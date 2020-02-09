Что вас ожидает

Старо-татарская слобода: о коренном населении города

Прогулка начнется в квартале, где сохранились аутентичные дома и старинные мечети. Там вы узнаете, кто такие татары и кем были их предки, как они живут сейчас и какие обычаи соблюдают, что едят и как одеваются. Познакомитесь с убранством усадьбы богатого купца и осмотрите старейшую мечеть — Аль Марджани, где разберетесь в отличиях ортодоксального ислама от татарского. А неподалеку в торговой лавке попробуете казанский рахат лукум и татарский чай.

Казанский Арбат и историческая роль студгородка

На улице Баумана вы подниметесь по крутой лестнице на самую высокую колокольню города, чтобы ощутить масштабы Казани и разглядеть церковь, где был крещен Шаляпин. А затем прогуляетесь по университетскому городку, где перенесетесь в атмосферу российской империи, фундаментальных знаний и открытий; узнаете, как это место стало главной «штаб-квартирой» новаторских идей и революционных начал.

Гастрономия и непарадная Казань

В нашем городе остаются еще десятки зданий исторического наследия, которым требуется капитальный ремонт. Я помогу отодвинуть общую ширму благополучия и покажу полуразрушенный, а когда-то один из богатейших пассажей Казани, где казанская молодежь сегодня курит кальяны и играет в настольные игры. При желании, вы сможете к ним присоединиться и оценить мастерство кальянщиков. Также по пути я отведу вас к самой популярной локальной точке фастфуда, где непременно стоит попробовать кыстыбый, чтобы по-настоящему проникнуться местным колоритом.

Казанский Кремль: история единства народов и религий Татарстана

В сердце города вы познакомитесь с одним из самых красивых архитектурных памятников России. Побываете на территории Кремля, зайдете в Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф. Проследите этапы, которые прошел Кремль с древности, узнаете, как его меняли указы царей, императоров и президентов. И как здесь начали жить бок о бок две разные культуры и две мировых религии. А гуляя по современной Кремлевской набережной вдоль Казанки, вы откроете шикарные ракурсы для фотосессий.