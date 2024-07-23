Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Казани, цены от 5 695 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
На машине
скидка
15%
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
Завтра в 18:30
12 авг в 12:00
67005 695 за всё до 4 чел.
«Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
На машине
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
Изучить непарадную Казань и узнать, чем жили улицы на рубеже 80-90 годов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
7 500 за всё до 4 чел.
История и быт Старо-Татарской слободы - через запахи
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и быт Старо-Татарской слободы - через запахи
Погрузиться в ароматы махалли с помощью специальных парфюмерных композиций и вкусных фактов
Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Завязочникова
    23 июля 2024
    «Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
    Спасибо экскурсоводу Дмитрию за отличное проведение экскурсии, было очень интересно!
  • Д
    Дмитрий
    17 июля 2024
    «Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
    Гид Дмитрий провел нам экскурсию по криминальному прошлому Казани. Рассказал по предпосылки возникновения различных банд и группировок, про их организацию,
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    устои и способ ведения дел. Про то, как менялись сферы интересов группировок, от "дележки асфальта" до раздела экономических зон. Покатал по злачным местам прошлого, некоторые из которых почти не изменились с тех пор. Для Дмитрия, как и для любого казанца, заставшего те времена, эта тема очень щепетильна и сильно отзывается в душе. Поэтому рассказ о тех временах был очень искренним и живым.

  • А
    Анастасия
    17 июля 2024
    «Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
    Экскурсию нам проводил гид Дмитрий, вовремя встретил в удобном для нас месте на комфортном авто. Перед началом экскурсии уточнил, что
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    мы уже видели в Казани и исходя из этого добавлял в свой рассказ детали. Было интересно послушать о другой, криминальной стороне города, увидеть места событий из сериала «Слово пацана» и особенно ценно, что экскурсию проводил человек, который сам жил в Казани в ту эпоху и видел всё своими глазами. Рекомендую экскурсию к посещению всем, кому интересна такая тематика и кому хочется чего-то необычного и нестандартного. Спасибо!

  • Л
    Лаура
    12 июля 2024
    Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
    Экскурсия с Алмазом запомнится надолго. Ещё раз спасибо, всё понравилось
  • И
    Инна
    9 июля 2024
    Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
    После этой экскурсии влюбились в Казань. Потрясающий город, богатая самобытная культура, архитектура, вкусная еда. Но, самое главное, мы увидели, как
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    любят и ценят свой город его жители. Алмаз -очень интересный рассказчик, настоящий патриот своего города. Он показал нам места, которые говорили сами за себя. Здесь думают и заботятся о людях, о молодежи. Конечно, будем рекомендовать для посещения город своим друзьям и Алмаза, как гида. Сложилось ощущение, что мы знали его много лет. Эрудированный, доброжелательный, с хорошим чувством юмора.

  • В
    Вероника
    26 мая 2024
    Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
    Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге! 🙌😃 Узнали много интересного
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    и познавательного, сделали классные кадры на память и увидели самые красивые места города. ❤️ Алмаз очень приятный и воспитанный человек, знаток всех самых интересных локаций и просто замечательный рассказчик!!! Рекомендуем 100%

    Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!Выбрали с семьей экскурсию Топ-6 мест в Казани и остались под большим впечатлением! Мы в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
  2. «Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
  3. История и быт Старо-Татарской слободы - через запахи
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 5 695 до 7 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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