Экскурсия «Иннополис - город науки»

Интересное сочетание: автобусная и пешеходная экскурсия в Казанскую обсерваторию

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: загородная автобусно-пешеходная экскурсия АКЦИЯ! Экскурсия по внутренним помещениям (закрытым для внешних посетителей) Университета, Студенческого кампуса, Технопарка, и другим закрытым объектам, также Входные билеты на эти объекты ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость!
Экскурсия «Иннополис - город науки»
Экскурсия «Иннополис - город науки»
Экскурсия «Иннополис - город науки»
Экскурсия «Иннополис - город науки»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем отправиться в самый современный и самый молодой Айтигород в России, который находится в сердце Республики Татарстан. На сегодняшний день это высокотехнологичный город и его посещение ненадолго перенесет Вас в атмосферу футуристического будущего. Настоящие "беспилотники", роботы – курьеры, инновационные кампусы — это только часть того, что можно посмотреть в Иннополисе.

Экология, созданная безопасная среда, технологические новшества, а также большие возможности для получения образования и реализации IT-проектов - делают город интересным для посещения.

Программа

  • Обсерватория Казанского Университета;
  • Университет Иннополис;
  • Студенческий кампус;
  • Спортивный комплекс – комплекс европейского уровня, включающий в себя современный тренажерный зал, залы для групповых занятий и единоборств, игровой зал, прекрасный бассейн, джакузи, инфракрасную сауну, хамам, уникальный банный комплекс;
  • Технопарк.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по внутренним помещениям (закрытым для внешних посетителей) Иннополиса: Университета
  • Студенческого кампуса
  • Технопарка и другим закрытым объектам
  • А также Входные билеты на эти объекты. Транспортное обслуживание. Экскурсия проводится профессиональным
  • Аккредитованным гидом
  • Высшей квалификационной категории. Страховка по общероссийскому полису ОМС
  • Действует на всей территории РФ
Когда и сколько длится?
Когда: Среда в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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