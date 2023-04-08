От Кремля до Баумана

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Нас ждёт Кремль с легендарной башней Сююмбике. Мы посетим мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. А далее отправимся гулять по самой фешенебельной улице Казани — Кремлевской. Здесь Петербург соседствует с Парижем, а здания купеческих домов с православными храмами.
От Кремля до Баумана
От Кремля до Баумана
От Кремля до Баумана
От Кремля до Баумана
От Кремля до Баумана
От Кремля до Баумана
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Что вас ожидает:

  • Казанский Кремль
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Благовещенский собор XVI века
  • Башня Сююмбике
  • Национальный музей РТ
  • Петропавловский собор
  • Александровский пассаж
  • Парк Черное озеро
  • Арка влюбленных
  • Казанский Университет
  • Дом Ушковой
  • Богоявленская колокольня
  • Старая Проломная аптека
  • Площадь Тукая
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Описание

Что вас ожидает:

  • Перенеситесь в прошлое, совершив прогулку.
  • Мы совершим прогулку по Казанскому Кремлю. Пройдем по старинной улице и заглянем в самые укромные уголки, где вы сможете почувствовать себя средневековым жителем города. Вы восхититесь красотой и изяществом мечети Кул-Шариф и увидите, как устроена мечеть внутри. Узнаете, чем намаз отличается от азана и почему в убранстве мечети нет икон.
  • Побываем в Благовещенском соборе XVI века, где вы сможете прочувствовать атмосферу самого древнего храма города и увидеть старинные фрески. Полюбуемся на падающую башню Сююмбике. Уверяю, вас не оставит равнодушными захватывающий рассказ о легендарной казанской царице. Мы посетим смотровую площадку и полюбуемся Казанью с высоты Кремлевского холма. Ну а дальше мы отправляемся в XIX век и гуляем по старинному посаду. Улица Кремлевская, здесь жил казанский бомонд.

Мы увидим:

  • Александровский пассаж. Оценим масштаб самого крупного торгового центра Казани в XIX веке.
  • Петропавловский собор. Полюбуемся на один из красивейших храмов России. «Сказочный терем», «Пряничный домик», как только его не называют. Неизменно одно-восторг и восхищение. Вы рассмотрите его внутреннее убранство и окунетесь в теплую атмосферу старинного собора.
  • Дом Ушковой. Роскошный особняк 1908 года и удивительная история любви, над которой не властно время.
  • Казанский Университет. На время снова станем студентами, и заглянем в научный городок. Здесь бурлит студенческая жизнь уже более 200 лет. Известные имена, научные открытия, интересные факты. Отыщем памятник коту-ученому и загадаем самое заветное желание.
  • Колокольня Богоявленского собора. Уникальное сооружение на пешеходной улице Баумана. Загадочное переплетение древнерусских мотивов с геометрическими формами.
  • Старая Проломная аптека. Заглянем в самую старинную аптеку Казани, которая работает до сих пор! Перенесемся в XIX век, узнаем историю семьи Бренингов и увидим аптекарские инструменты.
  • Закончим прогулку на пешеходной улице Баумана.
  • Далее можно запланировать обед в кафе или ресторане. Я помогу с выбором вкусного места. С вас хорошее настроение, с меня- интересный рассказ и прекрасные фотографии на протяжении всего маршрута! Увидимся на экскурсии.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

понедельник-воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Билеты в Кремль: 130 руб. /взрослый, 100 руб. /льгот
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Кремлевская, д. 1, Казань
Завершение: ул. Баумана, 51, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник-воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Казанский кремль
Популярные места
История и культура
Петропавловский собор
Религиозные
Башня Сююмбике
Благовещенский собор
Дом Ушковой
Мечеть Кул Шариф
Казанский университет
Кремль

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