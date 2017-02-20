Я предлагаю на некоторое время стать вашим гидом-водителем и покатать по дневной или ночной Казани. Я очень люблю этот город, родилась и выросла здесь и хочу многое о нём рассказать: об его истории и главное — о современном облике. Вы увидите Казань такой, какой её видит местный житель, влюбленный в свой город.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

В последнее время Казань очень преобразилась, город принял Универсиаду-2013, а вскоре планируется проведение Чемпионата Мира по водным видам спорта и Чемпионата Мира по футболу.

Программа

Мы проедем по всем достойным внимания новым спортивным объектам. Я подробно расскажу о том, как развивался город за последние 10 лет. Вкратце расскажу основные вехи всей истории Казани, но основное внимание уделю именно современной Казани — такой, какой вы видите ее сейчас. Современные сооружения и отреставрированные памятники старины, широкие проспекты и потайные улочки. По пути следования мы будем делать остановки в самых интересных местах.

Маршрут экскурсии: железнодорожный вокзал — театр Камала (остановка) — улица Пушкина — Парк Горького — мост Миллениум — РК Ривьера (остановка) — Казань-Арена и Дворец водных видов спорта — Парк Победы — ЗАГС — Ленинская дамба — Булак.

Основное отличие экскурсии — сочетание экскурсионного автобуса, интересной экскурсии и нестандартных туристических мест в рамках одной ёмкой и познавательной поездки на автомобиле. Оптимальное сочетание исторических фактов, забавных историй и местных легенд не даст вам устать и соскучиться.

Организационные детали

Экскурсия на автомобиле позволит посмотреть город в любую погоду в комфортных условиях и не думать о багаже, даже если у вас есть всего несколько часов в городе. Экскурсия состоится в любую погоду.