Вы погрузитесь в мир искусства раннего советского периода. Познакомитесь с творчеством Фешина, Кандинского, Родченко и других мастеров.
Мы расскажем, как развивался авангард в России, а вы проведёте почти детективное расследование, чтобы узнать, при каких загадочных обстоятельствах нашли утерянные картины.
Мы расскажем, как развивался авангард в России, а вы проведёте почти детективное расследование, чтобы узнать, при каких загадочных обстоятельствах нашли утерянные картины.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 16:00, 18:30
Описание экскурсии
Вы рассмотрите работы Кандинского, Родченко, Кончаловского, Степановой, Экстер и других ведущих авангардистов. И узнаете:
- Как картины, утерянные в Вятской губернии почти на 100 лет, были найдены в начале 21 века
- В чём особенности реалистической традиции, авангардного поиска и абстрактного метода и как развивались эти жанры
- Какой вклад внесла Казань в русское авангардное искусство
- Какие работы Чеботарёва были в Казани ровно век назад
- Когда отыскали картину «Татарские женщины»
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билет в музей: взрослый — 350 ₽, детский (до 18 лет) — бесплатно
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 18:30, в субботу в 11:30, в воскресенье в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шейнкмана
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:30, в субботу в 11:30, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Казани
Меня зовут Ксения, и я всю жизнь мечтала посвятить жизнь искусству. В сфере моих профессиональных интересов — русский авангард и современное искусство, театр и кино французской новой волны. А ещёЗадать вопрос
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