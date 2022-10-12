Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон

Казань глазами местного жителя

Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
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Что вас ожидает 🤩

  • Улица Баумана с её купеческими домами 19 века — это одна из самых живописных улиц в городе. Гид расскажет, чем она была раньше и как со временем преобразилась.
  • Колокольня Богоявленского собора, старинная и окутанная легендами.
  • Музей «Самогон», где вы попробуете 3 вида горячительного напитка по русским рецептам.
  • Ужин в ресторане татарской кухни Тюбетей.
  • Петербургская улица и легендарный Казанский Кремль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Это неклассическое знакомство с настоящей Казанью. Куда ходят местные и где любят проводить время? Что предпочитают из еды? Вы увидите как нашумевшие достопримечательности, так и неизведанные; заглянете в музей с говорящим названием на дегустацию и поужинаете в ресторане.

Что вас ожидает

Казань красивая и вкусная

В этой экскурсии мы не только бродим по улицам и рассматриваем памятники, но и лучше узнаём город через местную кухню. Гастрономическая часть будет в середине экскурсии, а в начале и в конце — гуляем по городу. Вот что у нас в программе:
Улица Баумана с её купеческими домами 19 века — это одна из самых живописных улиц в городе. Гид расскажет, чем она была раньше и как со временем преобразилась.
Колокольня Богоявленского собора, старинная и окутанная легендами.
Музей «Самогон», где вы попробуете 3 вида горячительного напитка по русским рецептам.
Ужин в ресторане татарской кухни Тюбетей.
Петербургская улица и легендарный Казанский Кремль.

Организационные детали

Дополнительные расходы: затраты на сувениры

Место встречи

Начало экскурсии в районе метро Суконная Слобода. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ужин и дегустация самогона
Где начинаем и завершаем?
Начало: 420111,Казань, Респ. Татарстан, ул. Баумана, 51
Завершение: Тюбетей ул. Кремлевская, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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