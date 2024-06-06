Гастрономические экскурсии Казани

Найдено 26 экскурсий в категории «Гастрономические» в Казани, цены от 1 615 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
26 отзывов
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно — 780 руб»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 300 за всё до 4 чел.
Казань, где живут две великие культуры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Казань: симбиоз культур в одном городе
Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: У места вашего проживания или по договоренности
14 июня в 13:00
18 июня в 09:30
99008 910 за всё до 8 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Знакомство с Казанью и чаепитие
Увидеть главные достопримечательности города и узнать кулинарную историю Казани
«Знакомство будет неполным без погружения в кулинарную историю Казани:) Во время прогулки обязательно прервёмся на татарский чай с национальной выпечкой, побеседуем о том, как встречают гостей татары, как готовят очпочмак, чак-чак, кыстыбый»
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
«Гастрономия и непарадная Казань»
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999 за всё до 5 чел.
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
85 отзывов
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Погрузиться в культуру татарской столицы и распробовать национальную выпечку
«Эта программа — сочетание обзорной и гастрономической экскурсий с погружением в культуру и колорит Казани»
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
«Завершится этот насыщенный день в уютном кафе, где вы попробуете татарский чай с травами, чак-чак и татарские сладости»
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
790 отзывов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
«Чак-чак, талкыш калеве и баурсак откроют вам двери в сказочную пещеру кулинарных сокровищ Востока»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615 за человека
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
193 отзыва
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«Дегустация фермерских продуктов»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700 за человека
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
38 отзывов
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
Начало: У отеля «Ногай»
«Гастрономические бренды республики»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100 за человека
Музыкальные бары Казани
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
37 отзывов
Музыкальные бары Казани
Узнать о музыкальной тусовке тогда и сейчас и проникнуться атмосферой питейных заведений
Начало: На улице Баумана, 86
«В стоимость входит 4 напитка в четырех барах, еда и напитки оплачиваются отдельно»
14 июня в 18:30
15 июня в 18:30
3 900 за человека
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
«Профессиональные сомелье предложат на выбор дегустацию игристых вин или крепких напитков, расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры и особенностях местных напитков»
10 июня в 19:30
18 июня в 19:30
5 760 за всё до 5 чел.
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
13 отзывов
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
«Это очень уютное и колоритное место с прекрасными дегустационными залами, этнической фотозоной и магазином фирменной продукции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
32 отзыва
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Узнать самое интересное о домах, нарядах и кухне татар, разгадывая загадки и ребусы
Начало: В Старо-Татарской слободе
«И почему в татарской кухне много блюд из картофеля, хотя исторически татары картошку не ели»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 200 за всё до 6 чел.
Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Казань: комфортный трансфер с экскурсией
Встреча в аэропорту Казани, личный гид, обзорная экскурсия по городу и традиционное татарское чаепитие
Начало: в аэропорту
«По желанию, мы заедем в уютное кафе на восточное чаепитие»
14 июня в 14:00
18 июня в 08:30
6 900 за всё до 4 чел.
Экскурсия по вечерней Казани с катанием на колесе обозрения и дегустацией
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
248 отзывов
Вечерняя Казань: колесо обозрения и дегустация традиционных напитков
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, наслаждаясь её историческими красотами с высоты колеса обозрения и вкусом традиционных напитков
Начало: Казань, ул. Баумана, 19
«На полках музея вы увидите гастрономические бренды Татарстана: вяленый гусь, копчёные утки, казылык (колбаса из конины), кумыс и, конечно же, чак-чак и талкыш калеве (татарский десерт)»
Расписание: Ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100 за человека
Вся Казань за один день с чаепитием и дегустацией
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
36 отзывов
Вся Казань за один день с чаепитием и дегустацией
Начало: Ул. Право-Булачная, 43/1, холл отеля «Ибис»
«А в завершении нашего знакомства с городом, гиды порекомендуют туристам сувенирные магазины и кафе, где можно отведать гастрономические изыски региона»
Расписание: Ежедневно с 11.00 и с 14.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 700 за человека
По Казани со вкусом - кулинарные традиции татарской столицы
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
По Казани со вкусом - кулинарные традиции татарской столицы
Начало: Ул. Баумана, 19, отель Ногай
«Без этого блюда немыслима татарская кухня»
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
3 400 за человека
«Гостеприимный Дом Бая» - интерактивная театрализованная программа
Групповая
1.5 часа
49 отзывов
«Гостеприимный Дом Бая»: интерактивное путешествие по татарской культуре
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце татарской культуры с традиционными блюдами и обычаями в атмосфере гостеприимства
Начало: Будет сообщен после бронирования
«Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» в ходе которой вы познакомитесь как с культурными, так и с гастрономическими обычаями татарского народа»
Расписание: Ежедневно в 20:00,кроме среды
Сегодня в 18:30
15 июня в 18:30
2 300 за человека
Тайная жизнь Казани 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Тайная жизнь Казани 18+
Прогуляться по центру, узнать, что скрывают здания, и побывать на дегустации в питейном доме
Начало: на улице Пушкина
«Заглянете в питейный дом на дегустацию татарских алкогольных напитков, познакомитесь с местным производителем и попробуете настойки на травах»
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
5 500 за всё до 20 чел.
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Начало: В районе метро Суконная Слобода
«Гастрономическая часть будет в середине экскурсии, а в начале и в конце — гуляем по городу»
Завтра в 11:00
10 июня в 17:30
70004 900 за человека
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Погулять по идиллическим местам, устроить пикник и зарядиться энергией природы в душевной компании
«А ещё устроим пикник с горячим травяным чаем, бутербродами с мясом и сыром, сытной выпечкой, овощами и фруктами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
22 600 за всё до 4 чел.
По казанскому «Арбату» с дегустацией татарского алкоголя и закусок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
По казанскому «Арбату» с дегустацией татарского алкоголя и закусок
Начало: Ул. Баумана. Монумент Часы
Расписание: пн-вс с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500 за всё до 10 чел.
Вояж по Казани со вкусом татарского чая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Вояж по Казани со вкусом татарского чая
Изучить ключевые достопримечательности города и посетить «Дом чая» (с дегустацией)
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
8 600 за всё до 4 чел.
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
Окунуться в историю самой известной улицы города и познакомиться с национальной кухней в мини-группе
Начало: На улице Баумана
«Дом татарской кулинарии — первый советский ресторан, где работал известный шеф-повар Юнус Ахметзянов»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600 за человека
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Раскрыть тайны из жизни Маркизы де Помпадур, Джона Леннона и Наполеона с помощью вина
Начало: на Профсоюзной улице
«К напиткам вам подадут закуски: сыр, оливки, мясные нарезки и десерт»
1 сен в 19:30
2 сен в 19:30
от 32 400 за всё до 6 чел.
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Прогуляться по историческому центру и попробовать блюда национальной кухни
Начало: У Казанского кремля
«После прогулки отправимся в ресторан национальной кухни»
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2600023 400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
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    и Казанский Арбат. Экскурсовод - милая пожилая женщина, очень бодрая, быстро бегающая, но, к сожалению, она немного путается в фактах, очень часто говорит: «А это расскажу вам потом…». Рассказ очень сбивчив, не структурирован. Длина маршрута такова, что на подходе к чаепитию, у людей просто не хватает сил и они уходят. Поэтому, если вы любите длинные экскурсии, вам понравится, если быстро теряете интерес - нет. Казань прекрасна, мы в итоге остались довольны и прошли весь маршрут. Рекомендуем оценить свои силы, прежде чем выбирать эту экскурсию.

  • М
    Маргарита
    5 июня 2024
    Душа Казани: национальная кухня и секреты города
    Очень интересная экскурсия. Азалия постаралась нам рассказать истории о приготовлении и обычаях подачи еды в разные эпохи с секретиками…! Спасибо большое и удачи Вам!!!
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
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    буду рекомендовать своим друзьям эту компанию!) на обратной дороге заехали к фермеру на дегустацию, дали на пробу много вкусного. Купили много вкусняшек, очень рады!!!

    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Казань, где живут две великие культуры
    Великолепная, насыщенная экскурсия, хороший, продуманный маршрут. Алена интересно и доступно рассказала обо всех достопримечательностях и важных исторических событиях. Во время экскурсии Алена нашла время для потрясающего чаепития.
  • Л
    Людмила
    4 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, любящий свою работу.
  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
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    персонально экскурсоводу Елене Сергеевне, за отличные знания и подачу материала, и водителю автобуса, по-моему Роман, вёз нас отлично, и высадил на трассе по дороге в аэропорт! Мы поймали машину и не опоздали на регистрацию, из города б вряд ли успели! Всем добра!

    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Добрый день! Пересмотрите маршрут, очень многое не увидели(например, детский кукольный театр). На след. день взяли экскурсию на 2-х этажном автобусе - досмотрели. Достаточно продолжительная по времени, устали. В целом отлично. Спасибо.
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Душа Казани: национальная кухня и секреты города
    Хочется поблагодарить гида Диану) Было очень познавательно и вкусно!
  • В
    Валентина
    31 мая 2024
    Душа Казани: национальная кухня и секреты города
    Всем привет) У нас только что закончилась экскурсия с Дианой! Как же нам повезло) Замечательная девушка, эрудированная, обаятельная, рассказывает легко и интересно. ❤️
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
    Превосходно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Душа Казани: национальная кухня и секреты города
  2. Казань, где живут две великие культуры
  3. Знакомство с Казанью и чаепитие
  4. День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
  5. Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Гастрономические" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 1 615 до 32 400 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1745 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Казани, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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