Литературное путешествие в Казань

Татарстан с особым трепетом хранит память о гениях, побывавших на этой земле

5
3 отзыва
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Татарстан с особым трепетом хранит память о гениях, побывавших на этой земле.

Мы узнаем о крае, который вдохновлял поэтов, закалял характер писателей и становился местом драмы для литераторов, ставших впоследствии классиками.

За 4 дня путешествия мы спокойно погуляем по Казани, поговорим о Горьком и Шаляпине, о Тукае и Арбузове. А Елабуга напомнит нам о судьбах Цветаевой, Шишкина, Бехтерева.
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Литературное путешествие в Казань
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Литературная Казань
Литературная Казань
На тематической экскурсии узнаем как многие знаменитые авторы связаны с Казанью
Чайный мастер-класс и чаепитие с самоваром
Чайный мастер-класс и чаепитие с самоваром
Разработаем свой собственный состав чая под руководством чайного мастера
Разносторонняя Елабуга
Разносторонняя Елабуга
Познакомимся с древней историей городка, полюбуемся бескрайними просторами и посетим интересные музеи

Программа тура по дням

1 день

Интерактивная программа "В гости к татарину". Казанский Кремль. Музей "Самогон"

Прибытие в Казань.

Встреча с гидом.

Татарский обед с интерактивной программой “В гости к татарину” (доп. плата).

Интерактивная программа «В гости к татарину» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Экскурсия в музей-заповедник "Казанский Кремль" – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории!

На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, Вы увидите: Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор; Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного; Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике.

Пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет Вам Казань со всех сторон.

Посещение Петропавловского Собора.

Здесь на богослужениях пел великий Шаляпин.

Среди главных святынь Петропавловского собора – чудотворная Седмиозерная икона Божией Матери, переданная в собор из церкви Ярославских чудотворцев на Арском кладбище г. Казани, где долгие годы хранилась, будучи спасена исповедником иеросхимонахом Серафимом.

В нижнем храме собора почивают мощи митрополита Казанского Ефрема, венчавшего в 1613 году на царство Михаила Федоровича Романова.

Посещение Музея "Самогон".

Единственный в России Музей «Самогон» покажет Вам в редких экспонатах старинную, всемирно известную народную культуру.

Вы ощутите вкус истории на дегустации.

Станете участниками старинных обрядов и обычаев.

Увидите, потрогаете и примерите на себя уникальные экспонаты: прототип самого первого самогонного аппарата, медаль за пьянство, штрафной кубок Петра, шлемы, снаряжение особиста, оружие времен первой мировой войны.

11 тематических фотозон, более 1500 экспонатов, огромная уникальная коллекция рюмок, бокалов, штофов, бутылей разных эпох.

Входной билет и дегустация оплачиваются дополнительно.

Размещение в отеле в центре города.

Отдых.

Интерактивная программа "В гости к татарину". Казанский Кремль. Музей "Самогон"Интерактивная программа "В гости к татарину". Казанский Кремль. Музей "Самогон"Интерактивная программа "В гости к татарину". Казанский Кремль. Музей "Самогон"Интерактивная программа "В гости к татарину". Казанский Кремль. Музей "Самогон"Интерактивная программа "В гости к татарину". Казанский Кремль. Музей "Самогон"
2 день

«Литературная Казань». Мастер-класс в чайном доме

Завтрак.

Тематическая экскурсия “Литературная Казань”.

В Казань приезжал Александр Сергеевич Пушкин, чтобы лучше узнать об Емельяне Пугачеве, когда он работал над своим художественным произведением.

Экскурсия в Казанский университет, где учились Сергей Аксаков и Лев Толстой.

Экскурсовод расскажет об истории ВУЗа, его интересных вехах в развитии, тех, кто учился и стал наиболее знаменитым.

Входной билет оплачивается дополнительно.

Посещение Литературно-Мемориального Музея М. Горького и Ф. Шаляпина.

В музее можно ознакомиться с историей и судьбой великого русского писателя.

Параллельно в музейной экспозиции представлена история жизни великого русского певца и артиста Федора Шаляпина – близкого друга Максима Горького.

Мемориальная коллекция Ф. И. Шаляпина насчитывает около четырех тысяч подлинных предметов эпохи, представлена личными вещами артиста и фотографиями, в том числе совместными с Максимом Горьким.

Входной билет оплачивается дополнительно.

Обед (доп. плата).

Посещение Литературного музея Габдуллы Тукая Музей посвящен великому татарскому поэту, без которого немыслима ни татарская литература, ни современный татарский язык.

Входной билет оплачивается дополнительно.

Мастер-класс в чайном доме "Приятного чаепития!"

Предлагаем вам поучаствовать в приготовлении настоящего татарского чая с травами.

Вы узнаете историю появлении чая в Татарстане, предысторию татарских напитков, секреты рецептов приготовления национальных сладостей, различие между татарским чаепитием и церемониями других стран.

Сможете разработать свой собственный состав чая под руководством чайного мастера.

Вас ждет чаепитие настоящего травяного чая из самовара.

Ночь в отеле.

«Литературная Казань». Мастер-класс в чайном доме«Литературная Казань». Мастер-класс в чайном доме«Литературная Казань». Мастер-класс в чайном доме«Литературная Казань». Мастер-класс в чайном доме
3 день

Елабуга

Завтрак.

Переезд в Елабугу.

Обзорная экскурсия по городу.

В ходе обзорной экскурсии Вы познакомитесь с историей древнего города, с его культурными традициями, архитектурой, легендами и преданиями.

Вас ожидает посещение историко-археологического комплекса “Елабужское городище”, памятника архитектуры и археологии X-XI вв., где с высоты птичьего полета полюбуетесь бескрайними просторам; прогулка по площади 1000-летия Елабуги, осмотр памятника Ибрагиму I бен Мухаммаду.

Вы совершите прогулку по улице Набережной, насладитесь красотой Шишкинских прудов и одного из крупнейших храмов Поволжья – Спасского собора.

В ходе прогулки по улице Казанской несомненно произведет впечатление архитектурный ансамбль купеческих особняков XIX века, помогающий гостям Елабуги окунутся в уютную атмосферу позапрошлого столетия.

Мемориальный Дом-музей великого русского художника-пейзажиста И. И. Шишкина.

Дом памяти М. И. Цветаевой – дом, в котором поэт прожила последние дни своей жизни.

Музей-усадьба Н. А. Дуровой, где более 20 лет прожила известная кавалерист-девица, участница Бородинского сражения.

Музей уездной медицины им. В. М. Бехтерева, где прослеживается развитие уездной медицины на примере Елабуги, один из залов посвящён прославленному ученому Владимиру Михайловичу Бехтереву.

Обед (доп. плата).

Возвращение в Казань.

Отдых.

ЕлабугаЕлабугаЕлабугаЕлабуга
4 день

Дом-музей академиков Арбузовых

Завтрак.

Татарстан – малая родина органической химии.

Жизнь и судьба знаменитого русского химика Арбузова тесно связана с Казанью.

Сначала сельская школа, потом Первая Казанская гимназия и Казанский университет отделение физико-математического факультета.

Его работы вызвали огромный интерес многих химиков мира, а некоторые из них хотели приехать в Казань, чтобы посмотреть на лабораторию, в которой могут проводиться такие уникальные исследования.

Дом-музей академиков Арбузовых.

Дом-музей академиков Александра Ерминингельдовича и Бориса Александровича Арбузовых – всемирно известных казанских химиков – ждет Вас в гости!

Музей Арбузовых – дважды музей – музей личностей уникальной судьбы и музей быта городской университетской интеллигенции конца XIX – середины ХХ века.

Интерьеры всех комнат сохранены в неизменном виде со времени пребывания в доме семьи Арбузовых.

Подлинники дают максимальное представление о времени, в котором жила семья Арбузовых, и помогают представить биографии замечательных людей в атмосфере их домашней обстановки.

На сегодняшний день это эталон мемориального музея.

Трансфер на жд вокзал, в аэропорт.

Дом-музей академиков АрбузовыхДом-музей академиков АрбузовыхДом-музей академиков Арбузовых

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в Казани.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-хместное1-номестное
27 40033 400

Варианты проживания

Отель «Булак» или аналогичный

3 ночи

Отель "Булак" находится в историческом центре Казани, этот небольшой отель предлагает гостям комфортабельные номера.

В отеле "Булак" имеется 26 просторных номеров. В номерах имеется либо двуспальная кровать, либо 2 односпальные кровати и, конечно, отдельные ванные комнаты. Многие номера выходят на реку Булак, название которой носит отель.

Отель "Булак" превосходно расположен относительно деловых, торговых и развлекательных центров города. Множество популярных достопримечательностей, таких, как Казанский Кремль, Богоявленский собор и Казанский государственный университет в пределах легкой досягаемости.

Отель находится приблизительно в 600-метрах от железнодорожного вокзала и менее чем в 2 км от автовокзала.

Отель «Булак» или аналогичныйОтель «Булак» или аналогичныйОтель «Булак» или аналогичныйОтель «Булак» или аналогичныйОтель «Булак» или аналогичныйОтель «Булак» или аналогичныйОтель «Булак» или аналогичный

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле с условиями в номере
  • Завтраки в отеле
  • Транспортное обслуживание на автобусе/микроавтобусе туристического класса по маршруту
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Мастер-класс в Чайном доме
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казани и обратно
  • Питание
  • Входные билеты в музеи по программе (оплачиваются на месте)
  • Радиооборудование (оплачивается на месте)
  • 3 комплексных обеда (включая национальный обед) – от 2 700 руб. (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Татарстан, Казань
Рекомендуемые рейсы
Отправление из Санкт-Петербурга:

Прибытие в Казань в день начала тура на поезде до 14:00 / на самолете до 13:15.
Отправление из Казани в последний день тура после 13:00 (трансфер на жд вокзал к 12:30, в аэропорт к 13:30).

Отправление из Москвы:

Прибытие в Казань в день начала тура на поезде до 14:00 / на самолете до 13:15.
Отправление из Казани в последний день тура после 13:00 (трансфер на жд вокзал к 12:30, в аэропорт к 13:30).

Внимание! Просим приобретать билеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным! Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
14 мар 2023
Поездка удалась. Все было отлично.
Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.
Е
3 мар 2023
Тур в целом понравился. Не впечатлила поездка в Саамскую деревню. Но это субъективное мнение, т. к. видела подобное в других регионах России с более динамичной и интересной программой. Териберка- выше всяких ожиданий. В обзорной экскурсии и во время переездов не хватило информации. Гид не местный. Это чувствуется. Общее впечатление от поездки- высший балл.
С
27 фев 2023
Прекрасная организация: всё четко, с удобством по времени и локациям. Со вкусом подобраны рестораны и гостиницы. Увлечённый и эрудированный с отличным чувством юмора гид.
Мы влюбились в Мурманск и окрестности. Вернёмся за северным сиянием и обниматься с хасками через год

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