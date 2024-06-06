1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
46003 910₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия
Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности
Начало: Спасская башня Казанского кремля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Иннополис: технологии и современная архитектура
Погрузитесь в мир высоких технологий и современного дизайна, посетив Иннополис - уникальный город для IT-специалистов
Начало: В Иннополисе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
В тренде
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
39003 315₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Петропавловского собора
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды
Начало: Напротив входа в Казанский Кремль
11 июня в 17:00
17 июня в 17:00
38003 230₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казань: Мифы и легенды с гидом-историком
Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида
Начало: Возле озера Кабан
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
3 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль для детей и их родителей - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Казанского кремля вместе с детьми! Узнайте тайны башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф и других достопримечательностей. Подарки для детей
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Завтра в 17:30
10 июня в 13:30
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «За что стоит полюбить Казань»: Путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в мир истории и культуры Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Ваш гид - коренной казанец, влюбленный в свой город
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
Сегодня в 15:00
10 июня в 21:00
7 990₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 18:30
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Болгар: поездка из Казани с историком
Путешествие в Болгар из Казани с опытным историком. Узнайте тайны древнего города, посетите музеи и памятники, насладитесь живописными пейзажами
10 июня в 08:00
11 июня в 18:00
19 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Голубые озёра из Казани: уникальное путешествие и незабываемые впечатления
Приглашаем вас на экскурсию к Голубым озёрам - месту, где вы найдёте умиротворение и сможете насладиться красотой природы
Начало: Из отеля оплачивается дополнительно +500₽
12 июня в 07:30
14 июня в 16:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Экспресс-прогулка по улице Баумана: история, культура и традиции Казани
Погрузитесь в атмосферу Казани с экскурсией по улице Баумана. Исторические здания, уникальные музеи и традиционные угощения ждут вас
Начало: Площадь Г. Тукая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
550₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Казань - нескучная визитная карточка: история и легенды
Узнайте историю Казани, прогуливаясь по её старинным улицам и наслаждаясь панорамными видами города
Начало: Из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
3 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань всеми органами чувств: путешествие и мастерство
Откройте для себя Казань через историю, архитектуру, искусство и вкусы, уникальные для этого великолепного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
8 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Казани на УАЗике-кабриолете
Путешествие по Казани на жёлтом УАЗике-кабриолете подарит вам яркие впечатления. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете интересные факты о городе
Начало: В районе Казанского кремля
11 июня в 21:30
16 июня в 21:30
от 4 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам
Начало: у Спасской башни кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 350₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом
Начало: В казанском кремле
11 июня в 09:00
13 июня в 13:30
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Иннополис - будущее уже здесь: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Иннополис называют Силиконовой долиной России. Впечатляющие технологии, роботы и уникальные инновации ждут вас
Начало: В городе Иннополис
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
14 июня в 13:30
18 июня в 09:30
48004 320₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Казань: симбиоз культур в одном городе
Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: У места вашего проживания или по договоренности
14 июня в 13:00
18 июня в 09:30
99008 910₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Национальный музей - сокровищница истории Татарстана
Погрузитесь в историю Татарстана через артефакты разных эпох. Узнайте о Волжской Булгарии, Золотой Орде и Казанском ханстве
Начало: На входе в НМ
14 июня в 15:30
15 июня в 15:30
3 999₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
Лазурные воды, первозданный лес и целебная глина: отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к Голубым озерам в Казани. Окунитесь в природу Татарстана
Начало: Ваш отель
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
16 июня в 20:00
17 июня в 20:00
5 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской культуры
Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погрузитесь в тысячелетнюю историю города. Узнайте тайны мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике
Начало: На площади 1 Мая
10 июня в 13:30
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Старо-Татарской слободы и озера Кабан: путешествие по историческому Казани
Погрузитесь в мир истории и легенд Казани, исследуя уникальную архитектуру и загадки озера Кабан в компании опытного гида
Начало: У касс театра им. Галиаскара Камала
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Иннополис и Свияжск за 1 день
Погулять по старинному острову и оценить современный город высоких технологий
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старо-Татарская слобода в Казани: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия в Казани: Путешествие по Старо-Татарской слободе
Погрузитесь в мир тайн и загадок Старо-Татарской слободы. Узнайте Казань не как обычный турист
Начало: Юнусовская площадь
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻
- ММаргарита5 июня 2024Спасибо за содержательную и интересную экскурсию!!! Экскурсовод Ольга очень любит свой город и его историю и очень доступно и интересно об этом рассказывает! Спасибо и удачи Вам!!!
- ММаргарита5 июня 2024Очень интересная экскурсия. Азалия постаралась нам рассказать истории о приготовлении и обычаях подачи еды в разные эпохи с секретиками…! Спасибо большое и удачи Вам!!!
- ННатали5 июня 2024Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские! Всё прошло
- ВВладислав5 июня 2024Гульназ провела отличную экскурсию! Интересный, неклассический маршрут. Много интересных фактов и рассказов. Гульназ - профессионал своего дела и замечательный человек!:)
- ННаталия5 июня 2024Вероника - очень милая, тактичная, знающая. Обладает приятным голосом и прекрасным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Огромное ей спасибо!
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательный экскурсовод Диана, показала и рассказала много интересного за такое короткое время+ сделала кучу фоток, я думаю они будут отличные, эдем с нетерпением их.
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
- ЕЕлена5 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Рекомендую.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Шикарная экскурсия. Веронике огромное спасибо. Были с детьми 12 и 7 лет, всем было очень интересно. Наша семилетка, отрывая Веронику
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Индивидуальные»
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