Экскурсия по выставке «Авангард. На телеге в 21 век» (в группе)

Разобраться в авангарде и узнать, какую роль в его становлении сыграла Казань
Вы погрузитесь в мир искусства раннего советского периода. Познакомитесь с творчеством Фешина, Кандинского, Родченко и других мастеров.

Мы расскажем, как развивался авангард в России, а вы проведёте почти детективное расследование, чтобы узнать, при каких загадочных обстоятельствах нашли утерянные картины.
Экскурсия по выставке «Авангард. На телеге в 21 век» (в группе)
Экскурсия по выставке «Авангард. На телеге в 21 век» (в группе)
Экскурсия по выставке «Авангард. На телеге в 21 век» (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 16:00, 18:30

Описание экскурсии

Вы рассмотрите работы Кандинского, Родченко, Кончаловского, Степановой, Экстер и других ведущих авангардистов. И узнаете:

  • Как картины, утерянные в Вятской губернии почти на 100 лет, были найдены в начале 21 века
  • В чём особенности реалистической традиции, авангардного поиска и абстрактного метода и как развивались эти жанры
  • Какой вклад внесла Казань в русское авангардное искусство
  • Какие работы Чеботарёва были в Казани ровно век назад
  • Когда отыскали картину «Татарские женщины»

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — билет в музей: взрослый — 350 ₽, детский (до 18 лет) — бесплатно
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу в 18:30, в субботу в 11:30, в воскресенье в 16:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шейнкмана
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:30, в субботу в 11:30, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии из Казани

По эпохам Казани - на автомобиле
На машине
64 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
4 сен в 12:30
12 сен в 14:30
от 13 330 за всё до 4 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
На машине
39 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
Увидеть главные достопримечательности города и узнать кулинарную историю Казани
Завтра в 08:00
3 сен в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
На автобусе
скидка
10%
798 отзывов
2.5 часа
Групповая
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 20:00
13001 170 за человека
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани
ХорошоТам