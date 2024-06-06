1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно — 780 руб»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Казань: симбиоз культур в одном городе
Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: У места вашего проживания или по договоренности
14 июня в 13:00
18 июня в 09:30
99008 910₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Казанью и чаепитие
Увидеть главные достопримечательности города и узнать кулинарную историю Казани
«Знакомство будет неполным без погружения в кулинарную историю Казани:) Во время прогулки обязательно прервёмся на татарский чай с национальной выпечкой, побеседуем о том, как встречают гостей татары, как готовят очпочмак, чак-чак, кыстыбый»
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
«Гастрономия и непарадная Казань»
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Погрузиться в культуру татарской столицы и распробовать национальную выпечку
«Эта программа — сочетание обзорной и гастрономической экскурсий с погружением в культуру и колорит Казани»
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
«Завершится этот насыщенный день в уютном кафе, где вы попробуете татарский чай с травами, чак-чак и татарские сладости»
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
«Чак-чак, талкыш калеве и баурсак откроют вам двери в сказочную пещеру кулинарных сокровищ Востока»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«Дегустация фермерских продуктов»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
Начало: У отеля «Ногай»
«Гастрономические бренды республики»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Музыкальные бары Казани
Узнать о музыкальной тусовке тогда и сейчас и проникнуться атмосферой питейных заведений
Начало: На улице Баумана, 86
«В стоимость входит 4 напитка в четырех барах, еда и напитки оплачиваются отдельно»
14 июня в 18:30
15 июня в 18:30
3 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
«Профессиональные сомелье предложат на выбор дегустацию игристых вин или крепких напитков, расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры и особенностях местных напитков»
10 июня в 19:30
18 июня в 19:30
5 760₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
«Это очень уютное и колоритное место с прекрасными дегустационными залами, этнической фотозоной и магазином фирменной продукции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Узнать самое интересное о домах, нарядах и кухне татар, разгадывая загадки и ребусы
Начало: В Старо-Татарской слободе
«И почему в татарской кухне много блюд из картофеля, хотя исторически татары картошку не ели»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казань: комфортный трансфер с экскурсией
Встреча в аэропорту Казани, личный гид, обзорная экскурсия по городу и традиционное татарское чаепитие
Начало: в аэропорту
«По желанию, мы заедем в уютное кафе на восточное чаепитие»
14 июня в 14:00
18 июня в 08:30
6 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Вечерняя Казань: колесо обозрения и дегустация традиционных напитков
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, наслаждаясь её историческими красотами с высоты колеса обозрения и вкусом традиционных напитков
Начало: Казань, ул. Баумана, 19
«На полках музея вы увидите гастрономические бренды Татарстана: вяленый гусь, копчёные утки, казылык (колбаса из конины), кумыс и, конечно же, чак-чак и талкыш калеве (татарский десерт)»
Расписание: Ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Вся Казань за один день с чаепитием и дегустацией
Начало: Ул. Право-Булачная, 43/1, холл отеля «Ибис»
«А в завершении нашего знакомства с городом, гиды порекомендуют туристам сувенирные магазины и кафе, где можно отведать гастрономические изыски региона»
Расписание: Ежедневно с 11.00 и с 14.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 700₽ за человека
Групповая
5 часов
По Казани со вкусом - кулинарные традиции татарской столицы
Начало: Ул. Баумана, 19, отель Ногай
«Без этого блюда немыслима татарская кухня»
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
3 400₽ за человека
Групповая
1.5 часа
«Гостеприимный Дом Бая»: интерактивное путешествие по татарской культуре
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце татарской культуры с традиционными блюдами и обычаями в атмосфере гостеприимства
Начало: Будет сообщен после бронирования
«Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» в ходе которой вы познакомитесь как с культурными, так и с гастрономическими обычаями татарского народа»
Расписание: Ежедневно в 20:00,кроме среды
Сегодня в 18:30
15 июня в 18:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайная жизнь Казани 18+
Прогуляться по центру, узнать, что скрывают здания, и побывать на дегустации в питейном доме
Начало: на улице Пушкина
«Заглянете в питейный дом на дегустацию татарских алкогольных напитков, познакомитесь с местным производителем и попробуете настойки на травах»
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
5 500₽ за всё до 20 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Начало: В районе метро Суконная Слобода
«Гастрономическая часть будет в середине экскурсии, а в начале и в конце — гуляем по городу»
Завтра в 11:00
10 июня в 17:30
70004 900₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Погулять по идиллическим местам, устроить пикник и зарядиться энергией природы в душевной компании
«А ещё устроим пикник с горячим травяным чаем, бутербродами с мясом и сыром, сытной выпечкой, овощами и фруктами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
22 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По казанскому «Арбату» с дегустацией татарского алкоголя и закусок
Начало: Ул. Баумана. Монумент Часы
Расписание: пн-вс с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вояж по Казани со вкусом татарского чая
Изучить ключевые достопримечательности города и посетить «Дом чая» (с дегустацией)
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
Окунуться в историю самой известной улицы города и познакомиться с национальной кухней в мини-группе
Начало: На улице Баумана
«Дом татарской кулинарии — первый советский ресторан, где работал известный шеф-повар Юнус Ахметзянов»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Раскрыть тайны из жизни Маркизы де Помпадур, Джона Леннона и Наполеона с помощью вина
Начало: на Профсоюзной улице
«К напиткам вам подадут закуски: сыр, оливки, мясные нарезки и десерт»
1 сен в 19:30
2 сен в 19:30
от 32 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Прогуляться по историческому центру и попробовать блюда национальной кухни
Начало: У Казанского кремля
«После прогулки отправимся в ресторан национальной кухни»
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2600023 400₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения6 июня 2024Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
- ММаргарита5 июня 2024Очень интересная экскурсия. Азалия постаралась нам рассказать истории о приготовлении и обычаях подачи еды в разные эпохи с секретиками…! Спасибо большое и удачи Вам!!!
- ГГалина4 июня 2024Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
- ТТатьяна4 июня 2024Великолепная, насыщенная экскурсия, хороший, продуманный маршрут. Алена интересно и доступно рассказала обо всех достопримечательностях и важных исторических событиях. Во время экскурсии Алена нашла время для потрясающего чаепития.
- ЛЛюдмила4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, любящий свою работу.
- ДДенис4 июня 2024Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
- ЕЕлена4 июня 2024Добрый день! Пересмотрите маршрут, очень многое не увидели(например, детский кукольный театр). На след. день взяли экскурсию на 2-х этажном автобусе - досмотрели. Достаточно продолжительная по времени, устали. В целом отлично. Спасибо.
- ААнна3 июня 2024Хочется поблагодарить гида Диану) Было очень познавательно и вкусно!
- ВВалентина31 мая 2024Всем привет) У нас только что закончилась экскурсия с Дианой! Как же нам повезло) Замечательная девушка, эрудированная, обаятельная, рассказывает легко и интересно. ❤️
- ИИрина28 мая 2024Превосходно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Казани, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024