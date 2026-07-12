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Вся современная Казань за 3 часа

Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на автомобильной экскурсии
Я очень люблю Казань, родилась и выросла здесь и хочу многое о ней рассказать: об её прошлом и главное — о современном облике.

Мы отправимся в поездку по дневной или ночной Казани — вы оцените главные достопримечательности и нестандартные уголки города. Услышите забавные истории и местные легенды. И увидите Казань такой, какой её видит местный житель.
5
11 отзывов
Вся современная Казань за 3 часа
Вся современная Казань за 3 часа
Вся современная Казань за 3 часа

Описание экскурсии

  • Мы проедем по всем достойным внимания новым спортивным объектам
  • Рассмотрим современные сооружения и отреставрированные памятники старины, широкие проспекты и потайные улочки
  • По пути следования будем делать остановки в самых интересных местах
  • Я вкратце расскажу основные вехи всей истории города, но основное внимание уделю современной Казани — такой, какой вы видите её сейчас
  • Мы заедем на дегустацию местных деликатесов

Маршрут экскурсии

Цирк (фотоостановка с панорамным видом на Кремль) — Улица Баумана — Университет (остановка) — Площадь Свободы и Театр оперы и балета (остановка) — Национальная библиотека (остановка) — Богородицкий монастырь (Казанский Собор) — Дворец земледельцев — ЗАГС «Чаша» (остановка) — Улица Сибгата Хакима — РК «Ривьера» — Казань-Арена и Дворец водных видов спорта — Мост Миллениум — Парк трамваев (остановка) — Театр Кукол — Театр Камала — Старо-Татарская слобода (окончание экскурсии)

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Volkswagen Tiguan (за дополнительную плату можно заменить на минивэн)
  • Экскурсия состоится в любую погоду
  • Без доплат заберу вас от гостиницы/апартаментов в пределах центра
  • Экскурсию можно провести как днём, так и в тёмное время суток — с красивой подсветкой зданий
  • На экскурсию нельзя брать домашних животных. Лица в состоянии алкогольного опьянения к участию не допускаются
  • После экскурсии порекомендую места, где можно остаться попить чай в Старо-татарской слободе, или довезу до гостиницы/апартаментов в пределах центра

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старо-Татарской слободе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альфия
Альфия — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 420 туристов
Я — аттестованный гид, историк, проводник по Казани и Республике Татарстан. Покажу Голубые озёра, проведу по Волжской тропе, свожу на Свияжск и подскажу новые интересные направления. Организую экскурсии, на которых хотела бы оказаться сама. С комфортом, толком, хорошим настроением и новыми впечатлениями. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
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1
Радмила
В Казань мы приехали вместе с дочками, и настоящее знакомство с этим прекрасным городом началось именно с экскурсии с Альфией.
Поездка прошла максимально комфортно. За время экскусии мы узнали массу нового
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и интересного. Это были настоящие живые истории о городе. Альфия показала множество знаковых мест, но самое главное —помогла почувствовать атмосферу Казани. Очень пригодились советы Альфии по поводу национальной кухни. Она порекомендовала несколько отличных заведений, где можно попробовать национальные блюда и поделилась информацией о том, куда еще стоит сходить и что посмотреть в оставшиеся дни нашего пребывания в городе.
Искренне рекомендуем всем эту экскурсию!

В Казань мы приехали вместе с дочками, и настоящее знакомство с этим прекрасным городом началось именно с экскурсии с Альфией.
В Казань мы приехали вместе с дочками, и настоящее знакомство с этим прекрасным городом началось именно с экскурсии с Альфией.
В Казань мы приехали вместе с дочками, и настоящее знакомство с этим прекрасным городом началось именно с экскурсии с Альфией.
В Казань мы приехали вместе с дочками, и настоящее знакомство с этим прекрасным городом началось именно с экскурсии с Альфией.
В Казань мы приехали вместе с дочками, и настоящее знакомство с этим прекрасным городом началось именно с экскурсии с Альфией.
В Казань мы приехали вместе с дочками, и настоящее знакомство с этим прекрасным городом началось именно с экскурсии с Альфией.
В Казань мы приехали вместе с дочками, и настоящее знакомство с этим прекрасным городом началось именно с экскурсии с Альфией.
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О
Прекрасный экскурсовод, экскурсия очень интересная и познавательная. Формат максимально комфортный. Однозначно рекомендую!
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Светлана
В Казани мы первый раз. И очень благодарны Альфие за замечательное знакомство с прекрасным городом. Чувствуется, что гид любит, знает и гордится своим городом. Очень комфортно на автомобиле, с выходом у интересных мест. Для первого знакомства с Казанью- это идеальный вариант. Остались только приятные впечатления!
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Андрей
Огромное спасибо за замечательно организованную и проведённую экскурсию!!!
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Т
Действительно с любовью к городу. Теперь и я влюбилась в Казань, а это лучшая похвала!
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Е
Приезжали с друзьями в Казань всего на три дня, времени на самостоятельное знакомство с современной Казанью было мало, поэтому экскурсия на комфортном авто и с замечательным гидом Альфией оказалась кстати). Мы остались довольны, время пролетело незаметно, за три часа побывали в разных уголках Казани, послушали интересные рассказы о современном городе.
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