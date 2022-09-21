Удиви меня, Казань

Мы приглашаем вас в познавательное путешествие для всей семьи

Мы приглашаем вас в познавательное путешествие для всей семьи.

Если вы планируете отправиться с детьми – это просто замечательно, программа поездки адаптирована для всех возрастов.

Вас ждет обзорная экскурсия с посещением Казанского Кремля, посещение Раифского монастыря и мастер-класс «Секреты татарской кухни».

В ходе мастер-класса шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит у вас готовить их дома.

У путешествия будет отличное послевкусие – Казань является не только изумительно красивым городом, но в то же самое время еще и современным мегаполисом, который живет бурной жизнью. Смешение традиций, времен и ритмов – это про уникальную столицу гостеприимного Татарстана.
Удиви меня, Казань
Удиви меня, Казань
Удиви меня, Казань
Удиви меня, Казань
Удиви меня, Казань
Удиви меня, Казань
Удиви меня, Казань
Удиви меня, Казань
Удиви меня, Казань
Удиви меня, Казань
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Что вас ожидает 🤩

Секреты татарской кухни
Секреты татарской кухни
Шеф-повар продемонстрирует технику приготовлению национальных блюд
Полное погружение в Казань
Полное погружение в Казань
За 3 дня мы успеем посмотреть самые яркие достопримечательности города
Татарское чаепитие
Татарское чаепитие
Проведем настоящую татарскую чайную церемонию

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Казань

Встреча на ж/д вокзале с гидом:

В 08:00 / 09:25 / 10:45 / 11:18 Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы»;

В 08:00 Казань-2 (ст. Восстание) в центральном зале.

Трансфер в гостиницу.

Сдача вещей в камеру хранения отеля или раннее размещение за дополнительную оплату.

12:30 – обед в кафе/ресторане города с элементами национальной кухни.

Экскурсия в один из музеев города Казани.

Экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории!

Возникший как Булгарская крепость на рубеже 10-11 вв., наравне со своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных, археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города.

На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, вы увидите:

  • Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
  • Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;
  • Парадную Резиденцию президента и падающую Башню Сююмбике.

Интерактивная программа «чаепитие по-татарски» в одном из малых музеев города раскроет секреты чайной церемонии, которой славится татарский народ!

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Прибытие в КазаньПрибытие в КазаньПрибытие в КазаньПрибытие в КазаньПрибытие в КазаньПрибытие в КазаньПрибытие в КазаньПрибытие в Казань
2 день

Продолжение экскурсии по Казани

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя».

Экскурсия откроет для вас достопримечательности Казани.

Вы оцените старинные улочки, где почти у каждого камня своя особенная история, а также Казань современную — мегаполис с бешеным ритмом жизни.

Вы побываете:

  • в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII века;
  • на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери;
  • на Площади Свободы – административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, Концертный зал им. Салиха Сайдашева;
  • Дворце Земледельцев на Дворцовой площади и новой набережной;
  • Спортивных объектах, построенных к Универсиаде – 2013 (панорамный показ).

Пешеходная экскурсия по Университетскому городку одного из старейших ВУЗов России (1804 г.), архитектурный ансамбль которого является историко-культурным памятником нашей страны.

Университет стал альма-матер для множества ученых разных времен.

С одним из них — создателем неевклидовой геометрии Николаем Лобачевским — вас ждет очная встреча. Организована она будет в жанре театрализованной исторической реконструкции и откроет новые стороны в биографии Лобачевского — первого среди выпускников ректора Университета.

13:00/14:00—обед в кафе / ресторане города с элементами национальной кухни.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу

Продолжение экскурсии по КазаниПродолжение экскурсии по КазаниПродолжение экскурсии по КазаниПродолжение экскурсии по КазаниПродолжение экскурсии по КазаниПродолжение экскурсии по Казани
3 день

Раифский Богородицкий мужской монастырь. Конец программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

12:00 – автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь.

Во время экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями обители:

  • Грузинский собор, где хранится Чудотворная Грузинская икона Божией матери;
  • Троицкий собор;
  • Софийскую церковь – самую маленькую в Казанской Епархии, в храмовой части которой могут поместиться только семь человек (внешний осмотр);
  • церковь в честь Преподобных Отцев в Синае и Раифе избиенных (внешний осмотр);
  • увидите работы известного скульптора В. Н. Савельева, который является послушником монастыря.

Возвращение в Казань.

По трассе внешний осмотр «Храма всех религий» (без выхода из автобуса).

Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни». Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит Вас готовить их дома.

18:00 – трансфер на ж/д вокзалы.

Раифский Богородицкий мужской монастырь. Конец программыРаифский Богородицкий мужской монастырь. Конец программыРаифский Богородицкий мужской монастырь. Конец программыРаифский Богородицкий мужской монастырь. Конец программы

Проживание

Размещение в гостиницах согласно выбранной категории.

Гостиницы в г. Казань

(центр города)

Категория номеровСтоимость 3-х дневного тура на 1 чел/руб
ВзрослыеДети до 11 летДоп. место
ВыходныеПраздники
«Мираж» 5*2-м. станд. 17 66018 95011 52012 170
1-м. станд. 24 13027 100--
«Лучано» 5*2-м. станд. 27 680--
1-м. станд. 33 500--
«Кортъярд Марриотт» 4*2-м. станд. 21 22025 26013 46013 940
1-м. станд. 32 53039 000--
«Шаляпин Палас Отель» 4*2-м. станд. 16 21016 37011 20012 650
1-м. станд. 21 38022 350--
«Сулейман» 4*2-м. станд. 13 46012 81013 300
1-м. станд. 17 990--
«Джузеппе» 4*2-м. станд. 13 62015 40011 20011 680
1-м. станд. 17 34020 890--
«Гранд Отель Казань» 4*2-м. станд. 13 86015 08011 20012 650
1-м. станд. 17 18019 120--
«Биляр Палас Отель» 4*2-м. станд. 13 14013 78012 17012 650
1-м. станд. 17 99018 630--
«Релита» 4*2-м. станд. 14 75011 84012 810
1-м. станд. 18 950--
«Давыдов» 3*2-м. станд12 49012 98010 23010 870
1-м. станд. 14 75015 400--
«Ногай» 3*2-м станд. 14 750--
1-м станд. 19 920--
«Ибис» 3*2-м станд. 12 98015 640--
1-м станд. 16 21020 410--
«Парк Отель» 3*2-м. станд. 13 51014 460--
1-м. станд. 18 31020 230--
«Кристалл» 3*2-м. станд. 13 59011 52012 650
1-м. станд. 17 290--
«Татарстан» 3*2-м. станд. 12 67013 540--
1-м. станд. 15 72016 740--
Без размещения-7 320

Размещение в гостиницах после 14:00. Раннее размещение за дополнительную плату.

Варианты проживания

Отель «Мираж» 5*

2 ночи

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

Отель «Мираж» 5*Отель «Мираж» 5*Отель «Мираж» 5*Отель «Мираж» 5*Отель «Мираж» 5*Отель «Мираж» 5*Отель «Мираж» 5*

Отель «Luciano» 5*

2 ночи

Этот спа-отель расположен в центре Казани, всего в одной остановке метро от Казанского Кремля. К услугам гостей аквазона с 6 бассейнами, термальная спа-зона с различными саунами и паровыми банями, а также фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатная частная парковка.

К услугам гостей отеля Luciano номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, бесплатным Wi-Fi, сейфом, мини-баром, бесплатной питьевой водой и халатами, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками в ванной комнате.

Отель «Luciano» 5*Отель «Luciano» 5*Отель «Luciano» 5*Отель «Luciano» 5*Отель «Luciano» 5*Отель «Luciano» 5*

Отель «Кортъярд Марриотт» 4*

2 ночи

Отель расположен рядом с сердцем города – Казанским Кремлем, главной исторической достопримечательностью Республики Татарстан, в пешей доступности от популярных туристических объектов, деловых и торговых районов.

Номера оборудованы современной мебелью: кровати (King или Double), рабочие столы, кресла, журнальные столики, телевизоры, центральная система климат-контроля, чайные принадлежности и зона для глажки. Wi-Fi на территории отеля, круглосуточный бизнес-центр, а также тренажерный зал со всем необходимым для занятий спортом оборудованием.

Отель «Кортъярд Марриотт» 4*Отель «Кортъярд Марриотт» 4*Отель «Кортъярд Марриотт» 4*Отель «Кортъярд Марриотт» 4*Отель «Кортъярд Марриотт» 4*Отель «Кортъярд Марриотт» 4*

Отель «Шаляпин Палас» 4*

2 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

В номере: шкаф для одежды, кресло-кровать, плазменный телевизор, мини-бар, телефон, тумбочки с бра, напольный торшер, трюмо, пуф, комод, чайник, кондиционер, рабочая зона, Wi-Fi, кодовый сейф. Ванная комната с душевой кабиной, есть туалетные принадлежности, фен, полотенца, тапочки.

Отель «Шаляпин Палас» 4*Отель «Шаляпин Палас» 4*Отель «Шаляпин Палас» 4*Отель «Шаляпин Палас» 4*Отель «Шаляпин Палас» 4*Отель «Шаляпин Палас» 4*Отель «Шаляпин Палас» 4*

Отель «Сулейман Палас» 4*

2 ночи

Отель Сулейман Палас – четырехзвёздочный гостиничный комплекс в центре Казани. В фонде отеля представлены стильные стандартные номера и номера-студио. По утрам накрывается бесплатный завтрак «шведский стол». В собственной ванной комнате установлена ванна.

Оснащение номера: спутниковое телевидение, интернет, телефон, кондиционер, шкаф для одежды, письменный стол, сейф, мини-бар, чайная станция.

Отель «Сулейман Палас» 4*Отель «Сулейман Палас» 4*Отель «Сулейман Палас» 4*Отель «Сулейман Палас» 4*Отель «Сулейман Палас» 4*Отель «Сулейман Палас» 4*Отель «Сулейман Палас» 4*

Отель «Джузеппе» 4*

2 ночи

Четырехзвездочный отель "Джузеппе" находится в центре Казани, всего в 100 метрах от Казанского кремля. К вашим услугам бесплатный доступ в Интернет и спутниковое телевидение.

Гостей этого отеля в итальянском стиле приглашают остановиться в просторных и комфортабельных номерах. В номере – двуспальная кровать, стол, 2 стула, холодильник с мини-баром, чайник, бесплатный набор для приготовления чая и кофе, полное затемнение окон (black-out), платяной шкаф, большое зеркало, ЖК телевизор со спутниковыми TV каналами, кондиционер, телефон, фен, душ. кабина, халаты и тапочки.

Отель «Джузеппе» 4*Отель «Джузеппе» 4*Отель «Джузеппе» 4*Отель «Джузеппе» 4*Отель «Джузеппе» 4*Отель «Джузеппе» 4*Отель «Джузеппе» 4*

Отель «Гранд Казань» 4*

2 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание. К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

В номере: вешалка, комод, обувная полочка, кондиционер, двуспальная или две отдельные кровати, плазменный телевизор, тумбы, ночники, электронный сейф, трюмо, рабочая зона, зеркало, пуф, телефон, кресло, вещевой шкаф, кофейный столик. Санузел с душевой кабинкой, косметическими средствами, тапочками, феном и полотенцами.

Отель «Гранд Казань» 4*Отель «Гранд Казань» 4*Отель «Гранд Казань» 4*Отель «Гранд Казань» 4*Отель «Гранд Казань» 4*Отель «Гранд Казань» 4*Отель «Гранд Казань» 4*Отель «Гранд Казань» 4*

Отель «Биляр Палас» 4*

2 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро.

В номере: Одна большая или две односпальные кровати, шкаф для одежды, стол с письменными принадлежностями, кресло и стул, кофейный столик, телефон, телевизор, холодильник, сейф, гладильная станция с утюгом, центральная система климат – контроля, Wi-Fi.

В ванной комнате: душевая кабина, банные полотенца, халат и тапочки, косметические средства, фен, раковина, санузел.

Отель «Биляр Палас» 4*Отель «Биляр Палас» 4*Отель «Биляр Палас» 4*Отель «Биляр Палас» 4*Отель «Биляр Палас» 4*Отель «Биляр Палас» 4*Отель «Биляр Палас» 4*

Отель «Релита-Казань» 4*

2 ночи

Отель «RELITA-KAZAN» расположен всего в 5 минутах езды от исторического центра Казани, Кремля и мечети Кул-Шариф. К услугам гостей номера с кондиционером и ресторан татарской кухни.

В уютном однокомнатном номере с одной большой кроватью или двумя односпальными есть все удобства: телевизор, кондиционер, сейф, косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

В стоимость проживания включен завтрак.

Отель «Релита-Казань» 4*Отель «Релита-Казань» 4*Отель «Релита-Казань» 4*Отель «Релита-Казань» 4*Отель «Релита-Казань» 4*Отель «Релита-Казань» 4*Отель «Релита-Казань» 4*Отель «Релита-Казань» 4*

Отель «Давыдов» 3*

2 ночи

«Давыдов» – современный гостиничный комплекс, удобно расположен в самом сердце 1000 летней Казани, в зоне туристической и деловой активности в окружении знаменитых историко-культурных достопримечательностей.

Номера площадью 18 кв. м оснащены: двухспальной кроватью или двумя односпальными, стол, стул, шкаф, 2 прикроватные тумбочки, кабельное ТВ,телефон, Бесплатный Wi-Fi, сейф, кондиционер. В ванной комнате туалет, душевая кабина, фен, туалетные принадлежности.

Отель «Давыдов» 3*Отель «Давыдов» 3*Отель «Давыдов» 3*Отель «Давыдов» 3*Отель «Давыдов» 3*Отель «Давыдов» 3*

Отель «Ногай» 3*

2 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Современные комфортные номера с высокими потолками выполнены в уютном продуманном интерьере. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств – кондиционер, сейф, чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай» 3*Отель «Ногай» 3*Отель «Ногай» 3*Отель «Ногай» 3*Отель «Ногай» 3*Отель «Ногай» 3*Отель «Ногай» 3*Отель «Ногай» 3*Отель «Ногай» 3*

Гостиница «Ибис Казань» 3*

2 ночи

Отель «Ibis Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В номере: двуспальная кровать/2 односпальные кровати, рабочий стол, кондиционер, кофемашина, минеральная вода, мини-холодильник, телефон, Wi-Fi, телевизор. В ванной комнате: ванна/душ, фен, полотенца, туалетные принадлежности.

Гостиница «Ибис Казань» 3*Гостиница «Ибис Казань» 3*Гостиница «Ибис Казань» 3*Гостиница «Ибис Казань» 3*Гостиница «Ибис Казань» 3*Гостиница «Ибис Казань» 3*Гостиница «Ибис Казань» 3*Гостиница «Ибис Казань» 3*Гостиница «Ибис Казань» 3*

Гостиница «Отель Парк» 3*

2 ночи

Отель «Парк» с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Казани, в 400 метрах от храма Воздвижения Святого Креста. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей письменный стол, сейф и собственная ванная комната с душем. Во всех номерах отеля Park предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «Отель Парк» 3*Гостиница «Отель Парк» 3*Гостиница «Отель Парк» 3*Гостиница «Отель Парк» 3*Гостиница «Отель Парк» 3*Гостиница «Отель Парк» 3*Гостиница «Отель Парк» 3*Гостиница «Отель Парк» 3*

Отель «Кристалл» 3*

2 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка. Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В номере: ванная комната, двуспальная кровать или две односпальные, прикроватные тумбы, рабочее место (письменный стол, стул), шкаф, сейф, холодильник, тапочки по запросу, телевизор, спутниковое ТВ.

Отель «Кристалл» 3*Отель «Кристалл» 3*Отель «Кристалл» 3*Отель «Кристалл» 3*Отель «Кристалл» 3*Отель «Кристалл» 3*

Гостиница «Татарстан» 3*

2 ночи

Гостиничный комплекс "Татарстан" находится в историческом и культурном центре г. Казань. Из окон открывается великолепный вид на одну из центральных улиц Казани - пешеходную улицу Баумана -"Казанский Арбат".

Номерной фонд Гостиничного комплекса "Татарстан" составляет 336 мест. К услугам клиентов предлагаются благоустроенные одноместные и двухместные номера. В номере располагается 1 санузел (с душевой кабиной). Проведён евроремонт. Номер оснащен телевизором, холодильником, телефоном, феном и сейфом. В стоимость проживания входит охраняемая парковка.

Гостиница «Татарстан» 3*Гостиница «Татарстан» 3*Гостиница «Татарстан» 3*Гостиница «Татарстан» 3*Гостиница «Татарстан» 3*Гостиница «Татарстан» 3*Гостиница «Татарстан» 3*Гостиница «Татарстан» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Проживание в гостиницах выбранной категории
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Посещение музеев, не входящих в программу тура
  • Питание, не входящее в программу тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Татарстан, Казань
Может ли измениться программа тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Какое питание не входит в программу?

Вы самостоятельно ужинаете в кафе города. Стоимость от 450 руб.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку самостоятельно.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?
  1. Вечерняя обзорная экскурсия «Огни ночного города» - 650 руб. /чел + по желанию посещение колеса обозрения «Вокруг света» - примерная стоимость 400 руб. /чел.
  2. Экскурсия на остров-град Свияжск 700 руб. /чел.
  3. Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице Баумана) 350 руб. .
Можно ли организовать индивидуальный трансфер?

Да, стоимость одной машины:

  • индивидуальный трансфер «ж/д вокзал – гостиница»: 600 руб. в дневное время и 900 руб. с 19:00 – 08:00;
  • индивидуальный трансфер «аэропорт – гостиница»: 1400 руб. в дневное время и 1600 руб. за машину с 19:00-08:00.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные туры

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Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Трансфер из Казани до Свияжска и Раифы (Иннополис)
Наслаждайтесь беззаботным путешествием между Казанью, Свияжском
метро «Козья Слобода»
1 500 за 1 человека
Респектабельный центр Казани: Площадь Свободы и Красная слобода
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Марк
Марк
Нет отзывов
Респектабельный центр Казани: Площадь Свободы и Красная слобода
Если вы видели в Казани всё самое основное, эта неспешная прогулка дополнит образ нашего города
Площадь Свободы, Казань
от 4 000 за всё до 9 чел.
Казань - город чемпионов (Спортивная Казань)
3 часа
🚌 На автобусе
Входной билет
Организатор экскурсии Резеда
Резеда
4.9
7 отзывов
Казань - город чемпионов (Спортивная Казань)
Казань - не только уникальный город с многовековой историей, но и центр спортивной жизни Татарстана
ул. Ташаяк, 2а, офис Kazan 360, Казань
1 600 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Казани
2.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
4.3
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Казани
Казань - один из древних городов России
Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
900 за 1 человека
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Дания
Дания
5
5 отзывов
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
Кремль, Старо-Татарская слобода и другие достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Ваш отель в центре города
25 сен
28 сен
29 сен
4 окт
5 660 за всё до 3 чел.
Экскурсия по ночной Казани с катанием на колесе обозрения «Вокруг света»
2.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
4.5
81 отзыв
Экскурсия по ночной Казани с катанием на колесе обозрения «Вокруг света»
Казань в свете ночных огней особенно прекрасна
Казань, ул. Баумана, 19
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1 200 за 1 человека
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