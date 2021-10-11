Что вас ожидает

«Город будущего» изнутри

Мы побываем в одном из самых дорогих учебных заведений страны — первом российском IT-университете — и прогуляемся по градообразующему зданию в виде кольца, где размещается Технопарк имени Попова. Пройдем по современным улицам Иннополиса и встретим роботов-доставщиков. Быть может, даже прокатимся на беспилотном такси! Я расскажу, когда, зачем, для кого построили этот необычный город и кто его спроектировал.

Иннополис глазами местного жителя

Как резидент Иннополиса я поделюсь особенностями местного быта. Вы поймете, в чем минусы жизни в самом молодом городе страны, какие преимущества нам дает статус «особой экономической зоны» и какие крупные компании здесь работают. А также: как поступить на бюджетное отделение IT-университета, какой отбор проходят студенты со всего мира и как выглядит образовательный процесс.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в Иннополисе. До него легко добраться на комфортабельном автобусе Казань-Иннополис. Стоимость проезда — 125 р. с человека.

По запросу я могу организовать трансфер. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Входные билеты в университет оплачиваются дополнительно — 100 р. с человека

Для групп от 5 человек скидка

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.