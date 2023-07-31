Приглашаем отправиться в самый современный и самый молодой Айтигород в России, который находится в сердце Республики Татарстан. На сегодняшний день это высокотехнологичный город и его посещение ненадолго перенесет Вас в атмосферу футуристического будущего. Настоящие "беспилотники", роботы – курьеры, инновационные кампусы — это только часть того, что можно посмотреть в Иннополисе.

Экология, созданная безопасная среда, технологические новшества, а также большие возможности для получения образования и реализации IT-проектов - делают город интересным для посещения.