112 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, 12:30 и 14:00, в воскресенье в 10:30 и 14:00

Экскурсия длится около 4 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала