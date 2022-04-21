ежедневно в 20:00

Что вас ожидает

Вы проедете по Казани, сияющей ночными огнями, увидите достопримечательности в свете иллюминации и подниметесь высоко над городом! В программе:

Колесо обозрения «Вокруг Света» (65 метров) и Казанская Ривьера — главная изюминка экскурсии. Вы прокатитесь на самом высоком в Восточной Европе колесе обозрения, которое расположилось на набережной Казанки. Из уютных современных кабин посмотрите на ночную Казань, которая раскинется внизу как на ладони!

(65 метров) и Казанская Ривьера — главная изюминка экскурсии. Вы прокатитесь на самом высоком в Восточной Европе колесе обозрения, которое расположилось на набережной Казанки. Из уютных современных кабин посмотрите на ночную Казань, которая раскинется внизу как на ладони! Национальный комплекс «Туган Авылым» — посетим стилизованную татарскую деревушку с бревенчатыми домиками и прудом. Здесь можно сделать колоритные фото и найти развлечения по душе.

Во время автобусной экскурсии вы увидите:

Площадь 1000-летия и Казанский Цирк

и Белокаменные стены Казанского кремля , подсвеченные огнями

, подсвеченные огнями Дворец земледельцев — одно из самых фотогеничных зданий Казани

— одно из самых фотогеничных зданий Казани Набережную реки Казанки

Дворец бракосочетания «Чаша»

Театр кукол «Экият» , похожий на сказочный замок

, похожий на сказочный замок Медиафасад стадиона «АК Барс Арена»

и другие символы города

Организационные детали