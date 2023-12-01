Мистическая Казань

Индивидуальная экскурсия в Казани

Увидеть самое пунктуальное привидение и узнать, по каким улицам бродит дух в кальсонах

В Казани много таинственных мест — подземелий, катакомб, загадочных башен.

Казалось бы, такое невозможно в современном мегаполисе! Но нет, все эти локации находятся в самом сердце города, и мимо них ежедневно проходят горожане и гости Казани. Мало кто отваживается заглянуть чуть глубже и узнать истинную историю мест. А мы рискнём! Будет ни капельки не жутко, а страшно интересно!
Мистическая Казань
Мистическая Казань
Мистическая Казань
Мистическая Казань
Мистическая Казань
Мистическая Казань
Мистическая Казань
Мистическая Казань
Мистическая Казань
Мистическая Казань
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Мы заглянем в законсервированные катакомбы Казани.
  • Выясним, где находятся старинные подземелья 16 века и куда они ведут.
  • Увидим самую загадочную городскую башню, на которую обычно никто даже внимания не обращает.
  • Поймём, где в городе найти аномальные места с дурной славой и призраками (ночью мы туда с вами не пойдём — только днём!).

Вы узнаете:

  • Где обитает призрак дамы в красном.
  • Почему до сих пор не могут отреставрировать храм-памятник воинам Ивана IV, павшим при взятии Казани, а рабочие бегут оттуда без оглядки.
  • Где ровно в 17:00 можно увидеть самое пунктуальное привидение в городе, но не успеть испугаться, потому что через пару секунд оно растает, как дым.
  • Почему не может найти покой дух в кальсонах, который горестно бродит по улицам.
  • Какое здание изобилует масонскими символами на фасаде.
  • Что за жуткий дом есть в центре города, который «снести нельзя отреставрировать». Он напоминает чудовище с пустыми глазницами-окнами, а истории про его призраков отпугивают желающих сфотографироваться в антуражных развалинах.

Кому подойдёт экскурсия

  • Рекомендуем её тем, кто хочет узнать необычные факты, приправленные историей, но не лишённые мистики.
  • Если вы уже были на обзорной экскурсии по городу, наша программа усилит впечатление от красот и истории прекрасной Казани.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей 6+. В рассказе гида присутствуют некоторые «кровавые» подробности. Просьба учитывать особенности восприятия вашего ребёнка.
  • Можем организовать экскурсию для школьников или больших групп. Подробности — в личной переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Спасской башни Казанского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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