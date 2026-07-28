Приглашаю в путешествие, где вы сможете погрузиться в прошлое Татарстана и ненадолго заглянуть в его будущее. На острове Свияжск мы посетим действующий православный монастырь и полюбуемся древними фресками. А в Иннополисе — одном из самых молодых городов России — рассмотрим футуристичные здания и суперсовременный IT-университет.

Описание экскурсии

Высокотехнологичный Иннополис

Иннополис известен на всю страну как «город будущего». Проезжая по его улицам, можно встретить беспилотное такси и роботов-курьеров. Вы узнаете, когда был заложен его первый камень и какой архитектор отвечал за первоначальную застройку. А еще увидите, где живут студенты IT-университета — одного из самых дорогих учебных заведений страны. Покажу я и другие объекты городской инфраструктуры: школу, детский сад, магазины и спорткомплекс.

Остров-град Свияжск

Вы узнаете, когда, кем и в какие сроки был построен Свияжск. Рассмотрите Троицкую деревянную церковь и посетите Успенский Богородицкий мужской монастырь 16 века. Погуляете по колоритным улочкам и понаблюдаете за жизнью местных. Оцените центральную Рождественскую площадь и полюбуетесь живописной Свиягой, окружающей остров со всех сторон. А также побываете в развлекательном комплексе Ленивый Торжок, где можно пострелять из лука, примерить наряды царей, выковать монету и попробовать местную медовуху.

Организационные детали