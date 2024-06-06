Индивидуальные экскурсии в Казани с личным гидом

Найдено 265 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Казани, цены от 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все дороги ведут в Казань
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
268 отзывов
Популярное предложение
Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Парадная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
153 отзыва
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
46003 910 за всё до 4 чел.
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
111 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
Центр Казани за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
113 отзывов
Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия
Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности
Начало: Спасская башня Казанского кремля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 540 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по центру Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
238 отзывов
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Казань: первые впечатления о третьей столице
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
840 отзывов
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990 за всё до 12 чел.
Иннополис: технологии и современная архитектура
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
280 отзывов
Иннополис: технологии и современная архитектура
Погрузитесь в мир высоких технологий и современного дизайна, посетив Иннополис - уникальный город для IT-специалистов
Начало: В Иннополисе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 4 000 за всё до 5 чел.
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
248 отзывов
В тренде
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
39003 315 за всё до 4 чел.
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
26 отзывов
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 300 за всё до 4 чел.
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Петропавловского собора
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 000 за всё до 10 чел.
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды
Начало: Напротив входа в Казанский Кремль
11 июня в 17:00
17 июня в 17:00
38003 230 за всё до 3 чел.
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
92 отзыва
Казань: Мифы и легенды с гидом-историком
Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида
Начало: Возле озера Кабан
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
3 400 за всё до 4 чел.
Казанский кремль для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Казанский кремль для детей и их родителей - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Казанского кремля вместе с детьми! Узнайте тайны башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф и других достопримечательностей. Подарки для детей
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Завтра в 17:30
10 июня в 13:30
4 100 за всё до 6 чел.
Казанский кремль в вечерних огнях
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
62 отзыва
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999 за всё до 10 чел.
За что стоит полюбить Казань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
488 отзывов
Экскурсия «За что стоит полюбить Казань»: Путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в мир истории и культуры Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Ваш гид - коренной казанец, влюбленный в свой город
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
Сегодня в 15:00
10 июня в 21:00
7 990 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
237 отзывов
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Загадочная Казань после заката
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 18:30
от 8 000 за всё до 6 чел.
Болгар: поездка из Казани с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Болгар: поездка из Казани с историком
Путешествие в Болгар из Казани с опытным историком. Узнайте тайны древнего города, посетите музеи и памятники, насладитесь живописными пейзажами
10 июня в 08:00
11 июня в 18:00
19 000 за всё до 10 чел.
Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
92 отзыва
Голубые озёра из Казани: уникальное путешествие и незабываемые впечатления
Приглашаем вас на экскурсию к Голубым озёрам - месту, где вы найдёте умиротворение и сможете насладиться красотой природы
Начало: Из отеля оплачивается дополнительно +500₽
12 июня в 07:30
14 июня в 16:30
6 700 за всё до 4 чел.
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
30 минут
36 отзывов
Экспресс-прогулка по улице Баумана: история, культура и традиции Казани
Погрузитесь в атмосферу Казани с экскурсией по улице Баумана. Исторические здания, уникальные музеи и традиционные угощения ждут вас
Начало: Площадь Г. Тукая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
550 за человека
Казань - нескучная визитная карточка
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Казань - нескучная визитная карточка: история и легенды
Узнайте историю Казани, прогуливаясь по её старинным улицам и наслаждаясь панорамными видами города
Начало: Из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 900 за всё до 5 чел.
Казанский кремль - сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
210 отзывов
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
3 750 за всё до 7 чел.
Казань всеми органами чувств
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Казань всеми органами чувств: путешествие и мастерство
Откройте для себя Казань через историю, архитектуру, искусство и вкусы, уникальные для этого великолепного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
8 340 за всё до 4 чел.
По Казани - на УАЗике-кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Казани на УАЗике-кабриолете
Путешествие по Казани на жёлтом УАЗике-кабриолете подарит вам яркие впечатления. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете интересные факты о городе
Начало: В районе Казанского кремля
11 июня в 21:30
16 июня в 21:30
от 4 400 за всё до 5 чел.
Казанское котопутешествие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200 за всё до 6 чел.
Казанский кремль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
203 отзыва
Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам
Начало: у Спасской башни кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 350 за всё до 5 чел.
Познавательный квест «Восточная шкатулка»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
102 отзыва
Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
По Казани с широко открытыми глазами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Секреты Казанского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
108 отзывов
Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом
Начало: В казанском кремле
11 июня в 09:00
13 июня в 13:30
3 600 за всё до 6 чел.
Иннополис - будущее уже здесь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
64 отзыва
Иннополис - будущее уже здесь: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Иннополис называют Силиконовой долиной России. Впечатляющие технологии, роботы и уникальные инновации ждут вас
Начало: В городе Иннополис
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от 4 500 за всё до 5 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
153 отзыва
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
14 июня в 13:30
18 июня в 09:30
48004 320 за всё до 8 чел.
Казань, где живут две великие культуры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Казань: симбиоз культур в одном городе
Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: У места вашего проживания или по договоренности
14 июня в 13:00
18 июня в 09:30
99008 910 за всё до 8 чел.
Национальный музей - сокровищница истории Татарстана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Национальный музей - сокровищница истории Татарстана
Погрузитесь в историю Татарстана через артефакты разных эпох. Узнайте о Волжской Булгарии, Золотой Орде и Казанском ханстве
Начало: На входе в НМ
14 июня в 15:30
15 июня в 15:30
3 999 за всё до 5 чел.
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
Лазурные воды, первозданный лес и целебная глина: отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к Голубым озерам в Казани. Окунитесь в природу Татарстана
Начало: Ваш отель
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
16 июня в 20:00
17 июня в 20:00
5 340 за всё до 4 чел.
Вечерняя Казань вчера и сегодня
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
206 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670 за всё до 4 чел.
Казанский кремль вдоль и поперек
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
212 отзывов
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской культуры
Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погрузитесь в тысячелетнюю историю города. Узнайте тайны мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике
Начало: На площади 1 Мая
10 июня в 13:30
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Казань прекрасная и многогранная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 670 за всё до 10 чел.
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Тайны Старо-Татарской слободы и озера Кабан: путешествие по историческому Казани
Погрузитесь в мир истории и легенд Казани, исследуя уникальную архитектуру и загадки озера Кабан в компании опытного гида
Начало: У касс театра им. Галиаскара Камала
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Казань - первое свидание
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
331 отзыв
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800 за всё до 4 чел.
Иннополис и Свияжск за 1 день
Индивидуальная
6 часов
42 отзыва
Иннополис и Свияжск за 1 день
Погулять по старинному острову и оценить современный город высоких технологий
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 600 за всё до 8 чел.
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Старо-Татарская слобода в Казани: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
4 500 за всё до 7 чел.
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
105 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
🚶 Пешая
Квест
2 часа
53 отзыва
Квест-экскурсия в Казани: Путешествие по Старо-Татарской слободе
Погрузитесь в мир тайн и загадок Старо-Татарской слободы. Узнайте Казань не как обычный турист
Начало: Юнусовская площадь
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    6 июня 2024
    Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
    Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻
  • М
    Маргарита
    5 июня 2024
    Казанский кремль в вечерних огнях
    Спасибо за содержательную и интересную экскурсию!!! Экскурсовод Ольга очень любит свой город и его историю и очень доступно и интересно об этом рассказывает! Спасибо и удачи Вам!!!
  • М
    Маргарита
    5 июня 2024
    Душа Казани: национальная кухня и секреты города
    Очень интересная экскурсия. Азалия постаралась нам рассказать истории о приготовлении и обычаях подачи еды в разные эпохи с секретиками…! Спасибо большое и удачи Вам!!!
  • Н
    Натали
    5 июня 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские! Всё прошло
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    очень гармонично и легко, как мы любим! Только самые лучшие рекомендации ❤ Лиза, прости, думаю, ты не будешь ругаться, фотки в процессе я люблю делать 🤗😂 Спасибо тебе огромное еще раз!

  • В
    Владислав
    5 июня 2024
    Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
    Гульназ провела отличную экскурсию! Интересный, неклассический маршрут. Много интересных фактов и рассказов. Гульназ - профессионал своего дела и замечательный человек!:)
  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Казанский кремль - сердце города
    Вероника - очень милая, тактичная, знающая. Обладает приятным голосом и прекрасным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Огромное ей спасибо!
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    Замечательный экскурсовод Диана, показала и рассказала много интересного за такое короткое время+ сделала кучу фоток, я думаю они будут отличные, эдем с нетерпением их.
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
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    запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Казанский кремль - сердце города
    Шикарная экскурсия. Веронике огромное спасибо. Были с детьми 12 и 7 лет, всем было очень интересно. Наша семилетка, отрывая Веронику
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    от рассказа, засыпала вопросами по теме и не по теме))) Вероника отвечала на все, спокойно и с любовью. Одна из самых удачных наших экскурсий.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Все дороги ведут в Казань
  2. Парадная Казань: прогулка с фотографом
  3. Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
  4. Центр Казани за 3 часа
  5. Обзорная прогулка по центру Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Индивидуальные" можно забронировать 265 экскурсий и билетов от 500 до 32 400 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 10938 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Казани? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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