читать дальше уменьшить

шли частично по тем же местам. Но только частично, потому что чаще всего мы с Оксаной сворачивали туда, где еще не были, на какую-нибудь параллельную улицу, и где в свое время происходило что-то совершенно мистическое.

Повторения рассказа не было вообще! Мы попросили Оксану рассказывать так, как она считает нужным, без оглядки на то, что мы могли уже что-то слышать. Решили, что в любом случае повторение - мать учения. Но удивительно, Оксана только дополнила и не повторила рассказ другого гида. Ведь в любом случае у каждого человека своя Казань. Яркий пример - анатомический театр в КФУ. Мы услышали два разных рассказа. Первый - как, когда, по чьему указанию он был построен (очень интересный рассказ), и второй - на чьих скелетах обучаются студенты, как они туда попали и все с этим связанное. Рассказы 100% не пересеклись и дополнили друг друга.

Оксана рассказала много легенд, историй, мистических случаев.

Два часа пролетели незаметно.

Очень рекомендую экскурсию всем, кто приезжает в Казань. Легенды и мифы города очень интересны и помогают узнать город лучше.