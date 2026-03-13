Коренная татарка расскажет о жизни Казани, её истории и традициях. Побывайте в исторических местах и насладитесь татарским чаем с национальной выпечкой
Экскурсия «Знакомство с Казанью и чаепитие» предлагает вам уникальную возможность погрузиться в жизнь этого удивительного города.
Прогулка по Старо-Татарской слободе, легенды о озере Кабан, посещение Казанского кремля и собора иконы Казанской читать дальшеуменьшить
Божьей матери - всё это станет частью вашего путешествия.
В завершение экскурсии вы насладитесь татарским чаем с национальной выпечкой и узнаете секреты приготовления очпочмака, чак-чака, кыстыбыя. Транспорт включён в стоимость, дополнительные расходы: чаепитие и входные билеты в кремль
Лучшее время для знакомства с Казанью и чаепития - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а летние дни позволяют насладиться всеми аспектами экскурсии. Весна и осень, такие как май, сентябрь и октябрь, также подойдут для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой экскурсия тоже возможна, но необходимо подготовиться к холодной погоде и снежным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старо-Татарская слобода
Казанский кремль
Собор иконы Казанской Божьей матери
Туган авылым
Центр семьи Казан
Описание экскурсии
По Казани и о ней
Гуляя по Старо-Татарской слободе, вы больше узнаете о быте народа: какие ремёсла были популярны и как проходил день простого человека. Также я с удовольствием познакомлю вас с традициями и обрядами татар. У нашего легендарного озера Кабан увлеку легендами и тайнами о нём. Обязательно исследуем старый центр, где вспомним важные для города исторические события. Мы обязательно посетим собор иконы Казанской Божьей матери, Казанский кремль, Туган авылым — памятник татарского зодчества, Центр семьи Казан — Дворец бракосочетаний.
Вкусная часть прогулки
Знакомство будет неполным без погружения в кулинарную историю Казани:) Во время прогулки обязательно прервёмся на татарский чай с национальной выпечкой, побеседуем о том, как встречают гостей татары, как готовят очпочмак, чак-чак, кыстыбый! А также как подавали чак-чак на свадьбу и чем угощали жениха, рецепты блюд и многое другое.
Организационные детали
Транспорт входит в стоимость экскурсии.
Дополнительные расходы: — Чаепитие(сумма зависит от класса заведения, которое вы выберите) от 200 руб. на человека — Входные билеты в кремль: 130 руб. взрослый и 100 руб. льготный
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айгуль — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1746 туристов
Здравствуйте! Я гид по Казани и окрестностям, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Казанский кремль, Свияжск, Раифский монастырь, Храм всех религий, Иннополис, Лаишево, Семрук, а также организовать экскурсии в любом направлении (Йошкар-Ола, Елабуга).
Я коренная татарка, поэтому знаю о традициях и жизни своего народа не понаслышке. В нашей команде только опытные аккредитованные гиды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
–
3
–
2
–
1
–
Екатерина
прекрасная экскурсия, были в Казани в 2023 году, но только сейчас увидела, что не оставили отзыв прекрасной Айгуль. От души рекомендую данного экскурсовода. Встретила нас на комфортном автомобиле, познакомила с городом, с историей. Самые лучшие впечатления
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Искала экскурсию для родителей и дочери. Они приехали в Казань в первый раз и всего на один день, поэтому нужно было что-то максимально объёмное и комфортное. Выбрали Айгуль и не читать дальшеуменьшить
пожалели, просто великолепно всё организовано, учитывает все просьбы и нюансы. А вот что говорят сами участники:" Знакомство с городом началось прямо по прибытию самолета. Приветливая, эрудированная, грамотная Айгуль, встретила нас прямо у выхода из аэропорта. Удобно разместившись в её автомобиле (хочется заметить салон чистый, было прохладно и комфортно), началась наша незабываемая экскурсия. Мы побывали и в "старом" и новом городе, было приятно, когда рассказывают об истории так интересно,с любовью, досконально зная родной край, что называется из нутри. Айгуль, как нам показалось почувствовала все этапы истории города ещё в студенческие годы, когда участвовала в археологических раскопках. Время экскурсии проело незаметно, даже перелет не смог повлиять на восприятие материала и не было никакой усталости. Пешие прогулки сменялись обзорными видами и рассказами в автомобиле. Большая благодарность Айгуль. А всем будущим туристам однозначно советуем Айгуль!"
Вам был полезен этот отзыв?
Игорь
Огромное спасибо за насыщенную, информативную экскурсию! Организация на высшем уровне- Айгуль рассказала очень много интересной информации о культуре, обычаях и быте Казани, провезла по всем знаковым достопримечательностям столицы Татарстана. Прикоснулись к истории великого места и даже не заметили, как время пролетело.
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Заказывали экскурсию в подарок маме! Заранее попросили включить входные билеты в стоимость экскурсии, чтоб родители не о чём не беспокоились, и попросили немного пофоткать, тк они сами забыли бы это сделать. Спасибо Айгуль, выполнила все просьбы! Мама приехала довольная под впечатлениями!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Заказывали экскурсию родителям, они остались в полном восторге! Айгуль великолепный рассказчик, отлично преподнесен материал. Профессионал своего дела! Спасибо за такое первое впечатление от прекрасного города Казань!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Все было отлично, спасибо за интересную экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Знакомство с Казанью и чаепитие»