Казань в объективе

Прогулка по самым атмосферными локациям центра с гидом-фотографом
Казань очень фотогенична. Прогуляйтесь с нами — и убедитесь.

Мы пройдёмся по некоторым достопримечательностям исторического центра, а также посетим нетуристические, но очень атмосферные места.

По пути не только будем делать замечательный фотоконтент, но и разговаривать о городе и выяснять о нём интересные подробности.
5
3 отзыва
Казань в объективе
Казань в объективе
Казань в объективе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание фото-прогулки

  • Александровский пассаж — самое респектабельное торговое предприятие Казани конца 19 века. Обсудим, почему оно пришло в упадок
  • Петро-Павловский собор с невероятно красивыми видами. Выясним, в честь кого он построен
  • Роскошный особняк — дом-подарок, сохранившийся с начала 20 века
  • Парк «Чёрное озеро» — поговорим, почему он так называется и как с ним связано НКВД

В течение недели после прогулки вы получите не менее 50 фото, из которых 10–15 штук — в авторской цветокоррекции. Фото можно будет скачать через Яндекс Диск.

Организационные детали

  • Можем скорректировать маршрут в зависимости от ваших пожеланий
  • Цена зависит от количества участников. Если вас не более 5 человек, к текущей стоимости прибавляется ещё 4000 ₽ — итого 7000 ₽ вместо 15000 ₽. Также можно сделать прогулку 1,5-часовой — детали обсуждаем в переписке
  • Фотоэкскурсию проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
В
5 сен 2024
Ралина сделала мне серию прекрасных фотографий на фоне главных достопримечательностей города. Легкая, приветливая девушка, с ней было комфортно) Помогала с позами и ракурсами, что для меня важно. Внимательна в съемке,
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обращает внимание на фон, свето-тень, вообщем выстраивает кадр. Это круто! Для меня это был классный опыт! Спасибо) Формат фото+ экскурсия - это крутое решение! Особенно для тех, кто приехал в город один, хочет узнать о нем побольше и забрать с собой из него крутые фотки на память)

А
2 сен 2024
Спасибо, за прекрасную фотосессию и за приятное времяпрепровождение. Фотограф Ралина очень приятная девушка, было очень комфортно. Успели не только пофотографироваться, но и просто пообщаться. Узнала новые факты о Казани. Получила самые положительные эмоции от фото прогулки и много замечательных снимков, часть из которых отретушировано. За качественную работу отдельное спасибо! Желающим оставить память о городе рекомендую фотопрогулку!
Спасибо, за прекрасную фотосессию и за приятное времяпрепровождение. Фотограф Ралина очень приятная девушка, было очень комфортно.
А
18 авг 2024
Брала фотосессию у Эльмиры в августе этого года, она нам порекомендовала фотографа. Ралина молодая, активная, очень приятная девушка, но с большим опытом фотосъёмки.
Маршрут девушки построили по геолакациям что мы попросили,
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это очень приятно, очень хотелось запечатлеть себя на фоне мечети Кул Шариф и дворца Земледельцев, экскурсию как таковую мы не просили, так как неделю уже были в Казани и посетили все что можно было. Но нам Ралина фотограф все равно парочку интересных фактов рассказала, вообще утром когда мы проснулись был дождь(и мы засомневались как осуществлять фотосьемку, но Эльмира начала предлагать различные варианты. в итоге все случилось. Самым лучшим образом.

Все прошло в приятной дружелюбной атмосфере, фото получились замечательные, даже погода нормализовалась) посетили за час 4 геолокации и у нас осталась отличная памать о красавице Казани. Фото прислали очень быстро, в течение недели, и количество фото больше чем было заявлено, что тоже приятно, еще раз благодарим за памятные фото. И за гостеприимство.

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