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от самого города, так и от экскурсии, наш гид Руслан - отличный рассказчик, всё проходило без напряжения, весело, с юмором, практически без пауз, очень многое узнали о городе, кто здесь живёт, как работают, как отдыхают. И я, и сын 14 лет были в восторге от архитектуры, ухоженности городской территории, и особенно - от университета. Очень интересно было побывать в таком необычном как снаружи, так и внутри ВУЗе. После экскурсии по рекомендации Руслана с удовольствием прокатились на беспилотном такси, поели в кафе с роботом-официантом. В общем, всё очень понравилось, спасибо большое, буду всем рекомендовать Вас!