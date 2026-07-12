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Радмила

Поездка прошла максимально комфортно. За время экскусии мы узнали массу нового читать дальше уменьшить и интересного. Это были настоящие живые истории о городе. Альфия показала множество знаковых мест, но самое главное —помогла почувствовать атмосферу Казани. Очень пригодились советы Альфии по поводу национальной кухни. Она порекомендовала несколько отличных заведений, где можно попробовать национальные блюда и поделилась информацией о том, куда еще стоит сходить и что посмотреть в оставшиеся дни нашего пребывания в городе.

Искренне рекомендуем всем эту экскурсию! В Казань мы приехали вместе с дочками, и настоящее знакомство с этим прекрасным городом началось именно с экскурсии с Альфией.Поездка прошла максимально комфортно. За время экскусии мы узнали массу нового Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Прекрасный экскурсовод, экскурсия очень интересная и познавательная. Формат максимально комфортный. Однозначно рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана В Казани мы первый раз. И очень благодарны Альфие за замечательное знакомство с прекрасным городом. Чувствуется, что гид любит, знает и гордится своим городом. Очень комфортно на автомобиле, с выходом у интересных мест. Для первого знакомства с Казанью- это идеальный вариант. Остались только приятные впечатления! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Андрей Огромное спасибо за замечательно организованную и проведённую экскурсию!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Действительно с любовью к городу. Теперь и я влюбилась в Казань, а это лучшая похвала! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет