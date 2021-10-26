Что вас ожидает

Памятники архитектуры

Перед вами предстанут стены и башни, построенные по указу Ивана Грозного на руинах ханской крепости. На территории кремля вы осмотрите убранство Благовещенского собора и его главные святыни, узнаете историю Казанской иконы Божьей матери. По соседству зайдете в мечеть Кул-Шариф, услышите чтецов Корана и раскроете, почему в молельном зале начертано имя Иисуса. А еще обсудим, что скрывает и почему падает башня Сююмбике.

Хроники, факты и секреты

Деревянная крепость Волжской Булгарии, главный город Казанского ханства, центр губернии и столица Татарстана — я расскажу об истории и буду ориентироваться на ваши интересы. Покажу тайные знаки, поделюсь легендами и подлинными сюжетами о Казани и ее жителях.

Открыточные виды города

Вас ждут высокие смотровые площадки, откуда видно место слияния двух рек, старинные и современные районы. Здесь лучшие ракурсы для фото.

Организационные детали