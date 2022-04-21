ежедневно в 20:00

Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»

Увидеть город в свете огней и посмотреть на Казань с высоты птичьего полета на автобусной экскурсии

Групповая
Эта экскурсия — не про исторические факты и даты, а про впечатления, магическую атмосферу и самые захватывающие ракурсы Казани! В группе до 40 человек вы проедете по ночному городу, любуясь стенами Казанского кремля, набережной, театром кукол и другими достопримечательностями.

А затем подниметесь над городом в кабинке колеса обозрения «Вокруг Света».
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вы проедете по Казани, сияющей ночными огнями, увидите достопримечательности в свете иллюминации и подниметесь высоко над городом! В программе:

  • Колесо обозрения «Вокруг Света» (65 метров) и Казанская Ривьера — главная изюминка экскурсии. Вы прокатитесь на самом высоком в Восточной Европе колесе обозрения, которое расположилось на набережной Казанки. Из уютных современных кабин посмотрите на ночную Казань, которая раскинется внизу как на ладони!
  • Национальный комплекс «Туган Авылым» — посетим стилизованную татарскую деревушку с бревенчатыми домиками и прудом. Здесь можно сделать колоритные фото и найти развлечения по душе.

Во время автобусной экскурсии вы увидите:

  • Площадь 1000-летия и Казанский Цирк
  • Белокаменные стены Казанского кремля, подсвеченные огнями
  • Дворец земледельцев — одно из самых фотогеничных зданий Казани
  • Набережную реки Казанки
  • Дворец бракосочетания «Чаша»
  • Театр кукол «Экият», похожий на сказочный замок
  • Медиафасад стадиона «АК Барс Арена»
  • и другие символы города

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 40 человек
  • В стоимость включено: транспорт, сопровождение гида, билеты на колесо обозрения «Вокруг Света»
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный, аккредитованный гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле отеля Ибис
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 20:00

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