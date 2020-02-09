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  3. День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы

Все, что нужно узнать, увидеть и попробовать, чтобы поразиться культурному богатству города

Александр
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Александр – ваш гид
Вы обойдете практически весь Старый город: посетите Казань татарскую, русскую, парадную и почти на грани руин, рассмотрите все это с высоты птичьего полета и отведаете популярный местный фастфуд.

А по пути узнаете о коренном населении, эпохах и исторической символике Кремля, новаторских идеях 19-20 вв. и молодежных увлечениях 21-го.
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5.5 часов
До 5 человек
Встреча в Старо-Татарской слободе
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У этой экскурсии1 отзыв
5
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы

Что вас ожидает

Старо-татарская слобода: о коренном населении города
Прогулка начнется в квартале, где сохранились аутентичные дома и старинные мечети. Там вы узнаете, кто такие татары и кем были их предки, как они живут сейчас и какие обычаи соблюдают, что едят и как одеваются. Познакомитесь с убранством усадьбы богатого купца и осмотрите старейшую мечеть — Аль Марджани, где разберетесь в отличиях ортодоксального ислама от татарского. А неподалеку в торговой лавке попробуете казанский рахат лукум и татарский чай.

Казанский Арбат и историческая роль студгородка
На улице Баумана вы подниметесь по крутой лестнице на самую высокую колокольню города, чтобы ощутить масштабы Казани и разглядеть церковь, где был крещен Шаляпин. А затем прогуляетесь по университетскому городку, где перенесетесь в атмосферу российской империи, фундаментальных знаний и открытий; узнаете, как это место стало главной «штаб-квартирой» новаторских идей и революционных начал.

Гастрономия и непарадная Казань
В нашем городе остаются еще десятки зданий исторического наследия, которым требуется капитальный ремонт. Я помогу отодвинуть общую ширму благополучия и покажу полуразрушенный, а когда-то один из богатейших пассажей Казани, где казанская молодежь сегодня курит кальяны и играет в настольные игры. При желании, вы сможете к ним присоединиться и оценить мастерство кальянщиков. Также по пути я отведу вас к самой популярной локальной точке фастфуда, где непременно стоит попробовать кыстыбый, чтобы по-настоящему проникнуться местным колоритом.

Казанский Кремль: история единства народов и религий Татарстана
В сердце города вы познакомитесь с одним из самых красивых архитектурных памятников России. Побываете на территории Кремля, зайдете в Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф. Проследите этапы, которые прошел Кремль с древности, узнаете, как его меняли указы царей, императоров и президентов. И как здесь начали жить бок о бок две разные культуры и две мировых религии. А гуляя по современной Кремлевской набережной вдоль Казанки, вы откроете шикарные ракурсы для фотосессий.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута порядка 10 километров, необходимо подобрать удобную обувь и одежду по погоде.
  • Не включены в стоимость: подъем на колокольню 100₽/чел, кальян (при желании), билеты в Кремль 100₽/чел, расходы на общественный транспорт, чай, кофе и национальный фастфуд.
  • Учитывая объем информации и продолжительность экскурсии, прогулка рекомендуется детям-подросткам старше 16 лет, для кальянной ограничение 18+.
  • Во время экскурсии предполагается посещение культовых сооружений и памятника всемирного наследия ЮНЕСКО Казанский Кремль — на их территории запрещено находиться в состоянии алкогольного или иного опьянения. При несоблюдении данного условия гид и администрация Кремля в праве отказать в проведении экскурсии!
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Старо-Татарской слободе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Писатель. Лицензированный экскурсовод по памятникам ЮНЕСКО Казанский Кремль, Остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и на Голубые озёра. Я готов помочь вам лучше узнать наш город.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 февраля 2020
Брали экскурсию 8 февраля, экскурсия прошла великолепно! Во- первых благодаря глубочайшим знаниям Александра о родном крае, умении структурировать материал и интересной подаче.. Во-вторых, благодаря очень грамотно построенному маршруту. Несмотря на суровый мороз, мы не заметили, как пролетели 6 часов нашей прогулки. Рекомендуем экскурсию с Александром тем, кто хочет увидеть разноликую Казань.. спасибо большое!!

Александр проводит ещё 6 экскурсий

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