Покажу Казань за 4 часа

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Ответы на вопросы
Казань — это микс культур. Тут есть и татары, и русские, и башкиры, и чуваши, и евреи, и армяне, и азербайджанцы и узбеки. Все они живут в мире и согласии, что создает неповторимую атмосферу. Отправляемся осматривать самые популярные достопримечательности центра Казани.
Покажу Казань за 4 часа
Покажу Казань за 4 часа
Покажу Казань за 4 часа
Покажу Казань за 4 часа
Покажу Казань за 4 часа
Покажу Казань за 4 часа
Покажу Казань за 4 часа
Покажу Казань за 4 часа
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Старо-татарская слобода
  • Озеро Кабан
  • Академический театр им Г. Камала
  • Татарская деревня «Туган Авылым»
  • Театр кукол Экият
  • Казанский Университет
  • Площадь Свободы
  • Богородицкий монастырь
  • Казанский Кремль
  • Спасская башня
  • Кул-Шариф
  • Корпус Юнкерского училища
  • Благовещенский собор
  • Пушечный двор
  • Губернаторский дворец
  • Башня Сююмбике
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Здесь уживаются православие и ислам, что создает неповторимую атмосферу. Архитектура добавляет свою изюминку. За четыре часа мы прогуляемся по 1000-летней истории Казани.
Вы увидите Казанский кремль, познакомитесь со Старо-татарской слободой и заглянете в татарскую деревню «Туган Авылым». Здесь хорошо, вкусно и интересно!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

любой день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Услуги автомобиля
Что не входит
  • Входные билеты в Кремль (100-130 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: турист назначает сам (в пределах Казани)
Завершение: Казанский Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: любой день
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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