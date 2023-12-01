В Казани много таинственных мест — подземелий, катакомб, загадочных башен.



Казалось бы, такое невозможно в современном мегаполисе! Но нет, все эти локации находятся в самом сердце города, и мимо них ежедневно проходят горожане и гости Казани. Мало кто отваживается заглянуть чуть глубже и узнать истинную историю мест. А мы рискнём! Будет ни капельки не жутко, а страшно интересно!