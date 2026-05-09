Посетить старинный остров, «город будущего» и храм всех религий на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю исследовать интересные места за пределами Казани! Вы оцените похожий на арт-объект Вселенский храм, погрузитесь в историю «града хитросотворенного» Свияжска и прикоснетесь к миру высоких технологий в Иннополисе.
Я не дам вам заскучать и расскажу о прошлом и настоящем этих колоритных, не похожих друг на друга мест.
На территории этого необычного храма не проводятся богослужения. Это островок свободного творчества, объединяющий людей разных национальностей и вероисповеданий. Я раскрою, каким религиям и конфессиям посвящены причудливые башни и залы. Проведу вас по действующим выставкам и расскажу о создателе этого необыкновенного места Ильдаре Ханове: что его вдохновило и с какими трудностями ему пришлось столкнуться.
Современный наукоград
Иннополис позиционируется как будущая IT-столица России. Проезжая по его современным улицам, вы услышите много интересных фактов: как и зачем появился этот город, как стать его жителем, как поступить в местный университет и как в нем выстроены процессы. Оцените необычную архитектуру зданий технопарков, учебных корпусов и спортивного комплекса. Посмотрите на жилые кварталы, беспилотное такси и роботов-доставщиков.
Остров-град Свияжск
Вы узнаете, к какой хитрости прибегнул Иван Грозный для его строительства, как и почему выбрали это место. Осмотрите Успенский монастырь, зайдёте в собор Богоматери Всех Скорбящих Радости в неовизантийском стиле и в деревянную Троицкую церковь. Пройдёте по старинным улочкам и раскроете, почему Свияжск называли «островом скорби и печали», как он связан с классиками русской литературы и какую роль сыграл в истории государства Российского.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: Вселенский храм — 300 ₽ с чел., Свияжск — 170 ₽/взрослые, 150 ₽/льготные
Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 12 лет (в машине нет детского кресла)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1299 туристов
Здравствуйте! Я Елена, аккредитованный гид по Казани, Свияжску и Болгар. Занимаюсь любимым делом с 2015 года. Являюсь членом гильдии экскурсоводов Казани. До этого работала в музее, в картинной галерее. Мне доставляет огромное удовольствие знакомить гостей с нашим городом, показывать его окрестности, делиться знаниями и опытом. Надеюсь на скорую встречу с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 223 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Экскурсия ооочень понравилась!!! Ехали на комфортном авто. Экскурсовод Елена - гуру своего дела👍🏻. Так увлекательно рассказывает!!! Маршрут экскурсии отлично построен. Мы были в Казани врервые. По пути Елена нас познакомила читать дальшеуменьшить
с историей города, показала и рассказала о местных достопримечательностях. За один день побывали в трёх замечательных местах: Храм всех религий, Иннополис, Свияжск. Нам даже 7 часов было мало, хотелось слушать Елену бесконечно! Очень рекомендую данную экскурсию с гидом Еленой!!! Мы остались в диком восторге!!! 🫶🏻
Елена
Ответ организатора:
Спасибо большое, Светлана, за прекрасный отзыв! Очень рада, что вам понравилась экскурсия 🤓
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О
Ольга
Все восторженные отзывы об экскурсии - правда! Елена - прекрасный гид, экскурсию подстроила под наши пожелания, рассказывала очень интересно и в правильном темпе: с одной стороны - достаточно активно, чтобы читать дальшеуменьшить
мы не заскучали, с другой - очень комфортно для восприятия. Честно говоря, когда я увидела Вселенский храм, у меня возникло невысказанное желание проехать мимо, но при посещении Елене удалось передать своё теплое и очень личное отношение к этому месту, созданному и создаваемому ещё руками многих увлечённых и талантливых мастеров. Елена, большое Вам спасибо!
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Д
Дмитрий
Замечательный, позитивный, очень познавательный тур. Чудесно провели время, семь часов пролетели практически незаметно в хорошей компании. Организация, качество проведения экскурсии, объем информации не только об объектах нашего путешествия, но и по Казани в целом все однозначно заслуживает Отлично! Елена, огромное спасибо за вашу работу. Обязательно к вам вернемся))
Елена
Ответ организатора:
Дмитрий, спасибо большое вашей любознательной компании за отзыв🙌 Очень рада, что вы остались довольны☺️
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И
Иванов
20 апреля 2026г. 2026г. мы ездили из Казани во Вселенский храм, Иннополис и Свияжск с гидом Еленой. Во Вселенском храме был подробный рассказ в каждом помещении, познакомились с создателем храма. В читать дальшеуменьшить
Иннополисе зашли в одно здание, объехали с рассказом всю территорию. В Свияжске побывали в двух монастырях, прошлись по острову. Все это не торопясь, с подробной информацией, получили исчерпывающие ответы на все вопросы. Получили огромное удовольствие от поездки и от общения с Еленой. Спасибо!
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Г
Гладышева
Эта экскурсия превзошла все мои ожидания! С первых минут стало ясно, что нас ведет не просто гид, а настоящий знаток своего дела, влюбленный в историю и культуру того места, куда читать дальшеуменьшить
мы отправились. Каждое слово, каждая деталь были поданы с такой увлеченностью, что невозможно было остаться равнодушным. Время действительно пролетело незаметно, оставив после себя не только новые знания, но и яркие, незабываемые впечатления.
Елена
Ответ организатора:
Светлана, спасибо большое за тёплые слова🙌 Я очень рада, что вам понравилась экскурсия🫶
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Екатерина
Очень насыщенная экскурсия: вселенский храм, Иннополис, Свияжск, однако день пролетел незаметно. Информация в доступной и интересной форме для каждого, ответы на все интересующие вопросы. Можно корректировать время для фото и посещения исторических объектов. Елена - знающий свое дело экскурсовод. Очень эрудированна и внимательна к запросам клиентов. Рекомендуем экскурсию, впечатлений на все 💯 %!!!
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