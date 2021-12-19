Знакомство с Казанью и кулинарный мастер-класс!

Обойти главные достопримечательности города и своими руками приготовить эчпочмак или чак-чак

Индивидуально
для 19 чел.
Как коренная татарка, я расскажу вам о жизни Казани без прикрас и сухих фактов из учебников — увлекательно и ёмко.

Мы побываем в колоритных исторических частях города, обсудим прошлое этих мест, а напоследок отправимся к профессиональному повару, чтобы узнать тонкости приготовления местных специалитетов.
Знакомство с Казанью и кулинарный мастер-класс!
Знакомство с Казанью и кулинарный мастер-класс!
Знакомство с Казанью и кулинарный мастер-класс!
Знакомство с Казанью и кулинарный мастер-класс!
Знакомство с Казанью и кулинарный мастер-класс!
Знакомство с Казанью и кулинарный мастер-класс!
Знакомство с Казанью и кулинарный мастер-класс!
Знакомство с Казанью и кулинарный мастер-класс!
Знакомство с Казанью и кулинарный мастер-класс!
Знакомство с Казанью и кулинарный мастер-класс!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По Казани и о ней

Гуляя по Старо-Татарской слободе, вы больше узнаете о быте народа: какие ремёсла были популярны и как проходил день простого человека. Также я с удовольствием познакомлю вас с традициями и обрядами татар. У нашего легендарного озера Кабан увлеку легендами и тайнами о нём. Обязательно исследуем старый центр, где вспомним важные для города исторические события. А закончим путешествие по прошлому у Туган Авылым — это этнографический музей под открытым небом.

Вкусная часть прогулки

Знакомство будет неполным без погружения в кулинарную историю Казани:) Под чутким руководством повара вы приготовите одно блюдо по своему вкусу: эчпочмак — самый узнаваемый и любимый многими гостями «столицы» треугольный пирожок; чак-чак — сладость, не попробовав которую невозможно уехать из Казани, и кыстыбый — лепёшка с картофелем или другой начинкой, также частый гость на татарском столе.

Организационные детали

Дополнительные расходы:
— мастер-класс 500 рублей/человек
— по вашему желанию можно организовать трансфер (за группу из 4-х человек — 500 рублей/час)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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