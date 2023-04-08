Что вас ожидает:

Здесь уживаются православие и ислам, что создает неповторимую атмосферу. Архитектура добавляет свою изюминку. За четыре часа мы прогуляемся по 1000-летней истории Казани.

Вы увидите Казанский кремль, познакомитесь со Старо-татарской слободой и заглянете в татарскую деревню «Туган Авылым». Здесь хорошо, вкусно и интересно!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.