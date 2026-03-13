Лучшее время для знакомства с Казанью и чаепития - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а летние дни позволяют насладиться всеми аспектами экскурсии. Весна и осень, такие как май, сентябрь и октябрь, также подойдут для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой экскурсия тоже возможна, но необходимо подготовиться к холодной погоде и снежным условиям.

Экскурсия «Знакомство с Казанью и чаепитие» предлагает вам уникальную возможность погрузиться в жизнь этого удивительного города.Прогулка по Старо-Татарской слободе, легенды о озере Кабан, посещение Казанского кремля и собора иконы Казанской

Божьей матери - всё это станет частью вашего путешествия. В завершение экскурсии вы насладитесь татарским чаем с национальной выпечкой и узнаете секреты приготовления очпочмака, чак-чака, кыстыбыя. Транспорт включён в стоимость, дополнительные расходы: чаепитие и входные билеты в кремль

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По Казани и о ней

Гуляя по Старо-Татарской слободе, вы больше узнаете о быте народа: какие ремёсла были популярны и как проходил день простого человека. Также я с удовольствием познакомлю вас с традициями и обрядами татар. У нашего легендарного озера Кабан увлеку легендами и тайнами о нём. Обязательно исследуем старый центр, где вспомним важные для города исторические события. Мы обязательно посетим собор иконы Казанской Божьей матери, Казанский кремль, Туган авылым — памятник татарского зодчества, Центр семьи Казан — Дворец бракосочетаний.

Вкусная часть прогулки

Знакомство будет неполным без погружения в кулинарную историю Казани:) Во время прогулки обязательно прервёмся на татарский чай с национальной выпечкой, побеседуем о том, как встречают гостей татары, как готовят очпочмак, чак-чак, кыстыбый! А также как подавали чак-чак на свадьбу и чем угощали жениха, рецепты блюд и многое другое.

Организационные детали

Транспорт входит в стоимость экскурсии.

Дополнительные расходы:

— Чаепитие(сумма зависит от класса заведения, которое вы выберите) от 200 руб. на человека

— Входные билеты в кремль: 130 руб. взрослый и 100 руб. льготный