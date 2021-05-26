Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Какие секреты скрывает царица Казань? Вы узнаете, где ханы спрятали несметные сокровища, услышите легенду о главной святыне города и познакомитесь с культурой, традициями и национальным колоритом республики. Мы объедем главные достопримечательности, исследуем район старо-татарской слободы и насладимся ансамблем Казанского кремля.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Первое знакомство

Проезжая по ярким шумным улочкам и старинным площадям, любуясь живописными видами и слушая городские легенды, вы приоткроете самобытную красоту столицы Татарстана. Мы коснемся основных вех истории города и сделаем несколько остановок у культовых мест. В нашей программе:

Богородицкий монастырь, где хранится почитаемая Казанская икона Божией Матери,

Кукольный театр «Экият», восхищающей своим удивительным фасадом;

Старо-татарская слобода со старинными мечетями и легендарным озером Кабан.

Из окна комфортабельного автомобиля вы увидите знаменитое здание-парусник Татарского академического театра им Г. Камала, дворец бракосочетаний «Казан», традиционную деревню «Туган Авылым» с памятником эчпочмаку и Казанский Университет, где учились В. И. Ульянов-Ленин, писатели С. Т. Аксаков и Л. Н. Толстой. Мы проедем мимо площади Свободы и поговорим о культурной жизни города, а после отправимся на пешеходную прогулку по сердцу столицы.

Кремль Казанский

Мы поговорим об истории строительства и реконструкции главного символа республики — мечети «Кул Шариф», вспомним легенду о «падающей» башне ханши Сююмбике и подивимся красоте губернаторского дворца. На территории кремля вы увидите старинный Благовещенский собор, корпус Юнкерского училища, ныне вмещающий в себя три главных городских музея, а также Спасскую башню с «малиновым» звоном. Со смотровой площадки вы полюбуетесь Дворцом Земледельцев и панорамой на реку Казанку.

Организационные детали