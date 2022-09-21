Встреча на ж/д вокзале с гидом:
В 08:00 / 09:25 / 10:45 / 11:18 Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы»;
В 08:00 Казань-2 (ст. Восстание) в центральном зале.
Трансфер в гостиницу.
Сдача вещей в камеру хранения отеля или раннее размещение за дополнительную оплату.
12:30 – обед в кафе/ресторане города с элементами национальной кухни.
Экскурсия в один из музеев города Казани.
Экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории!
Возникший как Булгарская крепость на рубеже 10-11 вв., наравне со своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных, археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города.
На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, вы увидите:
Интерактивная программа «чаепитие по-татарски» в одном из малых музеев города раскроет секреты чайной церемонии, которой славится татарский народ!
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя».
Экскурсия откроет для вас достопримечательности Казани.
Вы оцените старинные улочки, где почти у каждого камня своя особенная история, а также Казань современную — мегаполис с бешеным ритмом жизни.
Вы побываете:
Пешеходная экскурсия по Университетскому городку одного из старейших ВУЗов России (1804 г.), архитектурный ансамбль которого является историко-культурным памятником нашей страны.
Университет стал альма-матер для множества ученых разных времен.
С одним из них — создателем неевклидовой геометрии Николаем Лобачевским — вас ждет очная встреча. Организована она будет в жанре театрализованной исторической реконструкции и откроет новые стороны в биографии Лобачевского — первого среди выпускников ректора Университета.
13:00/14:00—обед в кафе / ресторане города с элементами национальной кухни.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
12:00 – автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь.
Во время экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями обители:
Возвращение в Казань.
По трассе внешний осмотр «Храма всех религий» (без выхода из автобуса).
Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни». Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит Вас готовить их дома.
18:00 – трансфер на ж/д вокзалы.
Размещение в гостиницах согласно выбранной категории.
Гостиницы в г. Казань
(центр города)
|Категория номеров
|Стоимость 3-х дневного тура на 1 чел/руб
|Взрослые
|Дети до 11 лет
|Доп. место
|Выходные
|Праздники
|«Мираж» 5*
|2-м. станд.
|17 660
|18 950
|11 520
|12 170
|1-м. станд.
|24 130
|27 100
|-
|-
|«Лучано» 5*
|2-м. станд.
|27 680
|-
|-
|1-м. станд.
|33 500
|-
|-
|«Кортъярд Марриотт» 4*
|2-м. станд.
|21 220
|25 260
|13 460
|13 940
|1-м. станд.
|32 530
|39 000
|-
|-
|«Шаляпин Палас Отель» 4*
|2-м. станд.
|16 210
|16 370
|11 200
|12 650
|1-м. станд.
|21 380
|22 350
|-
|-
|«Сулейман» 4*
|2-м. станд.
|13 460
|12 810
|13 300
|1-м. станд.
|17 990
|-
|-
|«Джузеппе» 4*
|2-м. станд.
|13 620
|15 400
|11 200
|11 680
|1-м. станд.
|17 340
|20 890
|-
|-
|«Гранд Отель Казань» 4*
|2-м. станд.
|13 860
|15 080
|11 200
|12 650
|1-м. станд.
|17 180
|19 120
|-
|-
|«Биляр Палас Отель» 4*
|2-м. станд.
|13 140
|13 780
|12 170
|12 650
|1-м. станд.
|17 990
|18 630
|-
|-
|«Релита» 4*
|2-м. станд.
|14 750
|11 840
|12 810
|1-м. станд.
|18 950
|-
|-
|«Давыдов» 3*
|2-м. станд
|12 490
|12 980
|10 230
|10 870
|1-м. станд.
|14 750
|15 400
|-
|-
|«Ногай» 3*
|2-м станд.
|14 750
|-
|-
|1-м станд.
|19 920
|-
|-
|«Ибис» 3*
|2-м станд.
|12 980
|15 640
|-
|-
|1-м станд.
|16 210
|20 410
|-
|-
|«Парк Отель» 3*
|2-м. станд.
|13 510
|14 460
|-
|-
|1-м. станд.
|18 310
|20 230
|-
|-
|«Кристалл» 3*
|2-м. станд.
|13 590
|11 520
|12 650
|1-м. станд.
|17 290
|-
|-
|«Татарстан» 3*
|2-м. станд.
|12 670
|13 540
|-
|-
|1-м. станд.
|15 720
|16 740
|-
|-
|Без размещения
|-
|7 320
Размещение в гостиницах после 14:00. Раннее размещение за дополнительную плату.
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Этот спа-отель расположен в центре Казани, всего в одной остановке метро от Казанского Кремля. К услугам гостей аквазона с 6 бассейнами, термальная спа-зона с различными саунами и паровыми банями, а также фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатная частная парковка.
К услугам гостей отеля Luciano номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, бесплатным Wi-Fi, сейфом, мини-баром, бесплатной питьевой водой и халатами, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками в ванной комнате.
Отель расположен рядом с сердцем города – Казанским Кремлем, главной исторической достопримечательностью Республики Татарстан, в пешей доступности от популярных туристических объектов, деловых и торговых районов.
Номера оборудованы современной мебелью: кровати (King или Double), рабочие столы, кресла, журнальные столики, телевизоры, центральная система климат-контроля, чайные принадлежности и зона для глажки. Wi-Fi на территории отеля, круглосуточный бизнес-центр, а также тренажерный зал со всем необходимым для занятий спортом оборудованием.
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
В номере: шкаф для одежды, кресло-кровать, плазменный телевизор, мини-бар, телефон, тумбочки с бра, напольный торшер, трюмо, пуф, комод, чайник, кондиционер, рабочая зона, Wi-Fi, кодовый сейф. Ванная комната с душевой кабиной, есть туалетные принадлежности, фен, полотенца, тапочки.
Отель Сулейман Палас – четырехзвёздочный гостиничный комплекс в центре Казани. В фонде отеля представлены стильные стандартные номера и номера-студио. По утрам накрывается бесплатный завтрак «шведский стол». В собственной ванной комнате установлена ванна.
Оснащение номера: спутниковое телевидение, интернет, телефон, кондиционер, шкаф для одежды, письменный стол, сейф, мини-бар, чайная станция.
Четырехзвездочный отель "Джузеппе" находится в центре Казани, всего в 100 метрах от Казанского кремля. К вашим услугам бесплатный доступ в Интернет и спутниковое телевидение.
Гостей этого отеля в итальянском стиле приглашают остановиться в просторных и комфортабельных номерах. В номере – двуспальная кровать, стол, 2 стула, холодильник с мини-баром, чайник, бесплатный набор для приготовления чая и кофе, полное затемнение окон (black-out), платяной шкаф, большое зеркало, ЖК телевизор со спутниковыми TV каналами, кондиционер, телефон, фен, душ. кабина, халаты и тапочки.
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание. К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
В номере: вешалка, комод, обувная полочка, кондиционер, двуспальная или две отдельные кровати, плазменный телевизор, тумбы, ночники, электронный сейф, трюмо, рабочая зона, зеркало, пуф, телефон, кресло, вещевой шкаф, кофейный столик. Санузел с душевой кабинкой, косметическими средствами, тапочками, феном и полотенцами.
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро.
В номере: Одна большая или две односпальные кровати, шкаф для одежды, стол с письменными принадлежностями, кресло и стул, кофейный столик, телефон, телевизор, холодильник, сейф, гладильная станция с утюгом, центральная система климат – контроля, Wi-Fi.
В ванной комнате: душевая кабина, банные полотенца, халат и тапочки, косметические средства, фен, раковина, санузел.
Отель «RELITA-KAZAN» расположен всего в 5 минутах езды от исторического центра Казани, Кремля и мечети Кул-Шариф. К услугам гостей номера с кондиционером и ресторан татарской кухни.
В уютном однокомнатном номере с одной большой кроватью или двумя односпальными есть все удобства: телевизор, кондиционер, сейф, косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
В стоимость проживания включен завтрак.
«Давыдов» – современный гостиничный комплекс, удобно расположен в самом сердце 1000 летней Казани, в зоне туристической и деловой активности в окружении знаменитых историко-культурных достопримечательностей.
Номера площадью 18 кв. м оснащены: двухспальной кроватью или двумя односпальными, стол, стул, шкаф, 2 прикроватные тумбочки, кабельное ТВ,телефон, Бесплатный Wi-Fi, сейф, кондиционер. В ванной комнате туалет, душевая кабина, фен, туалетные принадлежности.
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Современные комфортные номера с высокими потолками выполнены в уютном продуманном интерьере. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств – кондиционер, сейф, чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Отель «Ibis Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В номере: двуспальная кровать/2 односпальные кровати, рабочий стол, кондиционер, кофемашина, минеральная вода, мини-холодильник, телефон, Wi-Fi, телевизор. В ванной комнате: ванна/душ, фен, полотенца, туалетные принадлежности.
Отель «Парк» с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Казани, в 400 метрах от храма Воздвижения Святого Креста. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей письменный стол, сейф и собственная ванная комната с душем. Во всех номерах отеля Park предоставляются полотенца и постельное белье.
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка. Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В номере: ванная комната, двуспальная кровать или две односпальные, прикроватные тумбы, рабочее место (письменный стол, стул), шкаф, сейф, холодильник, тапочки по запросу, телевизор, спутниковое ТВ.
Гостиничный комплекс "Татарстан" находится в историческом и культурном центре г. Казань. Из окон открывается великолепный вид на одну из центральных улиц Казани - пешеходную улицу Баумана -"Казанский Арбат".
Номерной фонд Гостиничного комплекса "Татарстан" составляет 336 мест. К услугам клиентов предлагаются благоустроенные одноместные и двухместные номера. В номере располагается 1 санузел (с душевой кабиной). Проведён евроремонт. Номер оснащен телевизором, холодильником, телефоном, феном и сейфом. В стоимость проживания входит охраняемая парковка.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Вы самостоятельно ужинаете в кафе города. Стоимость от 450 руб.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку самостоятельно.
Да, стоимость одной машины: