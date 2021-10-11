Иннополис: технологии и современная архитектура

Погулять по самому инновационному городу страны и раскрыть его секреты

5
24 отзыва
Иннополис — первый российский город для IT-специалистов.

Вы узнаете, кому принадлежит идея его создания, сколько людей здесь живет и насколько комфортна высокотехнологичная городская среда для обычного человека.

Посетите местный университет и его общежитие, увидите роботов-курьеров и беспилотное такси!
Иннополис: технологии и современная архитектура
Иннополис: технологии и современная архитектура
Иннополис: технологии и современная архитектура
Иннополис: технологии и современная архитектура
Иннополис: технологии и современная архитектура
Иннополис: технологии и современная архитектура
Иннополис: технологии и современная архитектура
Иннополис: технологии и современная архитектура
Иннополис: технологии и современная архитектура
Иннополис: технологии и современная архитектура
Иннополис: технологии и современная архитектура
Иннополис: технологии и современная архитектура
Иннополис: технологии и современная архитектура

Что вас ожидает

«Город будущего» изнутри

Мы побываем в одном из самых дорогих учебных заведений страны — первом российском IT-университете — и прогуляемся по градообразующему зданию в виде кольца, где размещается Технопарк имени Попова. Пройдем по современным улицам Иннополиса и встретим роботов-доставщиков. Быть может, даже прокатимся на беспилотном такси! Я расскажу, когда, зачем, для кого построили этот необычный город и кто его спроектировал.

Иннополис глазами местного жителя

Как резидент Иннополиса я поделюсь особенностями местного быта. Вы поймете, в чем минусы жизни в самом молодом городе страны, какие преимущества нам дает статус «особой экономической зоны» и какие крупные компании здесь работают. А также: как поступить на бюджетное отделение IT-университета, какой отбор проходят студенты со всего мира и как выглядит образовательный процесс.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Иннополисе. До него легко добраться на комфортабельном автобусе Казань-Иннополис. Стоимость проезда — 125 р. с человека.
  • По запросу я могу организовать трансфер. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Входные билеты в университет оплачиваются дополнительно — 100 р. с человека
  • Для групп от 5 человек скидка

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Иннополисе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Аида
Аида
Меня зовут Аида, я нескучный учитель истории и влюбленный в свой край гид. Большую часть времени провела в Казани, но уже 3 года живу в Иннополисе. Экскурсии провожу вместе со своими коллегами, замечательными гидами. С радостью покажем вам любимые места и расскажем о них с любовью, душой и азартом!
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24 настоящих отзыва от туристов

Ольга
11 окт 2021
Ценность экскурсии в том, что гид Людмила является резидентом Иннополиса и смогла ответить на все наши вопросы о жизни в этом необычном городе. Полтора часа пролетели незаметно. Огромное спасибо за увлекательный рассказ, Людмила! Обязательно рекомендуем данную экскурсию тем, кто приедет в Иннополис.
С
20 сен 2021
Все было отлично, рекомегдую
Е
20 сен 2021
Для нашей семьи экскурсию проводила Людмила, нам все понравилось. Моей целью было не просто развлечь мальчиков (8, 11 и 43 годика), показывая что то новенькое, а так же объяснить, что учеба может быть продвинутой, университет ультрасовременным, а гаджеты не просто игрушка "залипнуть на сегодня", а инструмент для успешного "будущего завтра". Для детей эти фразы абстрактны и занудны, а вот роботы, беспилотные авто, настоящие студенты айтишники это конкретно. Жаль, что прокатиться на беспилотнике можно только взрослым.
Александр
19 сен 2021
Огромное спасибо Людмиле - нашему экскурсоводу за интересный живой рассказ про город и университет. Захотелось переехать сюда. )
Д
13 сен 2021
Прекрасная, насыщенная экскурсия! Аида с большим интересом рассказала о городе, в котором сама живёт. Очень понравилась сама подача экскурсии, т к ни на минуту не было скучно, все эмоционально! Спасибо большое за знакомство с таким интересным местом!
Ю
12 сен 2021
Выражаю благодарность нашему гиду-Людмиле, за прекрасную, интересную экскурсию по Иннополису. Она сама является жителем этого города, знает о нем все, рассказывает с большим интересом. Рекомендую всем данную экскурсию, познакомится с новым, молодым, красивым, продвинутым городом!
Т
8 сен 2021
ОЧЕНЬ понравилась экскурсия! Действительно город будущего! Спасибо большое Ойдиной: всё показала и рассказала про обучение и про поступление, про особенности жизни в городе, ответила на все наши вопросы, помогла разобраться с роботом-доставщиком и заказала для нас беспилотное такси! Это было очень необычно!
Юлия
8 сен 2021
Большое спасибо Ойдиной за ее время, приятную компанию и интересную экскурсию! Однозначно рекомендую, самостоятельное посещение Иннополиса будет гораздо менее информативно и интересно. Вдобавок, с Ойдиной очень комфортно и легко в общении, поэтому прогулка удалась на все сто!:)
Е
7 сен 2021
Спасибо большое за экскурсию! Елена очень интересно рассказала и про сам город и про жизнь в нём)) будем рекомендовать всем)
Петр
29 авг 2021
Горячо рекомендуем данную экскурсию! Можно и сам город посмотреть, и заказать доставку еды из кафе роботом и прокатиться на беспилотном такси. Этакий прототип города-будущего) А наша гид Ойдиной просто потрясающе провела экскурсию. Очень интересно и структурировано все рассказала, показала и ответила на все наши вопросы. Полный восторг!
Л
26 авг 2021
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Аиде! Иннополис, конечно, впечатляет!
Е
26 авг 2021
Экскурсовод Ойдиной-потрясающая девушка, которая провела нам лучшую экскурсию в моей жизни! Это было интересно, познавательно. Через свой рассказ об Иннополисе она смогла передать то, что чувствую люди, которые здесь живут и работают. Это было потрясающе! Спасибо вам огромное за неё!
Е
22 авг 2021
Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Аида замечательный гид, и взрослым, и детям было интересно. На мой взгляд без экскурсовода в Иннополис лучше не ездить.
Ю
19 авг 2021
Были на экскурсии 13 августа. С подростками 15 лет. Им зашло. Младшему 11 тоже понравилось))) В целом все очень понравилось. Все четко, быстро, лаконично. Впрочем, как сам город) гид Ойдиной большая умничка. Так все четко рассказывает. Спасибо большое! Получили массу новой информации. Простимулировать детей к дальнейшей учёбе! И сами получили удовольствие!
Н
15 авг 2021
Нам с мамой понравилось всё, думаю, эта экскурсия подойдёт всем. Ойдиной очень интересно рассказывает.
Ещё 9 отзывов

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