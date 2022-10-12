Это неклассическое знакомство с настоящей Казанью. Куда ходят местные и где любят проводить время? Что предпочитают из еды? Вы увидите как нашумевшие достопримечательности, так и неизведанные; заглянете в музей с говорящим названием на дегустацию и поужинаете в ресторане.

Что вас ожидает

Казань красивая и вкусная

В этой экскурсии мы не только бродим по улицам и рассматриваем памятники, но и лучше узнаём город через местную кухню. Гастрономическая часть будет в середине экскурсии, а в начале и в конце — гуляем по городу. Вот что у нас в программе:

Улица Баумана с её купеческими домами 19 века — это одна из самых живописных улиц в городе. Гид расскажет, чем она была раньше и как со временем преобразилась.

Колокольня Богоявленского собора, старинная и окутанная легендами.

Музей «Самогон», где вы попробуете 3 вида горячительного напитка по русским рецептам.

Ужин в ресторане татарской кухни Тюбетей.

Петербургская улица и легендарный Казанский Кремль.

Организационные детали

Дополнительные расходы: затраты на сувениры

Место встречи

Начало экскурсии в районе метро Суконная Слобода. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.