Увидеть самое пунктуальное привидение и узнать, по каким улицам бродит дух в кальсонах
В Казани много таинственных мест — подземелий, катакомб, загадочных башен.
Казалось бы, такое невозможно в современном мегаполисе! Но нет, все эти локации находятся в самом сердце города, и мимо них ежедневно проходят горожане и гости Казани. Мало кто отваживается заглянуть чуть глубже и узнать истинную историю мест. А мы рискнём! Будет ни капельки не жутко, а страшно интересно!
Казалось бы, такое невозможно в современном мегаполисе! Но нет, все эти локации находятся в самом сердце города, и мимо них ежедневно проходят горожане и гости Казани. Мало кто отваживается заглянуть чуть глубже и узнать истинную историю мест. А мы рискнём! Будет ни капельки не жутко, а страшно интересно!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Мы заглянем в законсервированные катакомбы Казани.
- Выясним, где находятся старинные подземелья 16 века и куда они ведут.
- Увидим самую загадочную городскую башню, на которую обычно никто даже внимания не обращает.
- Поймём, где в городе найти аномальные места с дурной славой и призраками (ночью мы туда с вами не пойдём — только днём!).
Вы узнаете:
- Где обитает призрак дамы в красном.
- Почему до сих пор не могут отреставрировать храм-памятник воинам Ивана IV, павшим при взятии Казани, а рабочие бегут оттуда без оглядки.
- Где ровно в 17:00 можно увидеть самое пунктуальное привидение в городе, но не успеть испугаться, потому что через пару секунд оно растает, как дым.
- Почему не может найти покой дух в кальсонах, который горестно бродит по улицам.
- Какое здание изобилует масонскими символами на фасаде.
- Что за жуткий дом есть в центре города, который «снести нельзя отреставрировать». Он напоминает чудовище с пустыми глазницами-окнами, а истории про его призраков отпугивают желающих сфотографироваться в антуражных развалинах.
Кому подойдёт экскурсия
- Рекомендуем её тем, кто хочет узнать необычные факты, приправленные историей, но не лишённые мистики.
- Если вы уже были на обзорной экскурсии по городу, наша программа усилит впечатление от красот и истории прекрасной Казани.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей 6+. В рассказе гида присутствуют некоторые «кровавые» подробности. Просьба учитывать особенности восприятия вашего ребёнка.
- Можем организовать экскурсию для школьников или больших групп. Подробности — в личной переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Спасской башни Казанского Кремля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камила — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 868 туристов
Мы девушки-гиды. Энергичные, молодые, влюблённые в свой город и глубоко изучающие историю и культуру татарского народа. Во время экскурсий делаем упор именно на национальный колорит, дегустацию местной кухни, рассказываем про самобытную культуру и делимся захватывающими историями горожан. Мы рассказываем, показываем и организуем! Наша команда это: — гид-ведущая собственного talk-show на радио с неизменным чувством юмора — гид-журналист, филолог с красивым голосом — гид-историк, мусульманка, которая может процитировать Г. Тукая на его родном языке
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