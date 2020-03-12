112 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Казань сквозь века

Во время обзорной поездки вы увидите «визитные карточки» города и узнаете историю его самых значимых зданий. Итак, в программе:

Старо-Татарская слобода — исторический район в центре Казани. Я расскажу, когда он сформировался и как развивался с течением времени. Вы увидите интереснейшие старинные архитектурные памятники, мечети и особняки татарских купцов.

— исторический район в центре Казани. Я расскажу, когда он сформировался и как развивался с течением времени. Вы увидите интереснейшие старинные архитектурные памятники, мечети и особняки татарских купцов. Озеро Кабан — самый известный городской водоем. Вы узнаете историю его названия и услышите таинственную легенду про ханские сокровища.

— самый известный городской водоем. Вы узнаете историю его названия и услышите таинственную легенду про ханские сокровища. Театр им. Камала — вас удивит необычное здание, в котором располагается академический театр с 1987 года. Оно напоминает огромный белый парус, стремящийся к небу.

— вас удивит необычное здание, в котором располагается академический театр с 1987 года. Оно напоминает огромный белый парус, стремящийся к небу. Татарская деревня «Туган Авылым» — вы погрузитесь в сельскую атмосферу и узнаете о быте и народных промыслах, не выезжая за пределы центра города. Я расскажу, когда и в честь какого события открылась деревня, и полюбилась ли она местным жителям.

— вы погрузитесь в сельскую атмосферу и узнаете о быте и народных промыслах, не выезжая за пределы центра города. Я расскажу, когда и в честь какого события открылась деревня, и полюбилась ли она местным жителям. Театр кукол «Экият» — крупнейший и один из старейших кукольных театров страны, расположенный в сказочном дворце.

— крупнейший и один из старейших кукольных театров страны, расположенный в сказочном дворце. Казанский университет — его архитектурный ансамбль занимает целый квартал на Кремлевской улице. Я расскажу главные вехи в истории знаменитого учебного заведения, основанного в 1804 году.

— его архитектурный ансамбль занимает целый квартал на Кремлевской улице. Я расскажу главные вехи в истории знаменитого учебного заведения, основанного в 1804 году. Площадь Свободы — культурный и административный центр Казани. Вы узнаете, какие общественные мероприятия здесь проходят и какие памятники располагаются.

— культурный и административный центр Казани. Вы узнаете, какие общественные мероприятия здесь проходят и какие памятники располагаются. Богородицкий монастырь — я расскажу историю его главной святыни — Иконы Казанской Божьей матери, подарившей жизнь монастырю.

Сокровища Кремля

Вы посетите главный символ столицы — Казанский кремль, который сочетает в себе русские и татарские архитектурные традиции. Я расскажу многовековую историю и легенды Кремля, а также покажу его основные достопримечательности: «падающую» башню ханши Сююмбике, губернаторский дворец, пушечный двор, корпус Юнкерского училища, белоснежную Спасскую башню XVI века и Благовещенский собор, служивший с 1552 до 1918 года кафедральным храмом Казанской епархии. А еще вы увидите знаменитую многоминаретную мечеть «Кул Шариф», открывшуюся в 2005 году в честь тысячелетнего юбилея Казани.