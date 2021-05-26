Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Осмотреть главные памятники и прикоснуться к истории древнего города во время прогулки по кремлю
Какие секреты скрывает царица Казань? Вы узнаете, где ханы спрятали несметные сокровища, услышите легенду о главной святыне города и познакомитесь с культурой, традициями и национальным колоритом республики.
Мы объедем главные достопримечательности, исследуем район старо-татарской слободы и насладимся ансамблем Казанского кремля.
Проезжая по ярким шумным улочкам и старинным площадям, любуясь живописными видами и слушая городские легенды, вы приоткроете самобытную красоту столицы Татарстана. Мы коснемся основных вех истории города и сделаем несколько остановок у культовых мест. В нашей программе:
Богородицкий монастырь, где хранится почитаемая Казанская икона Божией Матери,
Кукольный театр «Экият», восхищающей своим удивительным фасадом;
Старо-татарская слобода со старинными мечетями и легендарным озером Кабан.
Из окна комфортабельного автомобиля вы увидите знаменитое здание-парусник Татарского академического театра им Г. Камала, дворец бракосочетаний «Казан», традиционную деревню «Туган Авылым» с памятником эчпочмаку и Казанский Университет, где учились В. И. Ульянов-Ленин, писатели С. Т. Аксаков и Л. Н. Толстой. Мы проедем мимо площади Свободы и поговорим о культурной жизни города, а после отправимся на пешеходную прогулку по сердцу столицы.
Кремль Казанский
Мы поговорим об истории строительства и реконструкции главного символа республики — мечети «Кул Шариф», вспомним легенду о «падающей» башне ханши Сююмбике и подивимся красоте губернаторского дворца. На территории кремля вы увидите старинный Благовещенский собор, корпус Юнкерского училища, ныне вмещающий в себя три главных городских музея, а также Спасскую башню с «малиновым» звоном. Со смотровой площадки вы полюбуетесь Дворцом Земледельцев и панорамой на реку Казанку.
Организационные детали
Внимание! Экскурсия либо начинается у стен Казанского кремля, либо там заканчивается
Транспортное обслуживание включено в стоимость
Отдельно оплачиваются билеты в музей-заповедник Казанский кремль: полный — 190 ₽/чел., льготный — 180 ₽/чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место встречи согласовывается предварительно с гостем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльза — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1036 туристов
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Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
Наталья
Наша экскурсия по Казани была неожиданно осложнена тем, что у нашей бабушки, самой старшей (84х-летней) экскурсантки разболелось колено. Наш гид (Булат) сумел оперативно подстроиться под нашу проблему, построив экскурсию так, читать дальшеуменьшить
что все ее участники остались довольны. Экскурсия получилась интресная, насыщенная, но не перегруженная. Отдельно хочу отметить мастерство рассказчика (гида). Он не просто излагал сухие факты, а рассказывал интересно,"держал" свою пусть и небольшую, но все-таки аудиторию. Спасибо за прекрасную экскурсию!
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О
Ольга
Экскурсию провела Рената, много всего рассказала и показала, причем не только характерные для обзорной экскурсии "открыточные" места, но и парочку таких, посмотреть которые гости города сами бы вряд ли догадались. Рассказывала интересно, иногда загадывала загадки на внимательность. Ответила на вопросы, дала нужные советы. Хорошо знает и любит свой город. Понравились и экскурсия, и сама Рената, приятная и добрая девушка. Спасибо!
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Ж
Жукова
Спасибо гиду Аделя за отличную экскурсию по городу. За 4 часа мы прошлись по Кремлю, зашли в мечеть и храм, поехали на машине по разным красивым и значимым местам города. читать дальшеуменьшить
В машине крутили головой по разным сторонам, а нам все показывали и рассказывали - идеально после долгих прогулок)) Вообщем всем рекомендую Аделю! Очень классная, интересно рассказывает и отвечает на все вопросы грамотно и компетентно.
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Юлия
Экскурсию проводила Рината. Понравилось все. Замечательно, что экскурсовод смогла без проблем подстроить маршрут и фокус изложения истории, сообразуясь с нашими интересами. Очень хорошо ориентируется не только в древней, но и современной истории Казани. Обязательно обратимся к Ринате, когда еще раз приедем, и будем ее рекомендовать друзьям.
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Никита
Увлекательная экскурсия по нестандартному маршруту. Красота ночного города никого не оставит равнодушным. Атмосферный экскурсовод, очень интересно рассказывает о другой стороне Казани (не только в историческом плане). Для тех, кто больше любит темное время суток очень рекомендую. Спасибо большое за экскурсию, все было великолепно
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Д
Дмитрий
Были на экскурсии «По Казани с широко открытыми глазами» 13 июня - остались очень довольны, в первый день в Казани это позволило погрузиться в атмосферу города, узнать про историю, местные достопримечательности и колорит. Отдельное спасибо, экскурсоводу - Аделе за живой и интересный рассказ.
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