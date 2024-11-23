Русско-Немецкая Швейцария — лесополоса прямо в центре Казани. Приглашаем вместе пройти по её тропам и прикоснуться к истории местности. Вы увидите таинственный тоннель, остатки советских спортивных сооружений и современные арт-объекты. Отыщете редкие растения и отдохнёте на природе у купели.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
За 3,5 часа вы:
- Подниметесь на Княжий холм и погуляете по лесной Козьей тропе
- Отыщете целебный родник и по желанию окунётесь в купель
- Увидите таинственный тоннель и посетите Солдатский пляж
- Найдёте редкие растения, занесённые в Красную книгу
- Посмотрите на остатки советских спортивных сооружений
- Оцените арт-объекты, гармонично вписанные в ландшафт
А ещё мы устроим для вас дружеский пикник в живописном месте. Вы сможете отдохнуть, полюбоваться красивым пейзажем и поделиться с нами впечатлениями от увиденного.
Организационные детали
- Пикник включён в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ДК «Сайдаш»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваша команда гидов в Казани
Привет, друзья! Меня зовут Данил, вместе с командой гидов мы организуем увлекательные путешествия по Татарстану. От походов по диким местам и сплавов по бурным рекам до хайкинга по живописным маршрутам и нескучных автотрипов. Мы не только знаем интересные локации, но и умеем создавать по-настоящему дружескую атмосферу. Ждём вас в наших путешествиях!Задать вопрос
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