Свияжск и Иннополис: история и современность

Посетить старинный остров и город инновационных технологий на авто-пешеходной экскурсии

5
6 отзывов
Приглашаю в путешествие, где вы сможете погрузиться в прошлое Татарстана и ненадолго заглянуть в его будущее.

На острове Свияжск мы посетим действующий православный монастырь и полюбуемся древними фресками.

А в Иннополисе — одном из самых молодых городов России — рассмотрим футуристичные здания и суперсовременный IT-университет.
Свияжск и Иннополис: история и современность
Свияжск и Иннополис: история и современность
Свияжск и Иннополис: история и современность
Свияжск и Иннополис: история и современность
Свияжск и Иннополис: история и современность
Свияжск и Иннополис: история и современность
Свияжск и Иннополис: история и современность
Свияжск и Иннополис: история и современность

Что вас ожидает

Высокотехнологичный Иннополис

Иннополис известен на всю страну как «город будущего». Проезжая по его улицам, можно встретить беспилотное такси и роботов-курьеров. Вы узнаете, когда был заложен его первый камень и какой архитектор отвечал за первоначальную застройку. А еще увидите, где живут студенты IT-университета — одного из самых дорогих учебных заведений страны. Покажу я и другие объекты городской инфраструктуры: школу, детский сад, магазины и спорткомплекс.

Остров-град Свияжск

Вы узнаете, когда, кем и в какие сроки был построен Свияжск. Рассмотрите Троицкую деревянную церковь и посетите Успенский Богородицкий мужской монастырь XVI века. Погуляете по колоритным улочкам и понаблюдаете за жизнью местных. Оцените центральную Рождественскую площадь и полюбуетесь живописной Свиягой, окружающей остров со всех сторон. А также побываете в развлекательном комплексе Ленивый Торжок, где можно пострелять из лука, примерить наряды царей, выковать монету и попробовать местную медовуху.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в Свияжск — 100 р. с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро пл. Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Любовь
Любовь
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Любовь, я родилась в Казани и очень ее люблю. Я гид 1-й категории, работаю с 2010 года. С радостью покажу вам главные и тайные места города и расскажу о них интересные факты.
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6 реальных отзывов от туристов

В
29 сен 2021
Интересная экскурсия, отлично провели время, советую!
М
31 авг 2021
Любовь хороший гид, коммуникабельный, рассказала много интересного, встретила нас даже когда мы задерживались в кафе, подъехала туда, а не где договаривались. В пробке к Свияжску стояли с комфортом, был включен кондиционер в авто, Любовь нам в дороге рассказывала историю мест. Обратно довезла даже до другого места нашего дальнейшего путешествия(за что отдельная благодарность), объяснила как добраться от туда до места проживания. Дала рекомендации куда ещё сходить. В целом, экскурсия очень приятная, с комфортом, интересная и не взорвала нам мозг, всего достаточно в меру. Любовь ответила на все вопросы наши очень компетентно и интересно. Очень приятная гид. И даже угостила наш грушами со своего сада)))
Л
2 авг 2021
Экскурсия отличная, с акцентом на Свияжск. И это очень правильно. В иннополисе можно быстро все посмотреть, а воспользоваться пока сложновато. Беспилотные такси в основном работают в тестовом режиме, внутри есть пилот-человек на соседнем с водительским местом. Роботы-доставщики бегают по улицам. Заказ осуществить можно, но их работа видна и без заказа. .
Свияжск багат историей, отлично расположен для неспешной прогулки.
П
27 июля 2021
Экскурсия очень понравилась. Были с ребенком 10 лет, экскурсия была адаптирована под нашу группу. Любовь знает практически обо всем в Казани и окрестностях, людях, истории и современности и может подробно и интересно об этом рассказать. По дороге Любовь показала и рассказала о многих достопримечательностях Казани. Встреча точно по договоренности у наших апартаментов. Отличная организация в плане билетов, покупок, перекуса, свободного времени. Машина хорошая, вождение очень комфортное. Большое спасибо!
Г
26 июля 2021
Замечательный день в компании Любови, всё было очень комфортно. Любовь забрала нас от отеля в центре города, мы поехали за город, заехали в Иннополис, покатались по улочкам, всё осмотрели. На экскурсии были подростки, им было особенно интересно увидеть собственными глазами этот город.
В Свияжске мы обошли всё самое интересное, подростки даже залезли на колокольню осмотреть вид с высоты птичьего полета. Конечно, поражает деревянный храм XVI века,.
Приятно, что экскурсия содержит элементы досугового времяпрепровождения - попробовали оладушки с повидлом и местный компот, очень мило.
Любовь спокойно и не заумно рассказывает про историю, культуру, религию, терпеливо повторяет информацию, если нужно.
Рекомендуем посетить экскурсию, если вы хотите поехать в Свияжск с комфортом и доброжелательной компании.
K
16 июля 2021
Все понравилось, везде успели и уложились в заявленное время. Гид хорошо знает материал и интересно рассказывает об истории и современности посещаемых мест. Машина хорошая, комфортная, пообедали в Иннополисе.

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