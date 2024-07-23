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15%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
Завтра в 18:30
12 авг в 12:00
67005 695₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
Изучить непарадную Казань и узнать, чем жили улицы на рубеже 80-90 годов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
7 500₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и быт Старо-Татарской слободы - через запахи
Погрузиться в ароматы махалли с помощью специальных парфюмерных композиций и вкусных фактов
Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗавязочникова23 июля 2024Спасибо экскурсоводу Дмитрию за отличное проведение экскурсии, было очень интересно!
- ДДмитрий17 июля 2024Гид Дмитрий провел нам экскурсию по криминальному прошлому Казани. Рассказал по предпосылки возникновения различных банд и группировок, про их организацию,
- ААнастасия17 июля 2024Экскурсию нам проводил гид Дмитрий, вовремя встретил в удобном для нас месте на комфортном авто. Перед началом экскурсии уточнил, что
- ЛЛаура12 июля 2024Экскурсия с Алмазом запомнится надолго. Ещё раз спасибо, всё понравилось
- ИИнна9 июля 2024После этой экскурсии влюбились в Казань. Потрясающий город, богатая самобытная культура, архитектура, вкусная еда. Но, самое главное, мы увидели, как
- ВВероника26 мая 2024Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге! 🙌😃 Узнали много интересного
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Нескучные экскурсии»
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