Дорогие любители шоколада, приглашаем вас на уникальное «Шоколадное путешествие»! Отправьтесь в волшебный мир шоколадных фигурок и ароматных шоколадных плиток, насладитесь чаепитием в уютной атмосфере и окунитесь в великолепие шоколадного фонтана!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Волшебный мир вкусного шоколада Экскурсия с мастер-классом по изготовлению шоколадных фигурок. Знакомство с историей шоколада, его составом и многое другое.
- Этот день станет ярким событием в вашей жизни!
- Здесь вас ждут викторины, легенды, интересные факты и даже страшные истории об этом удивительном, таинственном, божественном продукте под названием шоколад.
- И конечно, самым запоминающемся событие станет создание шоколадной фигурки своими руками, которую забираете с собой. Важная информация: Во время мастер-класса проходит дегустация шоколада.
По согласованию с клиентом
Ответы на вопросы
- Что входит
- Мастер-класс
- Что не входит
- «Шоколадное путешествие» (фигурка) — 1300 руб. /чел.
- «Шоколадный айфон» (плитка снг) — 1500 руб. /чел.
- Дополнительно чаепитие (чай, печеньки, шоколад) — 300 руб. /чел.
- Шоколадный фонтан — 500 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- ул. Маяковского, 12, Казань
- Когда и сколько длится?
- Когда: По согласованию с клиентомЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 90 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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