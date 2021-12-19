Что вас ожидает

По Казани и о ней

Гуляя по Старо-Татарской слободе, вы больше узнаете о быте народа: какие ремёсла были популярны и как проходил день простого человека. Также я с удовольствием познакомлю вас с традициями и обрядами татар. У нашего легендарного озера Кабан увлеку легендами и тайнами о нём. Обязательно исследуем старый центр, где вспомним важные для города исторические события. А закончим путешествие по прошлому у Туган Авылым — это этнографический музей под открытым небом.

Вкусная часть прогулки

Знакомство будет неполным без погружения в кулинарную историю Казани:) Под чутким руководством повара вы приготовите одно блюдо по своему вкусу: эчпочмак — самый узнаваемый и любимый многими гостями «столицы» треугольный пирожок; чак-чак — сладость, не попробовав которую невозможно уехать из Казани, и кыстыбый — лепёшка с картофелем или другой начинкой, также частый гость на татарском столе.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

— мастер-класс 500 рублей/человек

— по вашему желанию можно организовать трансфер (за группу из 4-х человек — 500 рублей/час)