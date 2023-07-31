Интересное сочетание: автобусная и пешеходная экскурсия в Казанскую обсерваторию
Смешанная: загородная автобусно-пешеходная экскурсия АКЦИЯ! Экскурсия по внутренним помещениям (закрытым для внешних посетителей) Университета, Студенческого кампуса, Технопарка, и другим закрытым объектам, также Входные билеты на эти объекты ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем отправиться в самый современный и самый молодой Айтигород в России, который находится в сердце Республики Татарстан. На сегодняшний день это высокотехнологичный город и его посещение ненадолго перенесет Вас в атмосферу футуристического будущего. Настоящие "беспилотники", роботы – курьеры, инновационные кампусы — это только часть того, что можно посмотреть в Иннополисе.
Экология, созданная безопасная среда, технологические новшества, а также большие возможности для получения образования и реализации IT-проектов - делают город интересным для посещения.
Программа
- Обсерватория Казанского Университета;
- Университет Иннополис;
- Студенческий кампус;
- Спортивный комплекс – комплекс европейского уровня, включающий в себя современный тренажерный зал, залы для групповых занятий и единоборств, игровой зал, прекрасный бассейн, джакузи, инфракрасную сауну, хамам, уникальный банный комплекс;
- Технопарк.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по внутренним помещениям (закрытым для внешних посетителей) Иннополиса: Университета
- Студенческого кампуса
- Технопарка и другим закрытым объектам
- А также Входные билеты на эти объекты. Транспортное обслуживание. Экскурсия проводится профессиональным
- Аккредитованным гидом
- Высшей квалификационной категории. Страховка по общероссийскому полису ОМС
- Действует на всей территории РФ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда в 09:30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Казани
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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