детей школьного возраста

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади 1 мая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Вероника
Вероника
Добрый день, меня зовут Вероника, я — коренная жительница Казани и аккредитованный гид по казанскому кремлю и городу. Помогу вам узнать и прочувствовать Казань, ее тысячелетнюю историю, уникальное сплетение татарской и русской культур. Я поделюсь с вами своей любовью к родному городу!
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42 настоящих отзыва от туристов

Ольга
26 окт 2021
Спасибо большое за познавательную экскурсию! Душевное общение - прекрасно проведенное время!
М
25 окт 2021
Экскурсия очень понравилась, Вероника отличный рассказчик, любящий и знающий свой город. Обязательно посетите данную экскурсию
А
23 окт 2021
Очень красиво и интересно. Спасибо!
Светлана
22 окт 2021
Вероника- прекрасный гид, знающий и умеющий интересно донести историю Казани до экскурсантов. Важно, что речь не формально заученная, а живая, свободная и настроенная на конкретных людей, которые задают вопросы, интересуются разными фактами. Очень доброжелательная приятная девушка)
С
18 окт 2021
Замечательная экскурсия с историческими фактами без лишней трудноусваиваемой информацией. Правильный выбор маршрута производит вау-эффект при знакомстве с мечетью. Если есть возможность, посетите Кремль рано утром в будни. Вероника замечательный рассказчик. Рекомендую данную экскурсию с Вероникой.
Алена
14 окт 2021
Очень хорошая экскурсия, гид Вероника просто замечательно рассказывает. Всё по делу, ничего лишнего и увлекательно. Маршрут выстроен удачно. Рекомендуем!
А
13 окт 2021
Интересная, содержательная экскурсия.
И
12 окт 2021
Отличная экскурсия, замечательный гид. Спасибо Веронике за такое интересное знакомство с городом!
Г
11 окт 2021
Экскурсия понравилась. Интересно, познавательно, информативно. Грамотно построенный маршрут, чистая речь. Было очень приятно общаться. Вероника, спасибо! Всем рекомендуем экскурсовода и экскурсию.
Ю
10 окт 2021
Экскурсия очень понравилась. То что надо, без перегруза датами и непроизносимыми именами. Остались самые приятные впечатления!
И
2 окт 2021
Экскурсия была очень насыщенной, интересной. Вероника профессионально владеет темой, я узнала много интересных историй про Кремль и Казань. 2 часа пролетели незаметно.
О
1 окт 2021
Хотим поблагодарить Веронику за интересную экскурсию по Казанскому Кремлю. Посещения Кремля 30.09.2021г. (заказывали из Москвы). Всё было очень познавательно и увлекательно.
А
28 сен 2021
Вероника прекрасный, позитивный гид. Всем рекомендую!
Е
27 сен 2021
Экскурсия очень понравилась. Комфортный темп экскурсии, прекрасная речь экскурсовода и увлекательные рассказы об истории - всё это несомненно способствовало тому, что экскурсия запомнилась и впечатлила!
Т
27 сен 2021
Огромное спасибо экскурсоводу Веронике за очень интересную экскурсию по Казанскому кремлю.
Ещё 27 отзывов

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