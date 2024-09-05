Казань очень фотогенична. Прогуляйтесь с нами — и убедитесь.
Мы пройдёмся по некоторым достопримечательностям исторического центра, а также посетим нетуристические, но очень атмосферные места.
По пути не только будем делать замечательный фотоконтент, но и разговаривать о городе и выяснять о нём интересные подробности.
Мы пройдёмся по некоторым достопримечательностям исторического центра, а также посетим нетуристические, но очень атмосферные места.
По пути не только будем делать замечательный фотоконтент, но и разговаривать о городе и выяснять о нём интересные подробности.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание фото-прогулки
- Александровский пассаж — самое респектабельное торговое предприятие Казани конца 19 века. Обсудим, почему оно пришло в упадок
- Петро-Павловский собор с невероятно красивыми видами. Выясним, в честь кого он построен
- Роскошный особняк — дом-подарок, сохранившийся с начала 20 века
- Парк «Чёрное озеро» — поговорим, почему он так называется и как с ним связано НКВД
В течение недели после прогулки вы получите не менее 50 фото, из которых 10–15 штук — в авторской цветокоррекции. Фото можно будет скачать через Яндекс Диск.
Организационные детали
- Можем скорректировать маршрут в зависимости от ваших пожеланий
- Цена зависит от количества участников. Если вас не более 5 человек, к текущей стоимости прибавляется ещё 4000 ₽ — итого 7000 ₽ вместо 15000 ₽. Также можно сделать прогулку 1,5-часовой — детали обсуждаем в переписке
- Фотоэкскурсию проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 421 туриста
Меня зовут Эльмира Мира. Я тревел-блогер, аккредитованный гид-экскурсовод, турагент, автор многих туристических программ по Казани, России и за границей. В туризме более 6 лет. Моя любовь к нетипичным экскурсиям вызванаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
5 сен 2024
Ралина сделала мне серию прекрасных фотографий на фоне главных достопримечательностей города. Легкая, приветливая девушка, с ней было комфортно) Помогала с позами и ракурсами, что для меня важно. Внимательна в съемке,
А
Анна
2 сен 2024
Спасибо, за прекрасную фотосессию и за приятное времяпрепровождение. Фотограф Ралина очень приятная девушка, было очень комфортно. Успели не только пофотографироваться, но и просто пообщаться. Узнала новые факты о Казани. Получила самые положительные эмоции от фото прогулки и много замечательных снимков, часть из которых отретушировано. За качественную работу отдельное спасибо! Желающим оставить память о городе рекомендую фотопрогулку!
А
Алёна
18 авг 2024
Брала фотосессию у Эльмиры в августе этого года, она нам порекомендовала фотографа. Ралина молодая, активная, очень приятная девушка, но с большим опытом фотосъёмки.
Маршрут девушки построили по геолакациям что мы попросили,
Маршрут девушки построили по геолакациям что мы попросили,
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