Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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По Казани с широко открытыми глазами

Осмотреть главные памятники и прикоснуться к истории древнего города во время прогулки по Кремлю

Рустем
Рустем – экскурсионное агентство из Казани
Какие секреты скрывает царица Казань? Вы узнаете, где ханы спрятали несметные сокровища, услышите легенду о главной святыне города и познакомитесь с культурой, традициями и национальным колоритом республики.

Мы объедем главные достопримечательности 🏛️, исследуем район старо-татарской слободы и насладимся ансамблем Казанского кремля.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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По Казани с широко открытыми глазами
По Казани с широко открытыми глазами

Что вас ожидает

Первое знакомство
Проезжая по ярким шумным улочкам и старинным площадям, любуясь живописными видами и слушая городские легенды, вы приоткроете самобытную красоту столицы ⭐️ Татарстана. Мы коснемся основных вех истории 📖 города и сделаем несколько остановок у культовых мест. В нашей программе:

  • Богородицкий монастырь, где хранится почитаемая Казанская икона Божией Матери,
  • Кукольный театр «Экият», восхищающей своим удивительным фасадом;
  • Старо-татарская слобода со старинными мечетями и легендарным озером Кабан.

Из окна комфортабельного автомобиля вы увидите знаменитое здание-парусник Татарского академического театра им Г. Камала, дворец бракосочетаний «Казан», традиционную деревню «Туган Авылым» с памятником эчпочмаку и Казанский Университет, где учились В. И. Ульянов-Ленин, писатели С. Т. Аксаков и Л. Н. Толстой. Мы проедем мимо площади Свободы и поговорим о культурной жизни города, а после отправимся на пешеходную прогулку 👣 по сердцу столицы.

Кремль Казанский
Мы поговорим об истории строительства и реконструкции главного символа республики — мечети «Кул Шариф», вспомним легенду о «падающей» башне ханши Сююмбике и подивимся красоте губернаторского дворца. На территории кремля вы увидите старинный Благовещенский собор, корпус Юнкерского училища, ныне вмещающий в себя три главных городских музея, а также Спасскую башню с «малиновым» звоном. Со смотровой площадки вы полюбуетесь Дворцом Земледельцев и панорамой на реку Казанку.

Организационные детали

  • Внимание! На экскурсию ⛳ не допускаются туристы, у которых не будет медицинской маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
  • Транспортное обслуживание включено в стоимость
  • Отдельно оплачиваются билеты 🎫 в музей-заповедник Казанский Кремль: полный — 110 руб. /чел., льготный — 90 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 место встречи согласовывается предварительно с гостем
По Казани с широко открытыми глазами
По Казани с широко открытыми глазами
По Казани с широко открытыми глазами
По Казани с широко открытыми глазами
По Казани с широко открытыми глазами
По Казани с широко открытыми глазами
По Казани с широко открытыми глазами
По Казани с широко открытыми глазами
По Казани с широко открытыми глазами
По Казани с широко открытыми глазами
По Казани с широко открытыми глазами
По Казани с широко открытыми глазами
По Казани с широко открытыми глазами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Рустем
Рустем
Грамотные экскурсоводы, комфортабельный транспорт и низкие цены! Наша профессиональная команда предлагает экскурсии и туры на любой вкус, как для организованных групп, так и для индивидуальных туристов.
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