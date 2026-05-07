112 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомьтесь с Казанью на насыщенной автобусной экскурсии. Вас ждут старинные улицы и площади, а также посещение главных зданий кремля. Вы увидите Казанский кремль, Старо-Татарскую слободу, озеро Кабан, театр им. Камала, театр кукол "Экият", татарскую деревню "Туган Авылым" и Богородицкий монастырь.
Экскурсия проходит на автобусе, входной билет в кремль включен в стоимость, а экскурсию по территории кремля проведет местный профессиональный гид
Экскурсия проходит на автобусе, входной билет в кремль включен в стоимость, а экскурсию по территории кремля проведет местный профессиональный гид
7 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Автобусная экскурсия
- 🏰 Посещение кремля
- 🕌 Старо-Татарская слобода
- 🌊 Озеро Кабан
- 🎭 Театр им. Камала
- 🎪 Театр кукол «Экият»
- 🏡 Татарская деревня «Туган Авылым»
Что можно увидеть
- Казанский кремль
- Старо-Татарская слобода
- Озеро Кабан
- Театр им. Камала
- Театр кукол «Экият»
- Татарская деревня «Туган Авылым»
- Богородицкий монастырь
Описание экскурсии
Главные места третьей столицы
Во время обзорной поездки вы увидите «визитные карточки» города и узнаете историю его самых значимых зданий. Итак, в программе:
- Казанский кремль и его главные достопримечательности
- Старо-Татарская слобода — исторический район в центре Казани, где можно встретить старинные мечети и особняки татарских купцов
- Озеро Кабан — самый известный городской водоем, овеянный легендами
- Театр им. Камала — необычное здание, будто огромный белый парус, стремящийся к небу
- Театр кукол «Экият» — один из старейших в стране, расположенный в сказочном дворце
- Татарская деревня «Туган Авылым», где можно узнать о быте и народных промыслах
- Богородицкий монастырь, хранящий главную святыню нашей земли, Казанскую икону Божьей матери
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе
- Входной билет в кремль включен в стоимость, экскурсию по территории кремля проведет местный профессиональный гид
- При группе до 15 человек время экскурсии составит 3 часа
- Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, 12:30 и 14:00, в воскресенье в 10:30 и 14:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
|Дети до 14 лет
|1500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив гостиницы «Ногай»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, 12:30 и 14:00, в воскресенье в 10:30 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 23421 туриста
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 277 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличный приятный экскурсовод Алиса. Многое нам показала и рассказала. Очень ответственная приятная девушка. Экскурсия была удобной, познавательной, нам с дочерью всё очень понравилось. Посетили несколько мест в Казани, обошли Кремль, посетили мечеть и др. Большое спасибо! Очень довольны
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Отлично все прошло
+1
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Гиду Алисе однозначно оценка "отлично". Не повезло с погодой, поэтому удалось побывать в "деревне", видели ее только из окна. Остальная часть программы прошла по плану, интересно, насыщенно по информации.
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Групповая экскурсия по Казани очень понравилась!
Особая благодарность гиду Софии, за профессионализм и компитентность!
Очень познавательный и доступный рассказ о городе Казань: история и развитие города.
Чистый, ухоженный, красивый и калоритный город, всё очень интересно.
Много интересный и значимых мест, о которых увлекательно рассказала гид София.
Спасибо большое! Здоровья, благополучия и удачи!
А республике Татарстан желаю процветания!!!
Особая благодарность гиду Софии, за профессионализм и компитентность!
Очень познавательный и доступный рассказ о городе Казань: история и развитие города.
Чистый, ухоженный, красивый и калоритный город, всё очень интересно.
Много интересный и значимых мест, о которых увлекательно рассказала гид София.
Спасибо большое! Здоровья, благополучия и удачи!
А республике Татарстан желаю процветания!!!
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А
Очень понравилась экскурсия, превзошла ожидания так как даже зашли в Кул Шариф и экскурсовод провела на балкон, рассказала про мечеть. Очень насыщенная программа, много интересного узнали про Казань, рекомендую!
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Н
У экскурсовода Марины широкий лексический запас, приятный тембр голоса, хорошее воспитание и доброжелательное отношение к людям. Эрудиция экскурсовода и приятное повествование оцениваю высоко, мне легко было слушать и много интересной информации… спасибо большое и водителю за доброжелательное отношение
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