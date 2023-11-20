Шоколадное путешествие

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Ответы на вопросы
Дорогие любители шоколада, приглашаем вас на уникальное «Шоколадное путешествие»! Отправьтесь в волшебный мир шоколадных фигурок и ароматных шоколадных плиток, насладитесь чаепитием в уютной атмосфере и окунитесь в великолепие шоколадного фонтана!
Шоколадное путешествие
Шоколадное путешествие
Шоколадное путешествие
Шоколадное путешествие
Шоколадное путешествие
Шоколадное путешествие
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: Волшебный мир вкусного шоколада Экскурсия с мастер-классом по изготовлению шоколадных фигурок. Знакомство с историей шоколада, его составом и многое другое.
  • Этот день станет ярким событием в вашей жизни!
  • Здесь вас ждут викторины, легенды, интересные факты и даже страшные истории об этом удивительном, таинственном, божественном продукте под названием шоколад.
  • И конечно, самым запоминающемся событие станет создание шоколадной фигурки своими руками, которую забираете с собой. Важная информация: Во время мастер-класса проходит дегустация шоколада.

По согласованию с клиентом

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мастер-класс
Что не входит
  • «Шоколадное путешествие» (фигурка) — 1300 руб. /чел.
  • «Шоколадный айфон» (плитка снг) — 1500 руб. /чел.
  • Дополнительно чаепитие (чай, печеньки, шоколад) — 300 руб. /чел.
  • Шоколадный фонтан — 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
ул. Маяковского, 12, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с клиентом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 90 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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