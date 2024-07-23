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мы уже видели в Казани и исходя из этого добавлял в свой рассказ детали. Было интересно послушать о другой, криминальной стороне города, увидеть места событий из сериала «Слово пацана» и особенно ценно, что экскурсию проводил человек, который сам жил в Казани в ту эпоху и видел всё своими глазами. Рекомендую экскурсию к посещению всем, кому интересна такая тематика и кому хочется чего-то необычного и нестандартного. Спасибо!