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это очень приятно, очень хотелось запечатлеть себя на фоне мечети Кул Шариф и дворца Земледельцев, экскурсию как таковую мы не просили, так как неделю уже были в Казани и посетили все что можно было. Но нам Ралина фотограф все равно парочку интересных фактов рассказала, вообще утром когда мы проснулись был дождь(и мы засомневались как осуществлять фотосьемку, но Эльмира начала предлагать различные варианты. в итоге все случилось. Самым лучшим образом.



Все прошло в приятной дружелюбной атмосфере, фото получились замечательные, даже погода нормализовалась) посетили за час 4 геолокации и у нас осталась отличная памать о красавице Казани. Фото прислали очень быстро, в течение недели, и количество фото больше чем было заявлено, что тоже приятно, еще раз благодарим за памятные фото. И за гостеприимство.