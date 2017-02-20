Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на авто-экскурсии
Я очень люблю этот город, родилась и выросла здесь и хочу многое о нём рассказать: об его истории и главное — о современном облике. Вы увидите Казань такой, какой её видит местный житель, влюбленный в свой город.
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Описание
В последнее время Казань очень преобразилась, город принял Универсиаду-2013, а вскоре планируется проведение Чемпионата Мира по водным видам спорта и Чемпионата Мира по футболу.
Программа
Мы проедем по всем достойным внимания новым спортивным объектам. Я подробно расскажу о том, как развивался город за последние 10 лет. Вкратце расскажу основные вехи всей истории Казани, но основное внимание уделю именно современной Казани — такой, какой вы видите ее сейчас. Современные сооружения и отреставрированные памятники старины, широкие проспекты и потайные улочки. По пути следования мы будем делать остановки в самых интересных местах.
Маршрут экскурсии: железнодорожный вокзал — театр Камала (остановка) — улица Пушкина — Парк Горького — мост Миллениум — РК Ривьера (остановка) — Казань-Арена и Дворец водных видов спорта — Парк Победы — ЗАГС — Ленинская дамба — Булак.
Основное отличие экскурсии — сочетание экскурсионного автобуса, интересной экскурсии и нестандартных туристических мест в рамках одной ёмкой и познавательной поездки на автомобиле. Оптимальное сочетание исторических фактов, забавных историй и местных легенд не даст вам устать и соскучиться.
Организационные детали
Экскурсия на автомобиле позволит посмотреть город в любую погоду в комфортных условиях и не думать о багаже, даже если у вас есть всего несколько часов в городе. Экскурсия состоится в любую погоду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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