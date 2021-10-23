Когда приехал в столицу Татарстана впервые и хочешь узнать о ней самое главное

5
9 отзывов
Кул-Шариф и чак-чак — в основном Казань у гостей ассоциируется именно с этими символами.

Я с радостью углублю ваши познания: нескучно расскажу её историю и проведу по ключевым достопримечательностям.

Вы познакомитесь с кремлём и окрестностями, а по пути непременно увлечётесь разными фактами о моём городе!
Центр Казани за 3 часа
Центр Казани за 3 часа
Центр Казани за 3 часа
Центр Казани за 3 часа

Что вас ожидает

Самое сердце Казани

Начнём с исторического центра: прогуляемся по его старинным улицам и остановимся недалеко от Казанского кремля для лучшего обзора. Вы услышите, как небольшая средневековая крепость обрастала архитектурными ансамблями и что помогло ей сохраниться до наших дней. Далее отправимся в сам кремль, чтобы побывать на смотровой площадке, оценить современные постройки в его стенах и убедиться, как гармонично в Казани соединяется прошлое с настоящим. И завершим первую часть прогулкой по набережной. Сюда стекаются местные и гости татарской столицы из-за вдохновляющего вида на реку и многовековую архитектуру.

Душа города

Как известно, в Казани прекрасно уживаются две религии — христианство и мусульманство. Я поделюсь своими мыслями о том, как им удаётся дружелюбно сосуществовать, и отвечу на ваши вопросы касательно этой темы. Мы посмотрим место обретения иконы Казанской Божией Матери и заглянем в Богородицкий монастырь — он интересен своей непростой судьбой, о которой я упомяну вскользь или расскажу в подробностях, если захотите.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в кремль — 110 рублей/взрослые, 90 рублей/дети и пенсионеры.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— Спасская башня Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Диляра
Диляра
Меня зовут Диляра, я аккредитованный гид по Казани. Влюблена в родной город! Считаю, что экскурсия — это вид отдыха, а не лекция стоя:) А ещё история может быть увлекательной, это вопрос подачи. Поэтому о Казани я расскажу интересно, живо и грамотно.
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9 реальных отзывов от туристов

О
23 окт 2021
Чудесный экскурсовод Диляра за 3 часа экскурсии рассказала и показала нам очень многое! Чувствуется, что она очень любит свой город и восхищается им. Это ощущение передалось и нам! Было невероятно интересно и познавательно: богатая история, местные легенды и особенные места Казани - всем этим Диляра поделилась с нами! Спасибо большое нашему экскурсоводу! Теперь Казань в наших сердцах!
Е
10 окт 2021
Все замечательно.
Наталия
9 окт 2021
Как нам понравилась Казань. ❤️ Какой отличный город: красивый, ухоженный, очень уютный и при этом не скучный совсем! Искали на трипстере гида, остановили свой выбор на Диляре - ребята, 3 с лишним часа просто пролетели! Мы увидели и услышали массу интересного! И погода нам подарила сумасшедший закат на окончание экскурсии! Мы в восторге от этого дня в Казани! Однозначно рекомендуем Диляру как гида - с ней и весело, и познавательно, и заражаешься любовью и уважением к этому городу! Таких бы гидов побольше- мы бы любили ещё больше нашу Родину Россию!
Ф
26 сен 2021
Огромное спасибо, Диляре за прекрасную экскурсию и замечательный позитив от общения. Мы увидели Казань глазами влюблённого в город человека. Непременно буду рекомендовать!
А
22 авг 2021
Три часа экскурсии пролетели незаметно. Диляра знает и очень любит свой город. Рассказала нам много интересного, в том числе и не по теме экскурсии.
Е
15 авг 2021
Все очень понравилось, было замечательно, узнали много интересного о городе. Спасибо большое Диляре!
А
9 авг 2021
Прогулка по Кремлю и центру города нам понравилась. В спокойном темпе прошлись по всем знаковым местам.
Л
8 авг 2021
Действительно, весь центр города мы прошли пешком, было очень интересно и содержательно.
Ирина
25 июля 2021
Диляра очень душевный человек и знающий экскурсовод. Помогла с первого же дня влюбиться в Казань, посоветовала пару мест для самостоятельного изучения. Всем советую начинать знакомство с городом с этой экскурсии!

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