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Свияжск и Иннополис: история и современность

Посетить старинный остров и город инновационных технологий на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю в путешествие, где вы сможете погрузиться в прошлое Татарстана и ненадолго заглянуть в его будущее. На острове Свияжск мы посетим действующий православный монастырь и полюбуемся древними фресками.

А в Иннополисе — одном из самых молодых городов России — рассмотрим футуристичные здания и суперсовременный IT-университет.
5
107 отзывов
Свияжск и Иннополис: история и современность
Свияжск и Иннополис: история и современность
Свияжск и Иннополис: история и современность

Описание экскурсии

Высокотехнологичный Иннополис

Иннополис известен на всю страну как «город будущего». Проезжая по его улицам, можно встретить беспилотное такси и роботов-курьеров. Вы узнаете, когда был заложен его первый камень и какой архитектор отвечал за первоначальную застройку. А еще увидите, где живут студенты IT-университета — одного из самых дорогих учебных заведений страны. Покажу я и другие объекты городской инфраструктуры: школу, детский сад, магазины и спорткомплекс.

Остров-град Свияжск

Вы узнаете, когда, кем и в какие сроки был построен Свияжск. Рассмотрите Троицкую деревянную церковь и посетите Успенский Богородицкий мужской монастырь 16 века. Погуляете по колоритным улочкам и понаблюдаете за жизнью местных. Оцените центральную Рождественскую площадь и полюбуетесь живописной Свиягой, окружающей остров со всех сторон. А также побываете в развлекательном комплексе Ленивый Торжок, где можно пострелять из лука, примерить наряды царей, выковать монету и попробовать местную медовуху.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Свияжск — 170–150 ₽ с чел.
  • Экскурсия проходит на автомобиле Reno Kaptur

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в пределах исторического центра города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1215 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Любовь, я экскурсовод 1 категории, аккредитована на 3 объектах ЮНЕСКО. Казань — мой родной город, и я с удовольствием наблюдаю, как она меняется и
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хорошеет. В Казани удачно сочетаются тысячелетняя история и современность, а ещё здесь встречаются Восток и Запад. Гостям я показываю мечети и храмы, рассказываю об исламе и православии. Очень люблю экскурсию в Иннополис и Свияжск, когда мы путешествуем из города будущего в историческое место. Я рассказываю о нашей богатой истории профессионально, но одновременно легко, учитывая пожелания и интересы гостей. Делаю всё, чтобы вы влюбились в Казань и возвращались к нам вновь и вновь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 107 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
103
4
4
3
2
1
Александра
Всё началось с того, что мы с Любовью (две девочки) устанавливали в ее машину модный бустер, который я взяла у друзей на месте. В общем, помучились, но справились:)) Кстати, у
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Любови есть свой, что очень важно для экскурсий с детьми, но мне ж надо было привычный:)))
Забрали нас от отеля, всё вовремя.
Машина чистая, удобная. Даже стыдно было, что мы после дождя забрались в нее в грязной обуви, но Любовь отнеслась к этому с пониманием.
Любовь давала информации ровно столько, сколько нужно, чтобы успевать усваивать и следить за шилопопым человеком, отлично переключила внимание ребёнка, когда он расстроился, что его не пустили на смотровую. Да, имейте в виду, что доступ на смотровые в Свияжске с ограничениями: колокольня - для детей с 14 (если не ошибаюсь), и то с обязательным сопровождением, а пожарная башня для детей с 8, естественно, тоже с сопровождением.
Всё гибко, идём куда больше тянет. Сам Свияжск не сказать, что поразил своим видом, скорее, туда стоит ехать просто для ощущения духа того места, с которого Грозный завоевывал Казань. Про Казань по дороге туда/обратно тоже узнала много нового.
В общем, гида рекомендую!

Всё началось с того, что мы с Любовью (две девочки) устанавливали в ее машину модный бустер,
Всё началось с того, что мы с Любовью (две девочки) устанавливали в ее машину модный бустер,
Всё началось с того, что мы с Любовью (две девочки) устанавливали в ее машину модный бустер,
Всё началось с того, что мы с Любовью (две девочки) устанавливали в ее машину модный бустер,
Всё началось с того, что мы с Любовью (две девочки) устанавливали в ее машину модный бустер,
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О
Огромнейшая БЛАГОДАРНОСТЬ Любови за интересное путешествие 💯🌹🫶❗ Получили удовольствие от поездки, от экскурсии, от полученных знаний. Есть с чем сравнивать, поэтому могу с уверенностью заявить,что Любовь - человек своего дела
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💯🌹🫶❗ Не смотря на небольшие преграды в путешествии (подъем по лестнице в Свияжск) моя мама в возрасте 76 лет без проблем поднялась и спустилась с поддержкой такого внимательного экскурсовода💝🤗❗.
Увлекательное путешествие БЕЗ СУЕТЫ и С КОМФОРТОМ 💯🌹🫶❗ Обязательно рекомендую 👍❗ Интересно и заманчиво побывать в городе будущего на стадии его становления и на остров-граде, где ступала нога самого Ивана Грозного🤩🫶❗

Огромнейшая БЛАГОДАРНОСТЬ Любови за интересное путешествие 💯🌹🫶❗ Получили удовольствие от поездки, от экскурсии, от полученных знаний.
Огромнейшая БЛАГОДАРНОСТЬ Любови за интересное путешествие 💯🌹🫶❗ Получили удовольствие от поездки, от экскурсии, от полученных знаний.
Огромнейшая БЛАГОДАРНОСТЬ Любови за интересное путешествие 💯🌹🫶❗ Получили удовольствие от поездки, от экскурсии, от полученных знаний.
Огромнейшая БЛАГОДАРНОСТЬ Любови за интересное путешествие 💯🌹🫶❗ Получили удовольствие от поездки, от экскурсии, от полученных знаний.
Огромнейшая БЛАГОДАРНОСТЬ Любови за интересное путешествие 💯🌹🫶❗ Получили удовольствие от поездки, от экскурсии, от полученных знаний.
Огромнейшая БЛАГОДАРНОСТЬ Любови за интересное путешествие 💯🌹🫶❗ Получили удовольствие от поездки, от экскурсии, от полученных знаний.
Огромнейшая БЛАГОДАРНОСТЬ Любови за интересное путешествие 💯🌹🫶❗ Получили удовольствие от поездки, от экскурсии, от полученных знаний.
Любовь
Любовь
Ответ организатора:
Спасибо огромное за тёплые слова!
Я рада, что вам все понравилось, приезжайте к нам ещё🌺!
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Вадим
Отличная программа, а Любовь отличный экскурсовод и человек с душой. Узнали от неё много интересного. Маршрут был в спокойном темпе, было время и на фото и на вопросы. И даже проливной дождь во время экскурсии не смог испортить отличные впечатления. Спасибо, Любовь!
Отличная программа, а Любовь отличный экскурсовод и человек с душой. Узнали от неё много интересного. Маршрут
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Светлана
Добрый день,вчера были на экскурсии Свияжск и Иннополис,спасибо большое гиду Любови,очень интересно и познавательно все рассказывает и показывает,нам очень все понравилось,рекомендуем 👍👍👍
Добрый день,вчера были на экскурсии Свияжск и Иннополис,спасибо большое гиду Любови,очень интересно и познавательно все рассказывает
Добрый день,вчера были на экскурсии Свияжск и Иннополис,спасибо большое гиду Любови,очень интересно и познавательно все рассказывает
Добрый день,вчера были на экскурсии Свияжск и Иннополис,спасибо большое гиду Любови,очень интересно и познавательно все рассказывает
Добрый день,вчера были на экскурсии Свияжск и Иннополис,спасибо большое гиду Любови,очень интересно и познавательно все рассказывает
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Н
Очень интересная экскурсия, много узнали нового и интересного. Получили ответы на все вопросы. Мастер своего дела! Спасибо большое, будем рекомендовать друзьям!
Очень интересная экскурсия, много узнали нового и интересного. Получили ответы на все вопросы. Мастер своего дела!
Очень интересная экскурсия, много узнали нового и интересного. Получили ответы на все вопросы. Мастер своего дела!
Любовь
Любовь
Ответ организатора:
Наталья, благодарю за отзыв!
Рада, что вам все понравилось🌸
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Жанна
Спасибо большое нашему экскурсоводу Любови за интересный и познавательный, содержательный и компетентный экскурс в будущее и прошлое Татарстана. Иннополис - завораживает своим размахом и технологиями. На машине времени с нашим
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экскурсоводом Любовью, мы затем попали в прошлое, времена Ивана Грозного! Восхищает уровень познания исторических фактов нашего гида. Шесть часов пролетело незаметно в увлекательной беседе. Мы очень благодарны вам, Любовь, за чудесный день!

Спасибо большое нашему экскурсоводу Любови за интересный и познавательный, содержательный и компетентный экскурс в будущее и
Спасибо большое нашему экскурсоводу Любови за интересный и познавательный, содержательный и компетентный экскурс в будущее и
Спасибо большое нашему экскурсоводу Любови за интересный и познавательный, содержательный и компетентный экскурс в будущее и
Спасибо большое нашему экскурсоводу Любови за интересный и познавательный, содержательный и компетентный экскурс в будущее и
Спасибо большое нашему экскурсоводу Любови за интересный и познавательный, содержательный и компетентный экскурс в будущее и
Спасибо большое нашему экскурсоводу Любови за интересный и познавательный, содержательный и компетентный экскурс в будущее и
Спасибо большое нашему экскурсоводу Любови за интересный и познавательный, содержательный и компетентный экскурс в будущее и
Спасибо большое нашему экскурсоводу Любови за интересный и познавательный, содержательный и компетентный экскурс в будущее и
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