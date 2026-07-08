В Казани много таинственных мест — подземелий и загадочных башен.
Казалось бы, такое невозможно в современном мегаполисе! Но нет, все эти локации находятся в самом сердце города, и мимо них ежедневно проходят горожане и гости Казани. Мало кто отваживается заглянуть чуть глубже и узнать истинную историю мест. А мы рискнём! Будет ни капельки не жутко, а страшно интересно!
Казалось бы, такое невозможно в современном мегаполисе! Но нет, все эти локации находятся в самом сердце города, и мимо них ежедневно проходят горожане и гости Казани. Мало кто отваживается заглянуть чуть глубже и узнать истинную историю мест. А мы рискнём! Будет ни капельки не жутко, а страшно интересно!
Описание экскурсии
- Обсудим невероятную историю мифологической страны Тартария.
- Увидите, где «смерть охотно помогает жизни».
- Узнаете про «подземелья» Казани, ныне законсервированные и скрытые от любопытных прохожих.
- Найдёте загадочные знаки, символы и элементы на зданиях, на которые раньше не обращали внимания.
- Раскроете для себя секрет самого высокого здания 19-20 веков.
- Найдёте аномальные места с дурной славой и призраками (ночью мы туда не пойдём — только днём!).
Вы узнаете:
- Зачем татарских невест водили в баню перед свадьбой и искали у них пупок.
- Почему лучше не встречаться с «дамой в красном».
- Чьи скелеты с середины 19 века и по сей день служат учебными экспонатами студентам.
- Куда вели подземные ходы Казани и где находилась тюрьма ханских времен.
- При чём тут вообще Никола Тесла.
- Что за жуткий дом в центре города «снести нельзя отреставрировать». Он напоминает чудовище с пустыми глазницами-окнами, а истории о его призраках отпугивают желающих сфотографироваться в антуражных развалинах.
Кому подойдёт экскурсия
- Рекомендуем её тем, кто хочет узнать необычные факты, приправленные историей, но не лишённые мистики.
- Если вы уже были на обзорной экскурсии по городу, наша программа усилит впечатление от красот и истории прекрасной Казани.
Организационные детали
- Маршрут экскурсии проходит по комфортным для перемещений пешком улицам в историческом центре города. В ходе неё НЕ предполагается посещение развалин или подземелий.
- Предоплату 25% вы вносите на сайте при бронировании. Остаток оплаты необходимо перевести гиду на карту за 24 часа до экскурсии.
- Экскурсия подходит для взрослых и детей возраста 12+. В рассказе гида присутствуют некоторые «пугающие» подробности. Просьба учитывать особенности восприятия вашего ребёнка.
- Если вас больше 5 человек, то доплата за каждого последующего — 1000 ₽.
- Можем организовать экскурсию для школьников или больших групп. Подробности — в личной переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спасской башни Казанского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камила — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1371 туриста
Мы девушки-гиды. Энергичные, молодые, влюблённые в свой город и глубоко изучающие историю и культуру татарского народа. Во время экскурсий делаем упор именно на национальный колорит, дегустацию местной кухни, рассказываем про
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Спасибо Камиле за интереснейшую экскурсию. Все понятно, доступно для восприятия, экскурсия понравилась и взрослым, и подросткам
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М
В город Казань приехали в гости, заранее искала необычную экскурсию, так как ранее уже была в городе. Камила окутала заботой с первой минуты знакомства-брони экскурсии на сайте: позвонила, общалась очень
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В целом маршрут понравился, Камилла показала интересные красивые улочки и дворики. Хочется большой мягкости доброты к клиентам, да все организовано, но жестковато, некоторые экскурсанты чувствовали себя не очень, сказали, сто
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о
Экскурсию проводила Оксана. Все прошло замечательно! Необычный маршрут, необычные факты, герои. Гуляли 2 часа. Я думала, что сын замучил вопросами экскурсовода, но нет…. Оксана стойко пережила все и ответила на вопросы. Интересно и познавательно! Спасибо
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Е
Нашим гидом была Оксана. Это полный восторг.
Накануне у нас была 6-часовая классическая ознакомительная экскурсия по Казани, можно сказать, академическая. И было некоторое опасение, не будет ли повторения, так как мы
Накануне у нас была 6-часовая классическая ознакомительная экскурсия по Казани, можно сказать, академическая. И было некоторое опасение, не будет ли повторения, так как мы
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В
Отзыв написала моя крестница Алла. Ей очень хотелось таким образом выразить благодарность Камиле за самую лучшую экскурсию, что мы посетили в Казани.
"В Казани мы в первый раз. Обзорные экскурсии были,
"В Казани мы в первый раз. Обзорные экскурсии были,
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