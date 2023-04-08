Нас ждёт Кремль с легендарной башней Сююмбике. Мы посетим мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. А далее отправимся гулять по самой фешенебельной улице Казани — Кремлевской. Здесь Петербург соседствует с Парижем, а здания купеческих домов с православными храмами.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Казанский Кремль
- Мечеть Кул-Шариф
- Благовещенский собор XVI века
- Башня Сююмбике
- Национальный музей РТ
- Петропавловский собор
- Александровский пассаж
- Парк Черное озеро
- Арка влюбленных
- Казанский Университет
- Дом Ушковой
- Богоявленская колокольня
- Старая Проломная аптека
- Площадь Тукая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Перенеситесь в прошлое, совершив прогулку.
- Мы совершим прогулку по Казанскому Кремлю. Пройдем по старинной улице и заглянем в самые укромные уголки, где вы сможете почувствовать себя средневековым жителем города. Вы восхититесь красотой и изяществом мечети Кул-Шариф и увидите, как устроена мечеть внутри. Узнаете, чем намаз отличается от азана и почему в убранстве мечети нет икон.
- Побываем в Благовещенском соборе XVI века, где вы сможете прочувствовать атмосферу самого древнего храма города и увидеть старинные фрески. Полюбуемся на падающую башню Сююмбике. Уверяю, вас не оставит равнодушными захватывающий рассказ о легендарной казанской царице. Мы посетим смотровую площадку и полюбуемся Казанью с высоты Кремлевского холма. Ну а дальше мы отправляемся в XIX век и гуляем по старинному посаду. Улица Кремлевская, здесь жил казанский бомонд.
Мы увидим:
- Александровский пассаж. Оценим масштаб самого крупного торгового центра Казани в XIX веке.
- Петропавловский собор. Полюбуемся на один из красивейших храмов России. «Сказочный терем», «Пряничный домик», как только его не называют. Неизменно одно-восторг и восхищение. Вы рассмотрите его внутреннее убранство и окунетесь в теплую атмосферу старинного собора.
- Дом Ушковой. Роскошный особняк 1908 года и удивительная история любви, над которой не властно время.
- Казанский Университет. На время снова станем студентами, и заглянем в научный городок. Здесь бурлит студенческая жизнь уже более 200 лет. Известные имена, научные открытия, интересные факты. Отыщем памятник коту-ученому и загадаем самое заветное желание.
- Колокольня Богоявленского собора. Уникальное сооружение на пешеходной улице Баумана. Загадочное переплетение древнерусских мотивов с геометрическими формами.
- Старая Проломная аптека. Заглянем в самую старинную аптеку Казани, которая работает до сих пор! Перенесемся в XIX век, узнаем историю семьи Бренингов и увидим аптекарские инструменты.
- Закончим прогулку на пешеходной улице Баумана.
- Далее можно запланировать обед в кафе или ресторане. Я помогу с выбором вкусного места. С вас хорошее настроение, с меня- интересный рассказ и прекрасные фотографии на протяжении всего маршрута! Увидимся на экскурсии.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
понедельник-воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Билеты в Кремль: 130 руб. /взрослый, 100 руб. /льгот
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Кремлевская, д. 1, КазаньЗавершение: ул. Баумана, 51, Казань
- Когда и сколько длится?
- Когда: понедельник-воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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