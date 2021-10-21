3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск

Посетить старинный остров, «город будущего» и храм всех религий на авто-пешеходной экскурсии

5
24 отзыва
Приглашаю исследовать интересные места за пределами Казани! Вы оцените похожий на арт-объект Вселенский храм, погрузитесь в историю «града хитросотворенного» Свияжска и прикоснетесь к миру высоких технологий в Иннополисе.

Я не дам вам заскучать и расскажу о прошлом и настоящем этих колоритных, не похожих друг на друга мест.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск

Что вас ожидает

Вселенский храм

На территории этого необычного храма не проводятся богослужения. Это островок свободного творчества, объединяющий людей разных национальностей и вероисповеданий. Я раскрою, каким религиям и конфессиям посвящены причудливые башни и залы. Проведу вас по действующим выставкам и расскажу о создателе этого необыкновенного места Ильдаре Ханове: что его вдохновило и с какими трудностями ему пришлось столкнуться.

Современный наукоград

Иннополис позиционируется как будущая IT-столица России. Проезжая по его современным улицам, вы услышите много интересных фактов: как и зачем появился этот город, как стать его жителем, как поступить в местный университет и как в нем выстроены процессы. Оцените необычную архитектуру зданий технопарков, учебных корпусов и спортивного комплекса. Посмотрите на жилые кварталы, беспилотное такси и роботов-доставщиков.

Остров-град Свияжск

Вы узнаете, к какой хитрости прибегнул Иван Грозный для его строительства, как и почему выбрали это место. Осмотрите Успенский монастырь, зайдете в собор Богоматери Всех Скорбящих Радости в неовизантийском стиле и в деревянную Троицкую церковь. Пройдете по старинным улочкам и раскроете, почему Свияжск называли «островом скорби и печали», как он связан с классиками русской литературы и какую роль сыграл в истории государства Российского.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Вселенский храм — 100 р. с человека, Свияжск — 100 р. взрослые, 80 р. льготные.
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 12 лет (в машине нет детского кресла)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Елена
Елена
Здравствуйте! Я Елена, аккредитованный гид по Казани и Свияжску. Занимаюсь любимым делом с 2015 года. Являюсь членом гильдии экскурсоводов Казани. До этого работала в музее, в картинной галерее. Мне доставляет огромное удовольствие знакомить гостей с нашим городом, показывать его окрестности, делиться знаниями и опытом. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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24 настоящих отзыва от туристов

Наталья
21 окт 2021
Экскурсия изумительная. ) Мне понравилось все, что было довольно неожиданно, так как особых ожиданий после красот Казани и Йошкар-Олы, честно говоря, не было. Большая благодарность Елене за непринужденное общение, за профессионализм, яркие интересные рассказы, за четкое прохождение экскурсии. Мы были очарованы Вселенским храмом. Если бы имели возможность, провели бы там гораздо больше времени. Это необыкновенное место с своей неповторимой аурой. Огромная благодарность, пожелание долгих лет, добра, энергии и продолжения творческого пути уникальному человеку: зодчему, художнику, иконописцу Ильгизу Ханову, с которым мы имели честь познакомиться. Очень хочется, чтобы о проекте таких замечательных людей, как Ильгиз и Ильдар Хановы, узнали как можно большее количество людей. С удовольствием купила книгу о создателе Международного культурного центра духовного единения. Если когда-нибудь судьба снова приведет меня в Казань, обязательно посещу это место еще раз.
Посещение Иннополиса добавило изюминки в нашу экскурсию. Современная архитектура IT-университета, беспилотные такси (ой, как хотелось прокатиться. ), забавные роботы- доставщики еды, рассказы Елены о сегодняшнем и завтрашнем дне Иннополиса, все было очень увлекательно. Поразили меня маленькие пальмочки в небольших горшках, которые парили над стойкой менеждера в технопарке им. Попова и живые зеленые стены в зале. Было интересно пообедать рядом с людьми - которые творят наше будущее.
Ну и, конечно, Свияжск. Просторы, необыкновенная история острова-крепости, посещение храмов и прогулка по городу. С колокольни великолепные виды на окрестности. Очень жаль, что не увидели фрески Успенского собора, они были непосещаемы в это время, но Елена подробно рассказала нам о них, проиллюстрировав открытками, что также было занимательно.
На обратном пути Елена очень интересно отвечала на родившиеся у нас вопросы по теме экскурсии и на другие темы, связанные с историей Казани. Экскурсию очень советую!
Марина
19 окт 2021
Экскурсия с Еленой впечатлила, маршрут замечательный, в каждом пункте останавливались, не торопясь осматривали, получили массу информации. Муж активно интересуется историей России, с его стороны было множество вопросов, Елена все подробно рассказывала, дискутировали. В машине комфортно, с нами был ребенок 7 лет, ехал в детском кресле. Сын на следующий день цитировал экскурсовода)
Н
17 окт 2021
Елена умница.
Выдала много информации по ходу поездки, также отвечала на все дополнительные вопросы (по делу и не очень))
Особенно понравилось, что информация была без личной оценки и освещалась с разных сторон.
Ирина
16 окт 2021
Экскурсия в компании Елены - это небольшое путешествие в настоящее (Вселенский храм), в будущее (Иннополис) и в прошлое (о. Свияжск). Елена много интересного рассказала про историю Татарстана. Экскурсия прошла четко, незабываемо. На всех объектах стоит побывать. Это своеобразные "места силы, веры".
Вселенский храм - место, где люди верят в созидание, искусство, в людей.
Иннополис - это место, где люди верят в разум, технологии, в будущее.
Остров-град Свияжск - там, где верят в высшие силы, в Бога.
Все объекта заряжены энергетически и оставляют след в душе.
А в сопровождении Елены - это путешествие - удовольствие!
Д
5 окт 2021
Чудесный гид Елена познакомила нас не только с историей, но и современной жизнью Татарстана. Мгновенно подстраивалась под наши интересы, переключаясь по ходу экскурсии на то, что было интересно именно нам. Видно, что гид не выкладывает заранее заученную информацию, а ловко маневрирует знаниями во многих областях. Елена всегда живо отвечала на все наши вопросы и видно было, что ей самой доставляет удовольствие давать полноценные и развёрнутые ответы. Экскурсия прошла легко и непринуждённо, при этом очень насыщенно и интересно. Мы побывали и в самом новом современном городе России, и в пропитанном стариной древнем Свияжске. Такие разные места, но при этом каждое по своему интересно.
Обязательно порекомендую Елену друзьям и сама с радостью повторю экскурсию с ней при очередной поездке в Казань!
Л
2 окт 2021
Замечательный гид Елена. Подробный интерксный рассказчик. Ответила на все вопросы. Рекомендую, как экскурсию, так и гида.
Ю
30 сен 2021
Огромное спасибо за шикарную экскурсию. Видно что человек влюблён в Татарстан и в историю вообще. Всем рекомендую и буду рекомендовать друзьям. Приятная речь (думаю все понимают когда бывает неприятно слушать экскурсовода). Очень лёгкая подача даже исторических моментов. А самое главное на столько интересно построен рассказ что не устаёшь даже от длительного повествования. Ещё не маловато что гид очень воспитанный и корректный чем к сожалению не могут похвастать многие гиды. Вообщем огромное спасибо Елене и трипстеру.
Юрий
24 сен 2021
Все было отлично. И места, где побывали и то, как Елена рассказывала. Вселенский храм - специфическое место, но то, что там побывал - не жалею. В Свияжске пообедали в замечательной трапезной. Времени на все не хватило - в Свияжск можно приезжать на целый день
Е
23 сен 2021
Были на экскурсии 3 в 1 Вселенский храм, Иннополис и Свияжск. Экскурсия просто потрясающая. За один день мы побывали в будущем- покатались на беспилотном такси, увидели робота доставщика, да и сам город оказался очень интересным. Затем окунулись в прошлое. Свияжск очень красив. Гид Елена интересный рассказчик и очень приятный человек. Огромное спасибо за экскурсию.
Вероника
20 сен 2021
Очень интересная и красивая экскурсия. Много интересных фактов и Елена прекрасный рассказчик.
О
14 сен 2021
Большое спасибо Елене за чудесную экскурсию! Экскурсия очень разносторонняя, разнообразная и разноплановая. Понравилось все - и необычный Вселенский храм, и современнейший Иннополис с его роботами-доставщиками еды и, конечно же, Свияжск! Несмотря на то, что немного попали под дождь, в экскурсии ничуть не разочаровались, все прошло очень хорошо, за что еще раз спасибо Елене! Всем рекомендуем!
Т
9 сен 2021
Очень интересная экскурсия. Гид Елена великолепный рассказчик. Отличное знание предмета. Отвечает на все вопросы. Всем рекомендую
К
8 сен 2021
Успех любой туристической поездки зависит от множества самых разных факторов. Но один из главных, на мой взгляд, это хороший экскурсовод. Елена Аввакумова, которая была нашим гидом по Казани, Свияжску и Иннополису, достойна только самых восторженных отзывов.
Пунктуальная, приятная в общении, Елена к тому же обладает поистине энциклопедическими знаниями. Она готова ответить практически на любой ваш вопрос. И неважно, касается он истории Свияжска или событий суперсовременного Иннополиса, интересных фактов из области литературы, географии, искусства. .
Елена - прекрасный водитель. И на её автомашине мы проделали путь от Казани до Свияжска и обратно, наслаждаясь местными пейзажами и слушая интереснейшие рассказы экскурсовода.
Наша поездка в Казань оказалась незабываемой, в том числе во многом благодаря и Елене Аввакумовой. Огромное спасибо и наши самые положительные рекомендации!
С
7 сен 2021
Были а Казани с мужем, экскурсию выбирали заранее, ориентировались на отзывы и все оказалось даже лучше, чем ожидали. Брали экскурсию 3 в 1 "Храм….., Иноп…, Свияжск" Елена, кладец знаний по истории Казани. С любовью рассказывает и о том, что было и об изменениях и развитии Казани сегодня. 7-и часовая экскурсия прошла(сказать "пролетела " нельзя, она была длинная и познавательная) в удовольствие, а Казань, глазами Елены, нам очень понравилась. Остров- град Свияжск для знакомства с Казанью обязателен, берите Елену в попутчики, не пожалеете. Спасибо большое Елене и Трипстеру за информацию.
И
22 авг 2021
Это была глобальная экскурсия и очень разнонаправленная. Вселенский Храм- храм всех религий. Если вы заранее не готовились к такой экскурсии, то лучше идти с гидом. Слишком много создатели заложили в его фундамент, вложили сердце, душу, мысли (может, и спорные, но искренние) в это строительство (бесконечное). И это такой посыл к единению людей, что если бы все хоть на десятую долю прониклись идеей Вселенского Храма, может, стали терпимее, спокойнее, добрее друг к другу.
А Иннополис - это совсем-совсем другое пространство. С одной стороны, попытка создать город науки будущего (но футуризма маловато), с другой - пустые пространства с минимумом людей. Очень неоднозначное впечатление, но посмотреть, послушать про суть этого пространства, что хотели получить в результате - стоит.
И, наконец, Свияжск! Да, туда лучше ехать водным транспортом (только вот он очень слабо развит в Казани). Но даже из машины когда открывается вид на этот город- почти остров, дух захватывает. А день был очень, жаркий, очень ветреный, и серые волны Свияги и Щуки производили впечатление почти моря. Т. к. мы опоздали на ближайший вход в собор, то гуляли по территории, а Елена рассказывала историю этого места. Ну всё здесь перемешалось: и Иван Грозный, и гражданская война, Троцкий, и судьба монастыря в советское время. За одну поездку всё не охватить, надо ехать с ночевкой, обойти весь остров пешком не спеша, и предварительно почитать, всё что сможете откопать в исторических хрониках. А в собор попала на следующий сеанс, и посмотрела прекрасную роспись, такое цветочное оформление окон - тонкое, изящное, изысканное по цветам, редкость для соборов… Так что Елене огромное спасибо, что помимо интересного рассказа пробудила желание узнать что-то еще по этой теме и, главное! - вернуться в Казань и Свияжск.
Ещё 9 отзывов

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