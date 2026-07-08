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Мистическая Казань

Узнать про таинственную Тартарию и подземелья города и услышать леденящую кровь историю
В Казани много таинственных мест — подземелий и загадочных башен.

Казалось бы, такое невозможно в современном мегаполисе! Но нет, все эти локации находятся в самом сердце города, и мимо них ежедневно проходят горожане и гости Казани. Мало кто отваживается заглянуть чуть глубже и узнать истинную историю мест. А мы рискнём! Будет ни капельки не жутко, а страшно интересно!
5
23 отзыва
Мистическая Казань
Мистическая Казань
Мистическая Казань

Описание экскурсии

  • Обсудим невероятную историю мифологической страны Тартария.
  • Увидите, где «смерть охотно помогает жизни».
  • Узнаете про «подземелья» Казани, ныне законсервированные и скрытые от любопытных прохожих.
  • Найдёте загадочные знаки, символы и элементы на зданиях, на которые раньше не обращали внимания.
  • Раскроете для себя секрет самого высокого здания 19-20 веков.
  • Найдёте аномальные места с дурной славой и призраками (ночью мы туда не пойдём — только днём!).

Вы узнаете:

  • Зачем татарских невест водили в баню перед свадьбой и искали у них пупок.
  • Почему лучше не встречаться с «дамой в красном».
  • Чьи скелеты с середины 19 века и по сей день служат учебными экспонатами студентам.
  • Куда вели подземные ходы Казани и где находилась тюрьма ханских времен.
  • При чём тут вообще Никола Тесла.
  • Что за жуткий дом в центре города «снести нельзя отреставрировать». Он напоминает чудовище с пустыми глазницами-окнами, а истории о его призраках отпугивают желающих сфотографироваться в антуражных развалинах.

Кому подойдёт экскурсия

  • Рекомендуем её тем, кто хочет узнать необычные факты, приправленные историей, но не лишённые мистики.
  • Если вы уже были на обзорной экскурсии по городу, наша программа усилит впечатление от красот и истории прекрасной Казани.

Организационные детали

  • Маршрут экскурсии проходит по комфортным для перемещений пешком улицам в историческом центре города. В ходе неё НЕ предполагается посещение развалин или подземелий.
  • Предоплату 25% вы вносите на сайте при бронировании. Остаток оплаты необходимо перевести гиду на карту за 24 часа до экскурсии.
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей возраста 12+. В рассказе гида присутствуют некоторые «пугающие» подробности. Просьба учитывать особенности восприятия вашего ребёнка.
  • Если вас больше 5 человек, то доплата за каждого последующего — 1000 ₽.
  • Можем организовать экскурсию для школьников или больших групп. Подробности — в личной переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Спасской башни Казанского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камила
Камила — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1371 туриста
Мы девушки-гиды. Энергичные, молодые, влюблённые в свой город и глубоко изучающие историю и культуру татарского народа. Во время экскурсий делаем упор именно на национальный колорит, дегустацию местной кухни, рассказываем про
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самобытную культуру и делимся захватывающими историями горожан. Мы рассказываем, показываем и организуем! Наша команда это: — гид-ведущая собственного talk-show на радио с неизменным чувством юмора — гид-журналист, филолог с красивым голосом — гид-историк, мусульманка, которая может процитировать Г. Тукая на его родном языке

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Спасибо Камиле за интереснейшую экскурсию. Все понятно, доступно для восприятия, экскурсия понравилась и взрослым, и подросткам
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М
В город Казань приехали в гости, заранее искала необычную экскурсию, так как ранее уже была в городе. Камила окутала заботой с первой минуты знакомства-брони экскурсии на сайте: позвонила, общалась очень
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вежливо и приветливо, определили удобное время, обсудили прогноз погоды, что с собой взять и т. п. Настолько душевно и тепло отнеслась, я будто к близкому родственнику под крылышко попала 😍 спасибо ей огромное за всё!
Экскурсию проводила Оксана- великолепная подача материала (внимательна к деталям и сопровождает рассказ историческими фото, прекрасный юмор), интересные факты и неизбитый маршрут (уж точно самостоятельно не попали бы, для этого нужно очень хорошо знать историю мест). Провели вместе 3 часа как на одном дыхании.
Хочу отметить, что Оксана так же заботлива, приветлива.
Однозначно рекомендую!
Желаю процветания душевным красавицам 😻 ждём в гости в Санкт-Петербург.

В город Казань приехали в гости, заранее искала необычную экскурсию, так как ранее уже была в
В город Казань приехали в гости, заранее искала необычную экскурсию, так как ранее уже была в
В город Казань приехали в гости, заранее искала необычную экскурсию, так как ранее уже была в
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Ольга
В целом маршрут понравился, Камилла показала интересные красивые улочки и дворики. Хочется большой мягкости доброты к клиентам, да все организовано, но жестковато, некоторые экскурсанты чувствовали себя не очень, сказали, сто
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манера где - то агрессивная …. не всем подходит такая подача и обращение. Хорошо представила себя, слишком даже, все регалии, но это не располагает … это ж психология … спроси у гостей кто Вы (были уникальнейшие специалисты в онкологии … таких немного не только в нашей стране … они были мега скромны))), сделай вид, что тебе интересно, ведь если мы выбрали Вас нашим гидом … значит знаем почему … и мистика это все таки … на вкус … мне было интереснее слушать достоверные факты, которые Камилла также рассказывает. Вообще понятно, что знает много молодец)

В целом маршрут понравился, Камилла показала интересные красивые улочки и дворики. Хочется большой мягкости доброты к
В целом маршрут понравился, Камилла показала интересные красивые улочки и дворики. Хочется большой мягкости доброты к
В целом маршрут понравился, Камилла показала интересные красивые улочки и дворики. Хочется большой мягкости доброты к
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о
Экскурсию проводила Оксана. Все прошло замечательно! Необычный маршрут, необычные факты, герои. Гуляли 2 часа. Я думала, что сын замучил вопросами экскурсовода, но нет…. Оксана стойко пережила все и ответила на вопросы. Интересно и познавательно! Спасибо
Экскурсию проводила Оксана. Все прошло замечательно! Необычный маршрут, необычные факты, герои. Гуляли 2 часа. Я думала,
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Е
Нашим гидом была Оксана. Это полный восторг.
Накануне у нас была 6-часовая классическая ознакомительная экскурсия по Казани, можно сказать, академическая. И было некоторое опасение, не будет ли повторения, так как мы
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шли частично по тем же местам. Но только частично, потому что чаще всего мы с Оксаной сворачивали туда, где еще не были, на какую-нибудь параллельную улицу, и где в свое время происходило что-то совершенно мистическое.
Повторения рассказа не было вообще! Мы попросили Оксану рассказывать так, как она считает нужным, без оглядки на то, что мы могли уже что-то слышать. Решили, что в любом случае повторение - мать учения. Но удивительно, Оксана только дополнила и не повторила рассказ другого гида. Ведь в любом случае у каждого человека своя Казань. Яркий пример - анатомический театр в КФУ. Мы услышали два разных рассказа. Первый - как, когда, по чьему указанию он был построен (очень интересный рассказ), и второй - на чьих скелетах обучаются студенты, как они туда попали и все с этим связанное. Рассказы 100% не пересеклись и дополнили друг друга.
Оксана рассказала много легенд, историй, мистических случаев.
Два часа пролетели незаметно.
Очень рекомендую экскурсию всем, кто приезжает в Казань. Легенды и мифы города очень интересны и помогают узнать город лучше.

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В
Отзыв написала моя крестница Алла. Ей очень хотелось таким образом выразить благодарность Камиле за самую лучшую экскурсию, что мы посетили в Казани.
"В Казани мы в первый раз. Обзорные экскурсии были,
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разумеется, но также мы посетили экскурсию «Мистическая Казань» экскурсовода Камилы - профессионал своего дела! Она всегда следила, чтобы мы были рядом, проследила, чтобы каждый купил воду и был с ней! Мы посетили на первый взгляд вроде обычные здания, но Камила рассказала и заинтересовала историей этих зданий. 2 часа очень интересной истории, я оторваться не могла, постоянно появлялись вопросы, на которые Камила отвечала. Также Камила посоветовала нам заведения где можно вкусно поесть, интересные музеи, да и просто про Казань интересно рассказала! Невероятно грамотный экскурсовод! Всем советую! Очень понравилось!"
Вся наша семья присоединяется к этим словам!

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