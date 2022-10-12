Улица Баумана с её купеческими домами 19 века — это одна из самых живописных улиц в городе. Гид расскажет, чем она была раньше и как со временем преобразилась.
Колокольня Богоявленского собора, старинная и окутанная легендами.
Музей «Самогон», где вы попробуете 3 вида горячительного напитка по русским рецептам.
Ужин в ресторане татарской кухни Тюбетей.
Петербургская улица и легендарный Казанский Кремль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Это неклассическое знакомство с настоящей Казанью. Куда ходят местные и где любят проводить время? Что предпочитают из еды? Вы увидите как нашумевшие достопримечательности, так и неизведанные; заглянете в музей с говорящим названием на дегустацию и поужинаете в ресторане.
Что вас ожидает
Казань красивая и вкусная
В этой экскурсии мы не только бродим по улицам и рассматриваем памятники, но и лучше узнаём город через местную кухню. Гастрономическая часть будет в середине экскурсии, а в начале и в конце — гуляем по городу. Вот что у нас в программе:
Улица Баумана с её купеческими домами 19 века — это одна из самых живописных улиц в городе. Гид расскажет, чем она была раньше и как со временем преобразилась.
Колокольня Богоявленского собора, старинная и окутанная легендами.
Музей «Самогон», где вы попробуете 3 вида горячительного напитка по русским рецептам.
Ужин в ресторане татарской кухни Тюбетей.
Петербургская улица и легендарный Казанский Кремль.
Организационные детали
Дополнительные расходы: затраты на сувениры
Место встречи
Начало экскурсии в районе метро Суконная Слобода. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Ужин и дегустация самогона
Где начинаем и завершаем?
Начало: 420111,Казань, Респ. Татарстан, ул. Баумана, 51
Завершение: Тюбетей ул. Кремлевская, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.