Приглашаю исследовать интересные места за пределами Казани! Вы оцените похожий на арт-объект Вселенский храм, погрузитесь в историю «града хитросотворенного» Свияжска и прикоснетесь к миру высоких технологий в Иннополисе. Я не дам вам заскучать и расскажу о прошлом и настоящем этих колоритных, не похожих друг на друга мест.

Описание экскурсии

Вселенский храм

На территории этого необычного храма не проводятся богослужения. Это островок свободного творчества, объединяющий людей разных национальностей и вероисповеданий. Я раскрою, каким религиям и конфессиям посвящены причудливые башни и залы. Проведу вас по действующим выставкам и расскажу о создателе этого необыкновенного места Ильдаре Ханове: что его вдохновило и с какими трудностями ему пришлось столкнуться.

Современный наукоград

Иннополис позиционируется как будущая IT-столица России. Проезжая по его современным улицам, вы услышите много интересных фактов: как и зачем появился этот город, как стать его жителем, как поступить в местный университет и как в нем выстроены процессы. Оцените необычную архитектуру зданий технопарков, учебных корпусов и спортивного комплекса. Посмотрите на жилые кварталы, беспилотное такси и роботов-доставщиков.

Остров-град Свияжск

Вы узнаете, к какой хитрости прибегнул Иван Грозный для его строительства, как и почему выбрали это место. Осмотрите Успенский монастырь, зайдёте в собор Богоматери Всех Скорбящих Радости в неовизантийском стиле и в деревянную Троицкую церковь. Пройдёте по старинным улочкам и раскроете, почему Свияжск называли «островом скорби и печали», как он связан с классиками русской литературы и какую роль сыграл в истории государства Российского.

Организационные детали