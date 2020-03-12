112 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля

Увидеть главные достопримечательности и узнать городские легенды

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Приглашаем познакомиться с одним из древнейших и красивейших городов страны на насыщенной автобусной экскурсии.

Вы погрузитесь в многовековую историю и эклектичную архитектуру, увидите старинные улицы и площади, узнаете местные легенды и посетите главные здания Кремля.

Казань покорит вас яркими красками, разнообразием и органичным сочетанием прошлого и современности.
560 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4 часа
До 42 человек
Можно с детьми
Встреча напротив гостиницы «Ногай»
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У этой экскурсии112 отзывов
4.49
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля

Что вас ожидает

Казань сквозь века
Во время обзорной поездки вы увидите «визитные карточки» города и узнаете историю его самых значимых зданий. Итак, в программе:

  • Старо-Татарская слобода — исторический район в центре Казани. Я расскажу, когда он сформировался и как развивался с течением времени. Вы увидите интереснейшие старинные архитектурные памятники, мечети и особняки татарских купцов.
  • Озеро Кабан — самый известный городской водоем. Вы узнаете историю его названия и услышите таинственную легенду про ханские сокровища.
  • Театр им. Камала — вас удивит необычное здание, в котором располагается академический театр с 1987 года. Оно напоминает огромный белый парус, стремящийся к небу.
  • Татарская деревня «Туган Авылым» — вы погрузитесь в сельскую атмосферу и узнаете о быте и народных промыслах, не выезжая за пределы центра города. Я расскажу, когда и в честь какого события открылась деревня, и полюбилась ли она местным жителям.
  • Театр кукол «Экият» — крупнейший и один из старейших кукольных театров страны, расположенный в сказочном дворце.
  • Казанский университет — его архитектурный ансамбль занимает целый квартал на Кремлевской улице. Я расскажу главные вехи в истории знаменитого учебного заведения, основанного в 1804 году.
  • Площадь Свободы — культурный и административный центр Казани. Вы узнаете, какие общественные мероприятия здесь проходят и какие памятники располагаются.
  • Богородицкий монастырь — я расскажу историю его главной святыни — Иконы Казанской Божьей матери, подарившей жизнь монастырю.

Сокровища Кремля
Вы посетите главный символ столицы — Казанский кремль, который сочетает в себе русские и татарские архитектурные традиции. Я расскажу многовековую историю и легенды Кремля, а также покажу его основные достопримечательности: «падающую» башню ханши Сююмбике, губернаторский дворец, пушечный двор, корпус Юнкерского училища, белоснежную Спасскую башню XVI века и Благовещенский собор, служивший с 1552 до 1918 года кафедральным храмом Казанской епархии. А еще вы увидите знаменитую многоминаретную мечеть «Кул Шариф», открывшуюся в 2005 году в честь тысячелетнего юбилея Казани.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Входной билет в Кремль включен в стоимость, экскурсию проводит профессиональный гид
  • При группе до 15 человек время экскурсии составит 3 часа
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля

Экскурсия проводится ежедневно в 10:30 и 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 42 человек.
  • Местов встречи для начала тура напротив гостиницы «Ногай».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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112 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Интересная, познавательная экскурсия. Большое спасибо гиду Эльмире за увлекательный рассказ.
8 марта 2020
Для обзорной экскурсии желать большего - грех. Пятёрка по всем фронтам, кроме, пожалуй, погоды - было очень ветрено и оттого холодно, несмотря на одежду по погоде. Гид наша это учитывала и давала время отогреться в правильных местах. Спасибо гиду Альфие!
3 марта 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия о том как и с чего начиналась Казань. Экскурсовод очень интересно рассказала о местах которые мы посетили.
2 марта 2020
Добрый день! Воспользовался свободным временем во время пребывания в Казани и побывал на экскурсии 01.03.2020.
Экскурсию вел экскурсовод по имени Гузель! Очень интересно, грамотно и увлеченно она рассказывала про историю и современную жизнь города. Было очень хорошо, что экскурсовод давала информацию и затем небольшими перерывами "угощала" слушателей для усвоения, запоминания и фотографирования окружающей красоты. Было все гармонично! Спасибо за впечатления, доставленные во время общения с таким прекрасным городом!
Летом, конечно, все краше и по-иному выглядит, но эта мысль лишь подстегивает к планированию летней поездки! :-)
22 февраля 2020
В целом понравилось. Но на улицах с оживленным движением экскурсовода вообще не слышно, а микрофона у неё нет. Это огромный минус.
21 февраля 2020
Приятная экскурсия, для первого знакомства с городом идеально! Динамичная, насыщенная, 4 часа пролетели незаметно!
18 февраля 2020
Все понравилось.
17 февраля 2020
Подробная экскурсия для знакомства с Казанью. Посетили Старо-Татарскую слободу, озеро Кабан, Кремль с заходом в мечеть и собор и ещё несколько мест. Хороший баланс между гулянием и едой на автобусе, интересный рассказ гида и удачные точки для фото. Гид Эмма посоветовала, где купить чак-чак, эчпочмак и конскую колбасу. Рекомендую!
13 февраля 2020
Всё очень понравилось. Всем рекомендую.
7 февраля 2020
Конечно можно списать все неудобства на зимний холодный период. Но... микроавтобус, в котором проходила экскурсия, был с грязными, заляпаными окнами. Обзор хороший только у водителя и экскурсовода. Мы же в лучшем случае видим лишь тротуар и от силы первые этажи зданий.хотелось бы и более познавательных сведений о таком красивом и богатом историей городе. Может быть стоит пересмотреть программу экскурсии, а Экскурсия особых впечатлений не оставила.
Ещё 102 отзыва

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