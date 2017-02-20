Вся современная Казань за 3 часа

Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на авто-экскурсии

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Я предлагаю на некоторое время стать вашим гидом-водителем и покатать по дневной или ночной Казани.

Я очень люблю этот город, родилась и выросла здесь и хочу многое о нём рассказать: об его истории и главное — о современном облике. Вы увидите Казань такой, какой её видит местный житель, влюбленный в свой город.
Вся современная Казань за 3 часа
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

В последнее время Казань очень преобразилась, город принял Универсиаду-2013, а вскоре планируется проведение Чемпионата Мира по водным видам спорта и Чемпионата Мира по футболу.

Программа

Мы проедем по всем достойным внимания новым спортивным объектам. Я подробно расскажу о том, как развивался город за последние 10 лет. Вкратце расскажу основные вехи всей истории Казани, но основное внимание уделю именно современной Казани — такой, какой вы видите ее сейчас. Современные сооружения и отреставрированные памятники старины, широкие проспекты и потайные улочки. По пути следования мы будем делать остановки в самых интересных местах.

Маршрут экскурсии: железнодорожный вокзал — театр Камала (остановка) — улица Пушкина — Парк Горького — мост Миллениум — РК Ривьера (остановка) — Казань-Арена и Дворец водных видов спорта — Парк Победы — ЗАГС — Ленинская дамба — Булак.

Основное отличие экскурсии — сочетание экскурсионного автобуса, интересной экскурсии и нестандартных туристических мест в рамках одной ёмкой и познавательной поездки на автомобиле. Оптимальное сочетание исторических фактов, забавных историй и местных легенд не даст вам устать и соскучиться.

Организационные детали

Экскурсия на автомобиле позволит посмотреть город в любую погоду в комфортных условиях и не думать о багаже, даже если у вас есть всего несколько часов в городе. Экскурсия состоится в любую погоду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Надежда
20 фев 2017
Экскурсия была подарком родителям. Родители остались очень довольны.
Благодарим!

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