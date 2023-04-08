Казань — это микс культур. Тут есть и татары, и русские, и башкиры, и чуваши, и евреи, и армяне, и азербайджанцы и узбеки. Все они живут в мире и согласии, что создает неповторимую атмосферу. Отправляемся осматривать самые популярные достопримечательности центра Казани.
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Что вас ожидает:
- Старо-татарская слобода
- Озеро Кабан
- Академический театр им Г. Камала
- Татарская деревня «Туган Авылым»
- Театр кукол Экият
- Казанский Университет
- Площадь Свободы
- Богородицкий монастырь
- Казанский Кремль
- Спасская башня
- Кул-Шариф
- Корпус Юнкерского училища
- Благовещенский собор
- Пушечный двор
- Губернаторский дворец
- Башня Сююмбике
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Здесь уживаются православие и ислам, что создает неповторимую атмосферу. Архитектура добавляет свою изюминку. За четыре часа мы прогуляемся по 1000-летней истории Казани.
Вы увидите Казанский кремль, познакомитесь со Старо-татарской слободой и заглянете в татарскую деревню «Туган Авылым». Здесь хорошо, вкусно и интересно!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
любой день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Услуги автомобиля
- Что не входит
- Входные билеты в Кремль (100-130 руб. /чел.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: турист назначает сам (в пределах Казани)Завершение: Казанский Кремль
- Когда и сколько длится?
- Когда: любой деньЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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